Eventos astronómicos que habrá en marzo 2026: Luna de sangre, lluvia de estrellas y más

Con la llegada de marzo 2026, el calendario astronómico trae consigo nuevos protagonistas de la noche, especialmente por un evento destacado que no volverá a repetirse en varios años: un eclipse total de Luna. A lo largo del mes, habrá encuentros planetarios, lluvias de estrellas menores y condiciones favorables para observar galaxias y auroras, de acuerdo con National Geographic.

De hecho, el mes comenzó con varios planetas visibles tras la puesta de Sol, que tuvo lugar entre el 28 de febrero y el 1 de marzo. En el horizonte oeste pudieron observarse Mercurio, Venus y Saturno, mientras que Júpiter se ubicó más alto hacia el sureste. Urano y Neptuno también estuvieron sobre el horizonte.

Eclipse total de Luna: 3 de marzo

En definitiva, el evento central del mes es el eclipse total de Luna, el único de este tipo en 2026 y el último hasta 2028. Durante la totalidad, nuestro satélite natural adquirirá un tono rojizo debido a que la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra (umbra) sobre ella. Según la NASA, la totalidad será visible al anochecer en el este de Asia y Australia, durante la noche en el Pacífico y en la madrugada en América del Norte y Central, además del extremo occidental de Sudamérica.



En otras regiones, como Colombia, el fenómeno se apreciará de manera parcial. Por ejemplo, prevén que en el este de Asia y Australia se vea en el atardecer, mientras que en el Pacífico será en la noche y en América del Norte, América Central y el extremo occidental de América del Sur será en la madrugada. En Colombia se podrán ver las diferentes etapas del eclipse de esta manera:



Este evento coincide con la Luna llena de marzo, tradicionalmente llamada "Luna de Gusano" en el hemisferio norte.



Conjunción de Venus y Saturno: 7 y 8 de marzo

Días después, entre el 7 y el 8 de marzo, se producirá una conjunción entre Venus y Saturno. Ambos planetas se verán próximos en el horizonte occidental durante unos 45 minutos después de la puesta del Sol. Aunque el punto de mayor cercanía ocurrirá en esas fechas, la aproximación será perceptible también en noches previas y posteriores. No será necesario telescopio para identificarlos, pero conviene esperar a que el Sol se haya ocultado por completo antes de utilizar binoculares.



Lluvias de estrellas menores: 12, 14 y 18 de marzo

Marzo no es un mes con lluvias intensas, pero se registrarán picos de actividad de las Xi Hercúlidas (12 de marzo), las Nórmidas Gamma (14 de marzo) y las Vírginidas Eta (18 de marzo). El 14 de marzo alcanzará su punto máximo la lluvia conocida como Gamma Normids (designación 118 GNO). Se trata de un evento modesto, con una tasa promedio cercana a los seis meteoros por hora en su mejor momento. Su período de actividad se extiende del 25 de febrero al 28 de marzo.



El radiante, que es el punto del cielo desde donde parecen originarse los meteoros, se ubica en la constelación de Norma, por lo que su observación resulta más favorable desde el hemisferio sur. En 2026, la fase lunar será de cuarto creciente con aproximadamente 24% de iluminación. Esto permitirá una visibilidad aceptable, especialmente en zonas alejadas de la contaminación lumínica.



Luna nueva: 19 de marzo

El 19 de marzo tendrá lugar la Luna nueva. Esta fase marca uno de los mejores momentos del mes para la observación de objetos de cielo profundo, ya que la ausencia de brillo lunar permite cielos más oscuros. En estas condiciones será más sencillo localizar cúmulos estelares como las Pléyades o el conocido Cúmulo del Pesebre, así como galaxias visibles con telescopios pequeños desde lugares alejados de la contaminación lumínica.

En torno a la Luna nueva también podrá apreciarse la llamada luz zodiacal, un resplandor tenue con forma de pirámide que se eleva sobre el horizonte occidental después del crepúsculo. Este fenómeno ocurre cuando la luz solar se dispersa en el polvo presente en el plano del sistema solar. Marzo, cercano al equinoccio, ofrece condiciones favorables para detectarla en el hemisferio norte, siempre que el cielo esté despejado y oscuro.



La Luna junto a las Pléyades: 22 y 23 de marzo

El 22 y 23 de marzo la Luna creciente se aproximará nuevamente a las Pléyades. En algunas regiones del norte de América, Europa y Asia se registrará incluso una ocultación, es decir, el momento en que la Luna pase por delante del cúmulo y oculte temporalmente algunas de sus estrellas. Este tipo de eventos permite apreciar el movimiento lunar en cuestión de minutos cuando se observa con binoculares.



Encuentro entre Júpiter y la Luna: 26 y 27 de marzo

Hacia el final del mes, el 26 y 27 de marzo, la Luna en fase gibosa se acercará visualmente a Júpiter. Ambos cuerpos serán visibles desde el atardecer hasta la madrugada, desplazándose por el cielo hacia el suroeste. Será una oportunidad para identificar al planeta más grande del sistema solar acompañando al satélite natural.



Ocultación de Régulo: 29 de marzo

El 29 de marzo ocurrirá otro fenómeno destacado, que es la ocultación de Régulo, la estrella más brillante de la constelación de Leo. En sectores de África, Europa y Asia, la Luna pasará directamente frente a esta estrella, que desaparecerá de manera repentina tras el borde lunar y reaparecerá minutos más tarde. En otras regiones, simplemente se observará una cercanía notable entre ambos astros.

Además, con la llegada de marzo comienza la llamada "temporada de galaxias" en el hemisferio norte, cuando la franja de la Vía Láctea no domina el cielo nocturno y permite observar con mayor facilidad galaxias en constelaciones como Leo y Virgo. Por su parte, el núcleo galáctico empezará a ser visible antes del amanecer, elevándose en el sureste y formando un arco sobre el horizonte sur.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co