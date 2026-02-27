¿Quiere aprender inglés gratis en 2026? Sena lanzó más de 10 niveles para estudiar virtual

Dominar el inglés continúa siendo una competencia relevante para quienes buscan ampliar sus oportunidades laborales, académicas o personales. En ese contexto, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) mantiene disponible su programa virtual English Does Work, una estrategia de formación diseñada para fortalecer las habilidades comunicativas en este idioma sin necesidad de asistir a clases presenciales.

La iniciativa hace parte de la política de bilingüismo de la entidad y está alojada en la plataforma Zajuna, el entorno virtual de aprendizaje del Sena. Desde allí, los interesados pueden inscribirse, presentar una prueba diagnóstica si lo requieren y avanzar de manera progresiva por los distintos niveles del programa.

Los niveles de formación de inglés disponibles en el Sena

English Does Work está estructurado en 13 cursos consecutivos, Y cada uno corresponde a un nivel de formación y permite al aprendiz desarrollar competencias en comprensión auditiva, lectura, escritura y expresión oral. El recorrido completo del Sena conduce a un dominio equivalente al nivel B2, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. El programa está abierto a colombianos y también a extranjeros que cuenten con permiso de estudio en el país.



A diferencia de los esquemas tradicionales por semestres o trimestres, la formación se organiza por niveles independientes. Cada curso tiene una duración aproximada de 48 horas, aunque el tiempo real de avance depende del ritmo de estudio de cada participante. Esto significa que no existe un calendario académico fijo, sino que el progreso está determinado por la dedicación individual. Además, la entidad no exige experiencia previa en el idioma, aunque quienes ya tengan conocimientos pueden optar por presentar una prueba de clasificación.



De hecho, el Sena dispone de Placement Test (SPT), una evaluación que permite medir el conocimiento previo en inglés con el fin de evitar que los participantes inicien en un nivel inferior o superior al que les corresponde. Con base en el resultado, el aspirante puede seleccionar el curso que mejor se ajuste a su perfil y optimizar su proceso de aprendizaje. Esta herramienta resulta útil especialmente para quienes han estudiado inglés anteriormente, ya sea en instituciones educativas, cursos particulares o de manera autónoma, y desean retomar el proceso sin comenzar desde cero.



Los requisitos para acceder a cursos gratuitos de inglés en el Sena

Uno de los rasgos centrales de English Does Work es su modalidad virtual. Los contenidos están disponibles en línea y pueden consultarse desde cualquier lugar con conexión a internet, por lo que uno de los principales requisitos es tener un computador y disposición. El programa incluye sesiones explicativas, materiales grabados y actividades interactivas que apoyan la práctica constante del idioma. No obstante, la entidad recomienda establecer una rutina de estudio para garantizar continuidad y cumplimiento de los objetivos de cada nivel.

"El único requisito es que seas mayor de 14 años, tengas acceso a internet permanente y puedas ingresar a zajuna.sena.edu.co y hagas el proceso de inscripción. Esta es una invitación a todos los colombianos que quieran acceder a formación gratuita y de calidad a través del Sena", indicó Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación. La flexibilidad horaria permite que personas que trabajan, estudian o tienen otras responsabilidades puedan organizar su tiempo de acuerdo con su disponibilidad.



¿Cómo inscribirse a cursos de inglés en el Sena?

La inscripción se realiza de manera digital a través del portal de Zajuna. El proceso incluye los siguientes pasos:



Ingresar a zajuna.sena.edu.co.

Seleccionar la opción "Bilingüismo".

Escoger el nivel disponible o presentar la prueba de clasificación.

Hacer clic en "Inscríbete".

Registrar los datos personales o iniciar sesión si ya se tiene cuenta en la plataforma.

Confirmar la inscripción mediante la información que llega al correo electrónico registrado.

Las convocatorias se habilitan de forma periódica. En caso de que no haya cupos disponibles al momento de la consulta, el Sena sugiere revisar nuevamente el portal en los días siguientes para verificar la apertura de nuevos espacios.

