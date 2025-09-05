Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
GUSTAVO PETRO
ESMERALDA FERRER
METRO DE BOGOTÁ
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Dos universidades públicas llegarán a Soacha en 2026: más de 5.000 cupos en nuevas sedes

Dos universidades públicas llegarán a Soacha en 2026: más de 5.000 cupos en nuevas sedes

El ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, confirmó que dos nuevas sedes de educación superior serán entregadas en el municipio. Le contamos de qué se trata.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 05, 2025 04:10 p. m.
Comparta en:
Soacha tendrá nuevas sedes de dos universidades públicas con más de 5.000 cupos. -
Soacha tendrá nuevas sedes de dos universidades públicas con más de 5.000 cupos. -
Freepik/ Ministerio de Educación