Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Indignación por brutal golpiza de hombre a su perrita en norte de Bogotá: autoridades la rescataron

Indignación por brutal golpiza de hombre a su perrita en norte de Bogotá: autoridades la rescataron

La Policía y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal confirmaron que la mascota, maltratada dentro de un conjunto en la localidad de Usaquén, fue rescatada y se encuentra a salvo. La Secretaría de Gobierno informó de manifestaciones frente a la vivienda. Esto se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 28 de oct, 2025
Indignación por brutal golpiza de hombre a su perrita en norte de Bogotá: autoridades la rescataron
Indignación por brutal golpiza de hombre a su perrita en norte de Bogotá: autoridades la rescataron
