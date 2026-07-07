¿Quiere estudiar en México? Abren becas en posgrados para quienes cumplan estos requisitos

Profesionales colombianos que quieran continuar su formación académica en universidades mexicanas ahora tienen una nueva oportunidad. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció la apertura de una nueva convocatoria de becas internacionales dirigida a colombianos interesados en realizar sus estudios de posgrado en el Tecnológico de Monterrey, una universidad ubicada en México que ofrece programas en diferentes áreas del conocimiento.

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En esta oportunidad serán 26 las becas otorgadas para cursar maestrías y un programa de doctorado. Las ayudas económicas aplican únicamente sobre el valor de la matrícula y están enfocadas en programas relacionados con inteligencia artificial, ciberseguridad, ciencia de datos, políticas públicas y educación, entre otros. a convocatoria está dirigida a profesionales colombianos que residan en el país o en el exterior y que cumplan con las condiciones establecidas tanto por el Icetex como por la institución educativa.

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¿Cuántas becas ofrece el Icetex y para qué programas?

La convocatoria se divide en cuatro modalidades, cada una con un número determinado de cupos y un porcentaje específico de apoyo económico. Las oportunidades disponibles son las siguientes:



12 becas con un apoyo de hasta el 45% del valor de la matrícula para maestrías virtuales de la Escuela de Humanidades y Educación.

para maestrías virtuales de la Escuela de Humanidades y Educación. 10 becas que cubren hasta el 50% de la matrícula para las maestrías virtuales en Inteligencia Artificial Aplicada y Ciberseguridad.

para las maestrías virtuales en Inteligencia Artificial Aplicada y Ciberseguridad. 2 becas de hasta el 50% de la matrícula para la Maestría presencial en Ciencia de Datos y Políticas Públicas, que se desarrolla en Ciudad de México.

para la Maestría presencial en Ciencia de Datos y Políticas Públicas, que se desarrolla en Ciudad de México. 2 becas que cubren el 100% del valor de la matrícula para el Doctorado en Política Pública, un programa presencial con una duración de cinco años.

Aunque las becas representan un alivio económico importante, el Icetex aclaró que el beneficio no incluye otros costos relacionados con el desarrollo de los estudios.



¿Qué gastos deberán asumir los estudiantes?

El apoyo económico del Icetex está destinado únicamente al pago de la matrícula del programa académico, lo que significa que las personas seleccionadas deberán cubrir con recursos propios otros gastos necesarios para realizar sus estudios, especialmente en los programas presenciales que se desarrollan en México. Entre los costos que no hacen parte de la beca se encuentran:



Transporte aéreo y terrestre.

Alojamiento.

Alimentación y manutención.

Seguro médico.

Trámites migratorios y de visa, cuando sean necesarios.

Gastos personales durante la estancia académica.

Requisitos para postularse a las becas del Icetex

Las convocatorias establecen una serie de condiciones que deben cumplir todos los aspirantes antes de presentar su solicitud. Uno de los requisitos principales es contar con la admisión definitiva al programa académico para el cual se solicita la beca. Es decir, primero se debe cumplir el proceso de admisión del Tecnológico de Monterrey y posteriormente realizar la postulación ante el ICETEX. Además, los candidatos deberán cumplir otros criterios definidos en la convocatoria, entre ellos:



Ser ciudadano colombiano.

Tener el promedio académico mínimo exigido para cada programa.

Acreditar la experiencia profesional solicitada cuando corresponda.

Cumplir con los requisitos específicos establecidos por el Tecnológico de Monterrey.

No registrar obligaciones en mora con el ICETEX, en los casos en que aplique.

Fechas de cierre de las convocatorias

Uno de los aspectos que deben tener en cuenta los interesados son los plazos establecidos para presentar la solicitud. Las convocatorias para las maestrías virtuales tienen dos fechas de cierre, dependiendo del programa:



Hasta el 6 de julio de 2026 para una de las convocatorias.

para una de las convocatorias. Hasta el 15 de julio de 2026 para la segunda convocatoria de maestrías virtuales.

Por su parte, quienes deseen aplicar a la maestría presencial en Ciencia de Datos y Políticas Públicas o al Doctorado en Política Pública tendrán un plazo más amplio. En ambos casos, las postulaciones estarán abiertas hasta el 2 de octubre de 2026. Debido a que cada programa tiene un cronograma diferente, el Icetex recomienda consultar los términos de cada apoyo antes de enviar la documentación requerida.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co