Icetex dará subsidio a estudiantes que cumplan estos requisitos: cómo funcionará

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció la apertura de la convocatoria Prácticas para la Vida 2026-2, una iniciativa que busca facilitar el acceso de estudiantes de educación superior a escenarios de práctica laboral en el sector público, con apoyo económico durante su proceso formativo.

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La convocatoria comenzó con la invitación dirigida a las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas, que deberán postular las plazas disponibles para que estudiantes puedan realizar sus prácticas en el segundo semestre del año. Estas plazas estarán destinadas principalmente a labores administrativas y financieras que apoyen el funcionamiento del sistema educativo en cada territorio.



¿Quiénes pueden beneficiarse de nueva convocatoria del Icetex?

Podrán acceder a este programa estudiantes matriculados en programas de pregrado en instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, en Colombia. Es indispensable que se encuentren en una etapa de su formación en la que deban realizar prácticas laborales como requisito de grado.

Las áreas de estudio deberán estar alineadas con las necesidades definidas por el Ministerio del Trabajo y las plazas ofertadas por las Secretarías de Educación. El programa busca facilitar el acceso a experiencias laborales para estudiantes que, en muchos casos, enfrentan dificultades económicas para cumplir con este requisito académico.



"Este programa es un importante estímulo para las personas que realizarán sus prácticas laborales en los próximos meses, con un apoyo que solventará los gastos requeridos por las y los jóvenes durante esta experiencia que será inolvidable en la construcción de proyecto de vida", indicó Álvaro Urquijo, el presidente del Icetex.



Condiciones del beneficio del Icetex

Uno de los aspectos centrales de esta convocatoria es la entrega de un subsidio de sostenimiento equivalente a un salario mínimo mensual, además de un auxilio de transporte. Este apoyo será otorgado durante un periodo máximo de cinco meses, que corresponde al tiempo habitual de duración de las prácticas académicas.



El financiamiento del subsidio proviene de un fondo administrado por Icetex y financiado por el Ministerio del Trabajo. Por su parte, las Secretarías de Educación que reciban a los practicantes deberán asumir el pago de la afiliación a riesgos laborales (ARL), garantizando así la cobertura en caso de accidentes o incidentes durante el desarrollo de las actividades.

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Es importante señalar que este beneficio podrá ser recibido una sola vez por cada estudiante, lo que implica que no es acumulable en futuras convocatorias del mismo programa.



Etapas del proceso para aplicar a subsidio del Icetex

La convocatoria se desarrolla en varias fases. En primer lugar, las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas deben postular las plazas disponibles para prácticas. Estas entidades tienen plazo para inscribirse hasta el 5 de mayo de 2026.

Posteriormente, se abrirá una convocatoria dirigida a las instituciones de educación superior, que serán las encargadas de postular a sus estudiantes; por lo que los interesados también deberán estar al tanto de la convocatoria. Finalmente, se habilitará el proceso de inscripción individual para los jóvenes que deseen participar en el programa.

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Cada plaza ofertada deberá especificar el perfil requerido, el programa académico relacionado y las actividades que el estudiante desarrollará durante su práctica. Las Secretarías de Educación también cumplen un papel clave dentro de esta iniciativa. Además de proponer las plazas de práctica, son responsables de garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades formativas.

Entre sus funciones se encuentran definir los perfiles académicos requeridos, asignar un tutor que supervise el proceso del estudiante y asegurar que las tareas asignadas correspondan al nivel de formación del practicante. Asimismo, deben formalizar la vinculación del estudiante conforme a los lineamientos establecidos por cada institución educativa.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co