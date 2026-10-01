Embajada de Canadá lanzó concurso de escritura para colombianos: ¿cómo participar?

La Embajada de Canadá en Colombia y Air Canada anunciaron la apertura de la cuarta edición de 'Canadá en pocas palabras', una convocatoria que busca recibir microrrelatos escritos por colombianos a partir de su propia visión sobre el país norteamericano. La iniciativa, que permanecerá abierta hasta el 25 de octubre a las 11:59 p. m., está dirigida a ciudadanos colombianos mayores de 18 años.

De acuerdo con la Embajada, la propuesta consiste en escribir una historia de ficción o no ficción, en español y con una extensión máxima de 150 palabras, sin contar el título. No es necesario que los participantes hayan viajado a Canadá para presentar un texto. La idea de la convocatoria es que cada persona pueda escoger el tema, la historia y la perspectiva que quiera desarrollar, siempre que exista una relación con Canadá y sus vínculos con Colombia.



¿Cuáles son los requisitos para enviar el microrrelato sobre Canadá?

Además de cumplir con el límite de palabras, los participantes deberán tener en cuenta varias condiciones establecidas para la inscripción. El texto debe ser:



Escrito en español.

De ficción o no ficción.

Original e inédito.

Elaborado por el propio participante.

Relacionado con Canadá y sus vínculos con Colombia.

De máximo 150 palabras, sin contar el título.

Presentado en formato Arial 12.

Con interlineado de 1,5.

Cada persona podrá enviar un solo texto y otro requisito establecido para esta edición es que los relatos deben ser creados sin utilizar herramientas de inteligencia artificial. Los textos podrán abordar libremente "vivencias personales, encuentros entre culturas, comunidades, negocios, arte, literatura, naturaleza, diversidad, gastronomía, ciudades, sostenibilidad, innovación, personas, valores, sueños o recuerdos, entre muchas otras posibilidades", se lee en la convocatoria.

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Uno de los aspectos que destaca la organización es que no se exige haber visitado Canadá. Por eso, la historia puede partir tanto de una experiencia personal como de una idea construida a partir de otros elementos. "Canadá es un país construido a partir de múltiples voces, culturas, territorios y maneras de entender el mundo. Queremos que esta cuarta edición abra espacio a nuevas miradas y a historias capaces de acercar a nuestros dos países desde la imaginación, la diversidad y aquello que compartimos", indicó Elizabeth Williams, embajadora de Canadá en Colombia".



¿Cuál es el premio para el ganador?

El concurso tendrá tres historias ganadoras. El primer puesto recibirá como premio un tiquete de ida y regreso entre Bogotá y Canadá, en clase económica. El viaje será operado por Air Canada en vuelos directos, con posibilidad de realizar la ruta a través de Toronto o Montreal, dependiendo de la disponibilidad y de las condiciones establecidas en el reglamento. El premio está sujeto a los términos y condiciones de la convocatoria.



Por su parte, quienes ocupen el segundo y tercer lugar recibirán una mención especial y un reconocimiento. Los relatos que resulten seleccionados también serán publicados en el sitio web del concurso y podrán ser difundidos a través de las redes sociales de la Embajada de Canadá y Air Canada. Los nombres de los ganadores están previstos para ser anunciados durante noviembre de 2026.



Entre los aspectos que se tendrán en cuenta para evaluar los relatos están la creatividad, originalidad, calidad de la escritura y el cumplimiento de las reglas de participación. También se revisarán elementos como la ortografía, la gramática, la coherencia y el desarrollo del hilo narrativo. Quienes estén interesados, la inscripción se hace a través del sitio oficial de la iniciativa, que busca "celebrar, a través de la palabra escrita, el arte, la cultura y los valores canadienses, así como los lazos que unen a Canadá y Colombia".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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