En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
IVÁN MORDISCO
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Gobierno de Canadá lanzó clases gratis de inglés y francés a personas que cumplan estos requisitos

Gobierno de Canadá lanzó clases gratis de inglés y francés a personas que cumplan estos requisitos

Estos programas son financiados con recursos públicos del Gobierno de Canadá y prometen facilitar la comunicación en entornos laborales, cotidianos, entre otros.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
Gobierno de Canadá lanzó curso gratis de inglés a personas que cumplan estos requisitos: ojo al dato
Su propósito principal es que los inmigrantes desarrollen habilidades lingüísticas que les permitan comunicarse con fluidez. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad