Julio de 2026 tendrá dos puentes festivos seguidos: cuándo cae el nuevo día de descanso

El calendario de días festivos en Colombia tendrá una modificación importante a partir de 2026. Con la entrada en vigencia de una nueva ley sancionada por el Gobierno Nacional, el país contará con una jornada adicional de descanso remunerado que será aplicada en todo el territorio nacional. En Colombia, el calendario de festivos está marcado por celebraciones religiosas, fechas patrias y conmemoraciones históricas.

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Se trata del mes de julio que tendrá una particularidad dentro del calendario colombiano: además del tradicional festivo por el Día de la Independencia, se incorporó una nueva jornada de descanso nacional relacionada con la celebración de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Aunque la norma ya fue sancionada y hace parte del calendario oficial, actualmente existe una demanda ante la Corte Constitucional que busca dejarla sin efectos. Sin embargo, mientras no haya una decisión del alto tribunal, el nuevo festivo continúa vigente.

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Los festivos que habrá en julio de 2026 con un nuevo día de descanso

El calendario de festivos de Colombia para 2026 tendrá dos puentes consecutivos durante el mes de julio, luego de que entrara en vigencia una ley que declaró como festivo nacional la conmemoración del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. La celebración religiosa se realiza tradicionalmente el 9 de julio. Sin embargo, al estar cobijada por las disposiciones de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, el descanso obligatorio no se disfrutará ese mismo día, sino que será trasladado al lunes siguiente.



Por esa razón, la fecha oficial del nuevo festivo en 2026 será el lunes 13 de julio, convirtiéndose en un nuevo puente festivo para trabajadores y estudiantes en todo el país. Una semana después llegará el segundo descanso del mes, correspondiente al lunes 20 de julio, cuando se conmemora el Día de la Independencia de Colombia. De esta manera, julio contará con dos lunes festivos consecutivos dentro del calendario nacional.



¿Por qué el nuevo festivo será el 13 de julio?

La ley que creó esta nueva jornada de descanso establece que la conmemoración se regirá por la Ley Emiliani, normativa que desde hace varias décadas permite trasladar algunos festivos al lunes siguiente cuando la fecha original cae entre semana. El objetivo de este mecanismo ha sido promover los fines de semana largos, facilitar los desplazamientos dentro del país y favorecer actividades relacionadas con el turismo y el comercio durante esas fechas.



En consecuencia, aunque la celebración religiosa corresponde al 9 de julio, el descanso remunerado para los trabajadores será el lunes 13 de julio de 2026. Esto significa que tanto empleados del sector público como del privado tendrán derecho al descanso en las mismas condiciones. La inclusión de esta fecha modifica el número de festivos previstos para 2026. Inicialmente, el calendario contemplaba 18 días festivos oficiales. Con la nueva disposición, la cifra asciende a 19, consolidando a Colombia como uno de los países de la región con más jornadas de descanso remunerado durante el año.



El calendario de festivos aumentó a 19 días en 2026

Antes de la aprobación de la nueva ley, Colombia tenía previstos 18 festivos nacionales para 2026. Con la entrada en vigor de esta disposición, el número de jornadas oficiales de descanso pasó a 19 días festivos, convirtiendo a 2026 en uno de los años con mayor cantidad de festivos en el calendario colombiano. Así las cosas, los festivos oficiales para este año quedaron distribuidos de la siguiente manera:



1 de enero: Año Nuevo.

12 de enero: Reyes Magos.

23 de marzo: Día de San José.

2 de abril: Jueves Santo.

3 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajo.

18 de mayo: Ascensión del Señor.

8 de junio: Corpus Christi.

15 de junio: Sagrado Corazón.

29 de junio: San Pedro y San Pablo.

13 de julio: Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

20 de julio: Día de la Independencia.

7 de agosto: Batalla de Boyacá.

17 de agosto: Asunción de la Virgen.

12 de octubre: Día de la Diversidad Étnica y Cultural.

2 de noviembre: Todos los Santos.

16 de noviembre: Independencia de Cartagena.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

25 de diciembre: Navidad.

¿Qué pasará con la demanda de este nuevo festivo ante la Corte?

Pese a que la ley ya fue sancionada y hace parte del calendario oficial para 2026, la creación del nuevo festivo fue demandada ante la Corte Constitucional por un ciudadano que considera que la norma presenta varias inconsistencias frente a la Constitución. Entre los argumentos expuestos en la demanda se encuentra que declarar un festivo nacional para honrar una celebración específica del catolicismo podría entrar en conflicto con el principio de neutralidad religiosa del Estado colombiano.

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La demanda fue radicada ante la Corte Constitucional y actualmente se encuentra en etapa de revisión para determinar si cumple con los requisitos necesarios para ser admitida. Posteriormente, el expediente será asignado a un magistrado ponente, quien elaborará un proyecto de decisión que deberá ser estudiado por la Sala Plena del alto tribunal. Sin embargo, mientras ese proceso avanza, la ley continúa produciendo efectos jurídicos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co