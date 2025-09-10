Publicidad

Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / La NASA dice que descubrió posibles signos de vida en el pasado en Marte: "Es una especie de señal"

La NASA dice que descubrió posibles signos de vida en el pasado en Marte: "Es una especie de señal"

Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, afirmó que este hallazgo del róver Perseverance "es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida antigua en Marte".

Por: EFE
Actualizado: septiembre 10, 2025 12:17 p. m.
Posible vida pasada en Marte.
AFP