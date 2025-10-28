¿La NASA activó protocolo de defensa planetaria por el cometa 3I/ATLAS? Esto se sabe

Durante la última semana, en redes sociales es viral un supuesto "protocolo de defensa planetaria" activado por la NASA. Algunos videos incluso hablaban de una "alerta internacional" ante un cometa con posible trayectoria de impacto contra la Tierra. El objeto en cuestión es 3I/ATLAS, un cuerpo celeste real, descubierto en julio de 2025. Y es que, según informes de National Geographic, su naturaleza no tiene nada que ver con las versiones apocalípticas que circulan.

Según indicó la organización, la confusión parte de una mezcla de términos y una mala interpretación de los procedimientos que siguen las agencias espaciales cuando se detectan nuevos objetos en el espacio. De acuerdo con la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA, no existe ninguna alerta ni protocolo activado por el paso de este cometa. El sistema de defensa planetaria solo se pone en marcha cuando un objeto tiene una probabilidad real de colisionar con la Tierra, lo cual no aplica en este caso.



¿Qué es el cometa 3I/ATLAS?

El 3I/ATLAS despertó recientemente el interés de la comunidad astronómica porque podría ser el tercer objeto conocido que proviene del espacio interestelar, es decir, fuera del sistema solar. Los dos anteriores fueron ‘Oumuamua, detectado en 2017, y 2I/Borisov, en 2019. Fue el telescopio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), ubicado en Río Hurtado, Chile, el primero en registrar las observaciones del cometa el 1 de julio de 2025.

El hallazgo fue notificado al Centro de Planetas Menores, organismo encargado de recopilar los datos de asteroides y cometas descubiertos en todo el mundo. Poco después, los astrónomos confirmaron que su órbita era hiperbólica, lo que indica que el cometa no está ligado gravitacionalmente al Sol y que, una vez atraviese nuestro sistema, continuará su camino hacia el espacio profundo.



"El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto que proviene del exterior de nuestro sistema solar que se ha descubierto hasta ahora. Los astrónomos han categorizado este objeto como interestelar debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital. (Su órbita no sigue una trayectoria cerrada alrededor del Sol). Cuando se rastrea la órbita de 3I/ATLAS hasta el pasado, se observa claramente que el cometa viene desde afuera de nuestro sistema solar (...) El tamaño y las propiedades físicas de este cometa interestelar están siendo investigados por astrónomos a nivel mundial", se lee en la página de la NASA sobre el cometa.



¿Por qué se cree que la NASA activó protocolo de defensa planetaria?

Lo que algunos medios y publicaciones virales interpretaron como una "alerta global" corresponde en realidad a una campaña de observación coordinada por la International Asteroid Warning Network (IAWN), una red de cooperación científica impulsada por la ONU. Esta red agrupa observatorios e instituciones de todo el mundo, incluida la NASA, y su objetivo es recopilar datos precisos sobre objetos recién descubiertos.



En el caso de 3I/ATLAS, la campaña busca mejorar la comprensión de su composición y trayectoria, además de ofrecer información sobre su posible origen, iniciativas que son frecuentes cuando se detectan cometas poco comunes y no implican ningún riesgo. El último comunicado oficial de la Oficina de Defensa Planetaria se emitió el 11 de septiembre de 2025, y en él no se menciona a 3I/ATLAS ni se advierte sobre ningún peligro. De hecho, en la base de datos de objetos cercanos a la Tierra tampoco aparece registrado como amenaza.



Cometa 3I/ATLAS "no representa una amenaza para la Tierra"

De acuerdo con los cálculos orbitales del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, el cometa alcanzará su punto más cercano al Sol alrededor del 30 de octubre de 2025, a una distancia de aproximadamente 1,4 unidades astronómicas (unos 210 millones de kilómetros). Su aproximación más cercana a la Tierra será de 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros), una distancia muy superior a la que separa a la Tierra de Marte.

Esto significa que no existe posibilidad de impacto ni interacción directa con nuestro planeta. De hecho, el paso del cometa representa una oportunidad valiosa para el estudio de materiales que se formaron en otros sistemas estelares. La NASA lo explica de la siguiente manera: "El cometa 3I/ATLAS no representa una amenaza para la Tierra y se mantendrá alejado de nuestro planeta. Lo más cerca que se aproximará es alrededor de 1,8 unidades astronómicas (unos 270 millones de kilómetros, o 170 millones de millas)".



¿Qué se sabe del cometa 3I/ATLAS?

Aunque todavía se desconoce su tamaño exacto, las observaciones indican que 3I/ATLAS es un cometa activo, con un núcleo helado y una coma, la nube brillante de gas y polvo que lo rodea cuando se aproxima al Sol. Su velocidad al momento del descubrimiento era de unos 61 kilómetros por segundo, o más de 220.000 kilómetros por hora. El cometa se mueve en dirección al Sol desde la zona de la constelación de Sagitario, en la región central de la Vía Láctea. Las primeras imágenes fueron registradas por los telescopios del sistema ATLAS y de la Instalación de Fenómenos Transitorios Zwicky (ZTF) en California, lo que permitió rastrear su recorrido desde mediados de junio.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co