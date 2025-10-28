Sena amplió inscripciones a última convocatoria virtual para estudiar un tecnólogo gratis

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) extendió hasta el 29 de octubre el plazo para inscribirse en su cuarta y última convocatoria virtual del año, por lo que miles de colombianos aún tienen la oportunidad de acceder a la formación técnica y tecnológica antes de que termine el año. Con más de 30 mil cupos gratuitos disponibles, el objetivo es facilitar el acceso a la educación superior de quienes buscan capacitarse en áreas con alta demanda laboral.

La convocatoria, correspondiente a la cuarta oferta de formación virtual del año, reúne 15 programas tecnólogos orientados al fortalecimiento de competencias digitales, empresariales y productivas, donde cada uno está diseñado para adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado laboral y responder a los perfiles más solicitados por los sectores económicos. Según el Sena, los aspirantes pueden realizar todo el proceso de inscripción de manera virtual, desde cualquier lugar del país, ingresando a la nueva plataforma Betowa, donde encontrarán la descripción de cada programa, los requisitos de ingreso y los pasos para formalizar su postulación.

"Recuerda que tenemos 15 programas de formación de nivel tecnólogo, entre los cuales están: Gestión eficiente de la energía, Gestión Integral del Transporte, Desarrollo Multimedia y Web, entre muchos otros. Puedes inscribirte en betowa.sena.edu.co y allí encontrarse toda la oferta de formación", explicó Ana Lucila Acosta, experta en Dirección de Formación Profesional



Formación gratuita en el Sena incluye certificación oficial

La metodología de los programas virtuales del Sena permite a los aprendices estudiar a su ritmo, con flexibilidad horaria y acompañamiento permanente de instructores. Cada programa tiene una duración aproximada de 3.984 horas y se desarrolla completamente en línea. Los aprendices que culminen satisfactoriamente su formación obtendrán una certificación oficial con reconocimiento nacional, que acredita sus competencias como tecnólogos.



Además, los estudiantes pueden acceder a beneficios adicionales como el contrato de aprendizaje y el apoyo de sostenimiento socioeconómico, una ayuda económica destinada a cubrir gastos de transporte, alimentación o conectividad durante el proceso formativo. Otra ventaja es la posibilidad de continuar estudios universitarios. El Sena mantiene convenios con varias instituciones de educación superior, entre ellas la Universidad EAN, el Politécnico Grancolombiano, Uniempresarial y Uniminuto, lo que permite homologar materias y avanzar hacia títulos profesionales en menor tiempo.



Programas ofertados en la última convocatoria virtual del Sena

Los 15 programas tecnólogos disponibles cubren distintas áreas del conocimiento, desde el desarrollo tecnológico hasta la gestión empresarial, contable y energética. Según indica la página oficial del Sena Betowa, esta es la lista completa de programas ofrecidos:



Análisis y desarrollo de software: forma profesionales en diseño, construcción y mantenimiento de soluciones informáticas. Los aprendices adquieren competencias en programación, bases de datos y desarrollo de aplicaciones para distintos entornos empresariales.

forma profesionales en diseño, construcción y mantenimiento de soluciones informáticas. Los aprendices adquieren competencias en programación, bases de datos y desarrollo de aplicaciones para distintos entornos empresariales. Animación 3D: dirigido a quienes desean aprender modelado, animación y renderizado digital para la industria audiovisual, publicitaria o de videojuegos.

dirigido a quienes desean aprender modelado, animación y renderizado digital para la industria audiovisual, publicitaria o de videojuegos. Animación digital: enfocado en la creación de animaciones, efectos especiales y personajes, combinando creatividad con dominio técnico de herramientas digitales.

enfocado en la creación de animaciones, efectos especiales y personajes, combinando creatividad con dominio técnico de herramientas digitales. Coordinación de procesos logísticos: orientado a la gestión de la cadena de suministro, almacenamiento y transporte, buscando optimizar los procesos logísticos en empresas del sector productivo.

orientado a la gestión de la cadena de suministro, almacenamiento y transporte, buscando optimizar los procesos logísticos en empresas del sector productivo. Desarrollo de colecciones para la industria de la moda: ofrece conocimientos en diseño, tendencias, materiales y sostenibilidad, para impulsar la creación de colecciones de vestuario.

ofrece conocimientos en diseño, tendencias, materiales y sostenibilidad, para impulsar la creación de colecciones de vestuario. Desarrollo de medios gráficos visuales: prepara a los aprendices en la producción de ilustraciones y piezas visuales digitales, aplicables en comunicación y marketing.

prepara a los aprendices en la producción de ilustraciones y piezas visuales digitales, aplicables en comunicación y marketing. Desarrollo de productos electrónicos: forma tecnólogos en diseño, montaje y mantenimiento de dispositivos electrónicos utilizados en automatización, robótica y telecomunicaciones.

forma tecnólogos en diseño, montaje y mantenimiento de dispositivos electrónicos utilizados en automatización, robótica y telecomunicaciones. Desarrollo de videojuegos y entornos interactivos: combina conocimientos en programación, diseño gráfico y narrativa para crear experiencias digitales interactivas.

combina conocimientos en programación, diseño gráfico y narrativa para crear experiencias digitales interactivas. Desarrollo multimedia y web: ofrece formación en diseño, programación y gestión de proyectos multimedia y de sitios web funcionales.

ofrece formación en diseño, programación y gestión de proyectos multimedia y de sitios web funcionales. Desarrollo publicitario: enfocado en la planificación y ejecución de estrategias de comunicación y marketing digital.

enfocado en la planificación y ejecución de estrategias de comunicación y marketing digital. Gestión agroempresarial: promueve el emprendimiento rural y la gestión eficiente en el sector agropecuario, con enfoque en sostenibilidad y productividad.

promueve el emprendimiento rural y la gestión eficiente en el sector agropecuario, con enfoque en sostenibilidad y productividad. Gestión contable y de información financiera: capacita a los aprendices en registro, control y análisis de operaciones financieras, con proyección hacia áreas de contabilidad y auditoría.

capacita a los aprendices en registro, control y análisis de operaciones financieras, con proyección hacia áreas de contabilidad y auditoría. Gestión de redes de datos: enseña administración, configuración y soporte de redes informáticas, incluyendo seguridad y conectividad.

enseña administración, configuración y soporte de redes informáticas, incluyendo seguridad y conectividad. Gestión eficiente de la energía: busca formar tecnólogos que contribuyan al uso racional de los recursos energéticos y la implementación de tecnologías limpias.

busca formar tecnólogos que contribuyan al uso racional de los recursos energéticos y la implementación de tecnologías limpias. Gestión integral del transporte: capacita en la planificación, coordinación y supervisión de operaciones de transporte terrestre, aéreo o marítimo, con criterios de seguridad y eficiencia.

Requisitos y pasos para la inscripción

El proceso de inscripción está habilitado para ciudadanos colombianos mayores de 14 años que cuenten con un dispositivo con acceso a internet. No se exigen conocimientos previos, pero sí disponibilidad de al menos cuatro horas diarias de estudio y compromiso con las actividades académicas. Los pasos para inscribirse son los siguientes:



Ingrese al portal betowa.sena.edu.co.

Diríjase a la sección "Nuestra oferta educativa" y seleccione la opción "Virtual" .

y seleccione la opción . Aplique los filtros de nivel (tecnólogo) y área de conocimiento.

y área de conocimiento. Consulte la información detallada del programa y sus requisitos.

Inicie sesión o regístrese en la plataforma para completar la inscripción.

El Sena recordó que el proceso es completamente gratuito y debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales. Para resolver inquietudes, los interesados pueden comunicarse con las líneas de atención (601) 736 60 60 en Bogotá o 018000 910 270 en el resto del país. Además, quienes aún no tienen claridad sobre qué programa escoger pueden realizar el Test de Orientación Vocacional IPO, disponible en www.orientacionvocacional.sena.edu.co, una herramienta gratuita que identifica intereses y habilidades para facilitar la decisión.



