National Geographic lanzó curso de inglés para aprender desde casa: link de inscripción

National Geographic Learning presentó un programa de inglés intermedio enfocado en los niveles B1 y B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), dirigido a estudiantes de secundaria que buscan avanzar desde el nivel básico hasta un dominio más independiente del idioma. Este programa, disponible a través de la página oficial de la organización, es una propuesta principalmente dirigida a adolescentes y jóvenes que deseen fortalecer sus competencias comunicativas en el idioma.
El curso parte del nivel A2, correspondiente a un conocimiento básico del idioma, y busca guiar al estudiante hasta un nivel intermedio y avanzado, en el que sea capaz de desenvolverse con fluidez en distintos entornos. Según los responsables del programa, la propuesta se apoya en el enfoque educativo característico de National Geographic Learning, que combina el estudio del idioma con la exploración del mundo a través de fotografías, historias y videos producidos por exploradores, científicos y periodistas de la reconocida organización.
Los módulos en este curso de inglés abordan temas relacionados con la ciencia, la cultura, el medio ambiente y la actualidad, con el objetivo de que los jóvenes desarrollen tanto sus habilidades lingüísticas como su pensamiento crítico, y pone el acento en el uso práctico del idioma. Los estudiantes aprenden a aplicar el inglés en otros contextos como debates, presentaciones orales, redacción de textos argumentativos y análisis de materiales auténticos.
El curso de inglés intermedio B1-B2 de National Geographic se compone de distintos módulos diseñados para reforzar las destrezas de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral. Cada módulo incluye actividades prácticas y evaluaciones que permiten medir el progreso del estudiante. Algunos de los módulos incluyen:
El curso está dirigido principalmente a adolescentes y jóvenes que cursan la educación secundaria o equivalente, y que ya cuentan con un nivel básico de inglés (A2). Es una herramienta especialmente útil para quienes se preparan para exámenes internacionales como el First Certificate in English (FCE) o el IELTS, o para estudiantes que planean continuar su formación en instituciones donde el inglés es el idioma de instrucción. Asimismo, el programa puede ser aprovechado por docentes de inglés que deseen incorporar materiales actualizados, recursos audiovisuales y estrategias de enseñanza más interactivas en sus clases.
Los materiales complementarios se obtienen mediante los libros de texto y recursos digitales desarrollados por National Geographic Learning, mediante este link, donde los estudiantes podrán consultar las guías disponibles para aprender de manera autónoma. Estos materiales se utilizan en instituciones educativas de todo el mundo y se integran con plataformas interactivas como Spark, que permite realizar ejercicios en línea, enviar tareas y evaluar el progreso de los estudiantes.
La plataforma digital también ofrece herramientas para docentes, como guías de enseñanza, actividades de evaluación y recursos audiovisuales que facilitan la planificación de las clases. De este modo, el curso combina la enseñanza tradicional con las ventajas de la educación digital, promoviendo un aprendizaje más autónomo y personalizado.
La plataforma Spark de National Geographic Learning es un sistema digital que permite gestionar cursos y facilitar la enseñanza mediante herramientas integradas de aprendizaje. Los interesados pueden utilizar recursos educativos dentro de esta plataforma y centralizar la administración del curso y el seguimiento de las actividades académicas. Además, ofrece evaluaciones y prácticas en línea para monitorear el progreso de los estudiantes de manera individual y colectiva.
Spark incluye un Libro de Calificaciones del Curso que permite organizar y analizar los resultados de las evaluaciones, facilitando la interpretación de la información académica. La plataforma también cuenta con opciones de integración con otros sistemas educativos y soporte técnico durante el uso, lo que permite a los docentes enfocarse en la instrucción y en el seguimiento del rendimiento de los estudiantes.
"Los programas de National Geographic Learning para estudiantes de inglés ayudan a los adolescentes a descubrir quiénes son y a explorar su futuro. Nuestros programas utilizan contenido real sobre personas y lugares de todo el mundo para enseñar el idioma y las habilidades del siglo XXI, como la colaboración y el pensamiento crítico, que los adolescentes que aprenden inglés necesitan para comprender su lugar en el mundo", se lee en la página web de la organización.
La duración del curso anterior puede variar según la institución o el ritmo de cada participante, aunque su estructura está diseñada para cubrir de forma completa los contenidos de los niveles B1 y B2 del MCER. Además de este nivel intermedio, National Geographic Learning ofrece programas para todas las etapas educativas, desde preescolar hasta educación para adultos, con opciones de inglés británico y americano. Entre las seis grandes categorías de cursos se encuentran:
Cada categoría abarca distintas competencias, desde la gramática y la pronunciación hasta la lectura y escritura académica, pasando por la comprensión auditiva y la expresión oral.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co