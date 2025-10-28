En vivo
ESTILO DE VIDA

Sena amplió inscripciones a última convocatoria virtual para estudiar un tecnólogo gratis

La oferta del Sena incluye 15 programas tecnólogos en distintas áreas del conocimiento, completamente gratuitos y con modalidad a distancia. Le contamos cómo inscribirse.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 28 de oct, 2025
La convocatoria, correspondiente a la cuarta oferta de formación virtual del año, reúne 15 programas tecnólogos. -
Freepik/ Sena

