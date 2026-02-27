¿Cómo ver el eclipse Luna de sangre el 3 de marzo en Colombia?

El próximo 3 de marzo en Colombia será posible ver un eclipse lunar total, conocido también como Luna de sangre, un evento astronómico que hace que la luna se vea de un color rojo por algunos minutos. Los amantes de este tipo de eclipses se preparan para poder divisarlo en la madrugada del próximo martes.



¿Qué es un eclipse lunar total?

Según la NASA, un eclipse lunar total es un fenómeno astronómico poco común que ocurre cuando la Tierra se ubica directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar. Cuando el eclipse entra en la fase total, el satélite se ve de un color naranja o rojo oscuro.

El tono rojo se da porque la mayor parte de luz solar hacia la luna queda bloqueada por la Tierra; sin embargo, una pequeña fracción de la luz atraviesa la atmósfera terrestre y se dispersa antes de llegar al satélite natural. Es esta dispersión de la luz la que hace que se ve un tono rojizo y el motivo por el que el eclipse también es conocido como Luna de sangre.



Horarios y recomendaciones para ver la Luna de sangre en Colombia

El evento astronómico, según se ha conocido, ocurrirá el martes 3 de marzo en horas de la madrugada, por lo que los interesados en disfrutarlo tendrán que mantenerse despiertos o levantarse muy temprano.

Según datos de portales especializados, el eclipse Luna de sangre durará aproximadamente 58 minutos. El punto más grande y profundo dentro de la Tierra ocurrirá a las 11:33 UTC.



En Colombia se podrán ver las diferentes etapas del eclipse de esta manera:



3:44 a. m.: será el inicio penumbral con un oscurecimiento sutil

4:50 a. m.: iniciará parcialmente el eclipse lunar y se podrá ver una sombra que empieza a cubrir la Luna

5:57 a. m. a 6:04 a. m.: será el mejor momento para la observación

6:04 a. m.: el momento en el que la Luna entra completamente en la sombra

6:08 a. m. a 7:04 a. m. (aproximadamente): finalmente la Luna empezará a ocultarse en el horizonte todavía eclipsada con la sombra de la Tierra

Además del territorio colombiano, este eclipse lunar también podrá ser observado al anochecer en el este de Asia y Australia, durante la noche en el Pacífico y en la madrugada en América del Norte y Centroamérica. Tan solo en el extremo occidental de Sudamérica podrá verse antes de la salida del Sol.



Cabe resaltar que zonas de Asia central y gran parte de Sudamérica el eclipse se podrá ver solo de manera parcial. De la misma forma, que la posición de la Luna y el inicio del amanecer podrían limitar la visibilidad en algunos lugares.

Este sería el último eclipse lunar total que se podrá observar en los próximos dos años, pues según datos del portal astronómico Starlust, este fenómeno astronómico no volverá hasta el 2028.

Para quienes prefieren observarlo en plataformas digitales, el portal especializado Time and Date trasmitirá en vivo desde el 2 de marzo el eclipse total lunar con comentarios de expertos. También a través de la página del Observatorio Griffith, desde la ciudad de Los Ángeles, trasmitirá en momentos específicos desde las 3:37 a. m. y hasta las 9.35 a.m. del martes.

