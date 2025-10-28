En vivo
¿La NASA activó protocolo de defensa planetaria por el cometa 3I/ATLAS? Esto se sabe

El cometa interestelar 3I/ATLAS pasará cerca de la Tierra el 30 de octubre de 2025, según informó la NASA en un comunicado. Astrónomos de distintos países siguen de cerca su recorrido.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 28 de oct, 2025
Este podría ser el tercer objeto conocido que proviene del espacio interestelar. -
NASA

