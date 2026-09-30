Becas para estudiar en España: ICETEX abre convocatoria del 80 % para maestría en Negocios Digitales

El ICETEX, en alianza con el Centro de Estudios Universitarios (CEDEU) —centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos de España—, habilitó la convocatoria oficial para otorgar 4 becas del 80 % de exención en la matrícula. La oportunidad académica está dirigida a profesionales colombianos interesados en cursar el Máster Universitario Oficial en Negocios Digitales en modalidad 100 % virtual. Los títulos de este posgrado oficial son expedidos directamente por la Universidad Rey Juan Carlos.



Fechas, horarios y días clave

El proceso de postulación se gestiona completamente en línea a través de la plataforma digital de la entidad. Los aspirantes deben registrar su documentación dentro del calendario institucional estipulado:



Apertura de la convocatoria: 17 de septiembre de 2026 .

. Fecha límite de cierre: 8 de octubre de 2026, hasta las 5:00 p. m.

Comisión Nacional de Becas (evaluación): 15 de octubre de 2026 .

. Inicio del programa académico: Octubre de 2026 .

. Duración de la maestría: 12 meses (finaliza el 31 de julio de 2027).

Ubicaciones y puntos de atención habilitados

Al tratarse de una formación universitaria con modalidad a distancia 100 %, la cursada no requiere desplazamiento presencial a territorio español. No obstante, los canales de atención oficiales habilitados para consultas o soporte sobre el proceso son:



Página web institucional: Portal transaccional del ICETEX en web.icetex.gov.co.

Portal transaccional del en web.icetex.gov.co. Atención telefónica en Bogotá: +57 333 6025656 .

. Línea gratuita nacional: 018000-916821 .

. Correo electrónico institucional: becas@icetex.gov.co .

. Centros de Experiencia Presencial (CEP): Puntos de atención del ICETEX en todo el país para orientación presencial.

Puntos de atención del en todo el país para orientación presencial. Contacto con el centro académico (CEDEU): Vía web en cedeu.es, al correo info@cedeu.es o al teléfono +34 618 20 99 75.

Requisitos y documentos requeridos

Para aspirar a uno de los cuatro cupos con el 80 % de descuento, el profesional debe certificar una puntuación mínima de 60 puntos en el sistema de evaluación del ICETEX. Los requisitos de perfil y los documentos exigidos en formato PDF son los siguientes:



Cédula de ciudadanía: Copia legible por ambas caras. Edad permitida: Tener más de 22 años y menos de 43 años al 8 de octubre de 2026. Carta de admisión definitiva: Expedida obligatoriamente por el CEDEU para el periodo 2026-2027. Título profesional de pregrado: Copia del título o acta de grado registrado en el SNIES del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Certificado oficial de notas: Demostrar un promedio mínimo de notas de 3.7/5.0 sin aproximaciones. Experiencia laboral: Acreditar mínimo 12 meses de experiencia profesional posterior a la expedición del título universitario. Certificado del Registro Único de Ingresos (RUI): Reporte de la plataforma del Departamento Nacional de Planeación (DNP) con fecha no mayor a 30 días. Si reside en el exterior, certificado de registro consular actualizado a 2026. Puntaje adicional: Otorgamiento de hasta 10 puntos extra para beneficiarios previos de créditos ICETEX, comunidades étnicas, personas en el Registro Único de Víctimas (RUV) o personas con discapacidad.

Paso a paso para realizar el trámite o consulta

El proceso de postulación se realiza exclusivamente por vías electrónicas habilitadas; no se reciben documentos físicos.



Gestión de la admisión universitaria: Iniciar la solicitud ante el CEDEU a través de su sitio web oficial o por correo electrónico (info@cedeu.es) para obtener la carta de admisión definitiva. Registro en el portal ICETEX: Ingresar al portal web institucional del ICETEX, sección Becas para estudios en el exterior, y seleccionar la convocatoria vigente de la Universidad Rey Juan Carlos / CEDEU. Cargue de documentos: Adjuntar en la plataforma virtual todos los certificados exigidos en formato PDF (cédula, título, notas de mínimo 3.7/5.0, certificado laboral de mínimo 12 meses y soporte del RUI). Confirmación de la solicitud: Enviar la postulación antes del 8 de octubre de 2026 a las 5:00 p. m. Una vez enviada, la plataforma no permite modificaciones o adición de certificados. Publicación de resultados: La Comisión Nacional de Becas evaluará las candidaturas el 15 de octubre de 2026 y notificará a los profesionales preseleccionados.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.