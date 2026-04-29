Temblor en Colombia en la mañana de este miércoles 29 de abril: epicentro fue cerca a Villavicencio

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha emitido un boletín actualizado informando sobre un evento sísmico ocurrido en la mañana de este miércoles. Según el reporte oficial, el movimiento telúrico se registró el 29 de abril de 2026 a las 11:40 hora local, teniendo como zona de influencia el municipio de Villavicencio, en el departamento del Meta.



De acuerdo con los datos analizados por la Red Sismológica Nacional, el temblor alcanzó una magnitud de 4.0. El epicentro exacto fue localizado en la zona de Pipiral, perteneciente a la jurisdicción de Villavicencio, a una distancia de aproximadamente 3 kilómetros de la cabecera municipal. Las coordenadas geográficas exactas del evento se fijaron en una latitud de 4.22 y una longitud de -73.73.

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Un factor determinante en la percepción de este tipo de eventos es la profundidad. En esta ocasión, el SGC ha catalogado la profundidad como superficial, lo que técnicamente significa que el foco del movimiento se situó a menos de 30 kilómetros de la superficie terrestre. Los sismos superficiales suelen caracterizarse por ser sentidos con mayor claridad en las zonas cercanas al epicentro en comparación con eventos de mayor profundidad, debido a la proximidad de la liberación de energía a la corteza exterior.

El boletín incluye un mapa de intensidad y ubicación donde se observa la ubicación del epicentro en relación con importantes centros urbanos. La red de monitoreo, representada por triángulos verdes en el informe, muestra estaciones activas en ciudades circundantes como Bogotá, Tunja, Ibagué y Yopal, las cuales permiten la triangulación y precisión de los datos técnicos presentados.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

La ocurrencia de este sismo en el Meta se suma a la actividad cotidiana registrada por los instrumentos de medición en el país. Es importante señalar que, según el propio boletín del SGC, la información proporcionada está sujeta a cambios conforme avance el procesamiento de datos adicionales de más estaciones de la red. Sobre la pregunta de por qué tiembla tanto en Colombia, es necesario recurrir a información geológica general, ya que el boletín específico del evento se limita a los datos técnicos del sismo en mención. La siguiente explicación técnica no forma parte de la fuente proporcionada y debe ser tomada como información de contexto externo.



Colombia es un país sísmicamente muy activo debido a su configuración tectónica compleja. El territorio nacional se encuentra en el punto de convergencia de tres grandes placas tectónicas: la Placa de Nazca, la Placa Suramericana y la Placa del Caribe. El proceso de subducción (donde una placa se introduce debajo de otra) y el desplazamiento lateral entre estas placas generan una acumulación de energía que se libera periódicamente en forma de sismos. Además, el país está atravesado por numerosos sistemas de fallas geológicas activas, como la Falla de Romeral o la Falla del Piedemonte Llanero, esta última estrechamente relacionada con la sismicidad en la región del Meta y la cordillera Oriental.



En particular, la zona donde se registró este evento (Pipiral/Villavicencio) se localiza en una región de transición entre la cordillera y los llanos, un área con fallas geológicas de importancia que mantienen una actividad recurrente. La presencia de la Red Sismológica Nacional, con múltiples estaciones de monitoreo distribuidas estratégicamente como se aprecia en el mapa del informe, permite que estos eventos de magnitud moderada sean reportados con prontitud y precisión técnica a la ciudadanía.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.