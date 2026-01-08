Cuánto cuesta tramitar la visa canadiense en 2026 para colombianos: requisitos

A partir de 2026, los ciudadanos colombianos que deseen viajar a Canadá por turismo, visitas familiares, eventos o negocios breves deben solicitar una visa de visitante, un permiso oficial que se adhiere al pasaporte y certifica que el solicitante cumple con los criterios establecidos por las autoridades migratorias canadienses. Este permiso no garantiza la entrada por sí solo; al llegar al país, un oficial de servicios fronterizos decidirá si puede ingresar efectivamente.

Algunos de los cambios implementados por el Gobierno de Canadá es que, desde noviembre de 2025, los ciudadanos de Qatar ya no necesitan una visa de visitante para ingresar por vía aérea; en su lugar, pueden solicitar una Electronic Travel Authorization (eTA), un permiso electrónico de bajo costo que suele aprobarse rápidamente. Quienes tengan una visa de visitante válida pueden seguir usándola hasta que expire.

Este cambio no afecta a los ciudadanos colombianos, quienes aún deben tramitar la visa de visitante tradicional antes de planear su viaje a Canadá, salvo que cumplan criterios específicos de países exentos (por ejemplo, tener visa estadounidense válida) que los hagan elegibles para eTA en ciertos casos de tránsito o vuelos.



Requisitos para tramitar la visa canadiense

Para obtener la visa canadiense de turista, es necesario cumplir con ciertos requisitos. Estas son las condiciones generales que deben cumplirse para ser elegible al solicitar una visa de este tipo:



Contar con un documento de viaje válido, como un pasaporte.

Estar en buen estado de salud.

No tener antecedentes penales ni problemas relacionados con inmigración.

Demostrar vínculos en su país de origen, tales como un trabajo, una residencia, activos financieros o familiares, que aseguren su retorno una vez concluida la visita.

Convencer a un funcionario de inmigración de que abandonará Canadá al finalizar su estancia.

Contar con suficiente dinero para cubrir los gastos durante la estadía. La cantidad requerida dependerá del tiempo de permanencia y del tipo de alojamiento (hotel, amigos, familiares, etc.).

Dependiendo de la situación, es posible que también se necesite un examen médico y/o una carta de invitación de un residente en Canadá.

Es importante consultar la lista de documentos requeridos según las circunstancias específicas de cada solicitante. Existen ciertas personas que no son elegibles para ingresar a Canadá, lo que significa que pueden ser consideradas inadmisibles. Las razones para ser inadmisible pueden incluir:



Actividades criminales.

Violaciones de derechos humanos.

Involucramiento en crimen organizado.

Motivos relacionados con seguridad, salud o aspectos económicos.

¿Cuánto cuesta la visa canadiense en 2026?

Para los colombianos que quieran viajar a Canadá en 2026, el trámite de la visa de visitante, también conocida como visa de residente temporal, tiene un valor oficial de 100 dólares canadienses. A este monto se suma el costo obligatorio de los datos biométricos, que corresponde a 85 dólares canadienses.



En total, el solicitante debe pagar 185 dólares canadienses por persona. De acuerdo con la tasa de cambio tomada como referencia, este valor equivale aproximadamente a $500.000 pesos colombianos, cifra que sirve como guía para quienes estén planificando un viaje y necesiten estimar su presupuesto.

Es importante tener en cuenta que este valor corresponde únicamente a las tarifas del Gobierno de Canadá. El costo final puede aumentar si la persona decide realizar el proceso a través de una agencia de viajes, consultor migratorio o intermediario, ya que en ese caso se deben asumir honorarios adicionales por el servicio prestado.



Paso a paso para solicitar la visa canadiense en 2026

Antes de solicitar la visa canadiense, recuerde comprobar que el pasaporte esté activo y tenga una validez mínima de seis meses desde la fecha prevista de entrada a Canadá. Además, identifique el tipo de visa que corresponde según el propósito del viaje, ya sea turismo, trabajo o estudio. Este debe tramitarse en la página oficial del Gobierno de Canadá.



Llene el formulario de consentimiento de VFS Global.

Efectúe el pago de las tarifas correspondientes a la visa y los biométricos en dólares canadienses.

Se debe agendar una cita en un Centro de Solicitud de Visados de Canadá, donde se tomará la huella dactilar y la foto correspondiente. Es necesario asistir a la cita con todos los documentos requeridos.

donde se tomará la huella dactilar y la foto correspondiente. Es necesario asistir a la cita con todos los documentos requeridos. Tras completar la solicitud y reunir los documentos, debe enviarlos al VAC para que sean enviados a la oficina de visas canadiense.

Espere la respuesta respecto a la solicitud. En caso de ser aprobada, se recibirán instrucciones para el envío del pasaporte.

