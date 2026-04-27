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Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Ojo, conductor: estos son los países donde su licencia de conducción colombiana es válida

Ojo, conductor: estos son los países donde su licencia de conducción colombiana es válida

La licencia de conducción colombiana puede ser utilizada en varios países de Latinoamérica y otras regiones bajo acuerdos de reconocimiento temporal.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Países de Latinoamérica donde es válida la licencia colombiana
Países donde es válida la licencia de conducción colombiana. -
Getty Images

La licencia de conducción emitida en Colombia puede utilizarse en varios países fuera del territorio nacional, especialmente dentro de América Latina, donde existen acuerdos de reconocimiento y convenios bilaterales que permiten a los turistas conducir por un periodo determinado sin necesidad de tramitar un documento local. Sin embargo, esta validez no es uniforme en toda la región, ya que cada Estado define sus propias condiciones, tiempos de permanencia y requisitos adicionales para su aceptación.

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El uso de la licencia de conducción colombiana fuera del país se enmarca en acuerdos de cooperación internacional del Ministerio de Transporte y la Cancillería. En términos generales, este documento puede ser utilizado por ciudadanos colombianos que viajan como turistas, siempre que la licencia esté vigente y se respeten las leyes de tránsito del lugar de destino.

Aunque en algunos países el reconocimiento es automático, en otros puede ser necesario complementar el documento con un permiso internacional o cumplir condiciones específicas como un tiempo máximo de estadía. Las autoridades de tránsito recomiendan a los viajeros informarse previamente sobre las normas del país de destino antes de conducir, ya que las sanciones por incumplimiento pueden incluir multas, inmovilización del vehículo o restricciones migratorias en casos más severos.

Por ejemplo, entre los países donde no se reconoce este documento se encuentran Francia, Alemania, Italia, Hungría y Emiratos Árabes Unidos. En estos destinos, el conductor debe gestionar previamente la autorización correspondiente o contar con un permiso internacional de conducción para evitar sanciones.

Países donde es válida la licencia colombiana

De acuerdo con información recogida por Caracol Radio y por el Ministerio de Transporte, la licencia de conducción colombiana es aceptada en varios países:

  • México
  • Estados Unidos
  • Canadá
  • Venezuela
  • Ecuador
  • Chile
  • Argentina
  • España
  • Portugal
  • Reino Unido
  • Perú
  • Bolivia
  • Grecia
  • Turquía
  • Corea del Sur

En estos territorios, los conductores colombianos pueden circular de manera temporal con su licencia nacional, siempre que su ingreso sea por motivos turísticos o de corta estancia. No obstante, el reconocimiento no implica que las normas de tránsito sean iguales a las de Colombia, por lo que cada país mantiene su propia regulación en materia de velocidad, documentación adicional y sanciones.

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Aunque la lista anterior identifica los países donde existe aceptación general, la validez de la licencia no es idéntica en todos los casos. Algunos Estados establecen límites de tiempo para su uso, generalmente asociados a la duración del viaje como turista. Además, si la intención del ciudadano colombiano es permanecer por largos periodos o establecer residencia, en la mayoría de los casos será necesario realizar un proceso de homologación o solicitar una licencia local emitida por la autoridad de tránsito del país correspondiente.

Otras opciones en caso de que no sea válida en el país al que viaja

Cuando la licencia colombiana no es suficiente, los viajeros pueden recurrir al Permiso Internacional de Conducción (PIC). Este documento funciona como un complemento de la licencia nacional y permite conducir en países que no aceptan directamente el documento colombiano.

El PIC es expedido por entidades autorizadas en Colombia y tiene una vigencia limitada, generalmente de un año. No reemplaza la licencia nacional, sino que la complementa, por lo que ambos documentos deben portarse al conducir en el extranjero. Recuerde que para poder utilizar la licencia de conducción en Colombia y en el exterior, es necesario cumplir con una serie de requisitos básicos establecidos por la normativa nacional. Entre ellos se encuentran:

  • Tener edad mínima legal para conducir según la categoría del vehículo
  • Estar registrado en el sistema RUNT
  • No tener multas o sanciones pendientes de pago
  • Contar con certificado médico vigente emitido por un centro autorizado
  • Aprobar los exámenes teóricos y prácticos correspondientes

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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