¿Quiere estudiar en la Universidad Distrital? Estas son las fechas de admisión para 2027-1

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas ya abrió su proceso de admisiones para el semestre 2027-1, una convocatoria dirigida a quienes buscan iniciar sus estudios de educación superior en Bogotá durante el próximo año. De acuerdo con la información publicada por la institución, los interesados podrán realizar el proceso de inscripción hasta el 3 de noviembre de 2026. La convocatoria contempla una oferta de 47 programas de pregrado, distribuidos en siete facultades ubicadas en diferentes zonas de la capital.



¿Cómo inscribirse a la Universidad Distrital para 2027?

Los interesados deben ingresar al sitio oficial de la Universidad Distrital para conocer los programas disponibles y verificar las condiciones de cada uno. La institución señala que los requisitos pueden cambiar dependiendo del programa al que se quiera acceder. Por esta razón, antes de realizar el proceso, los aspirantes deben consultar la información correspondiente a la carrera de su interés. Entre los aspectos que pueden ser solicitados se encuentran:



Puntaje obtenido en las pruebas de Estado.

Presentación de pruebas, cuando corresponda.

Requisitos particulares establecidos para determinados programas.

Información y documentación requerida durante el proceso de admisión.

La consulta previa de estas condiciones permite conocer qué debe cumplir cada aspirante antes de completar su inscripción.



¿Cuánto cuesta la inscripción a la Universidad Distrital?

El proceso contempla un único pago correspondiente al PIN de inscripción, cuyo valor informado por la universidad es de $175.092. Este pago debe efectuarse a través de las entidades bancarias indicadas por la institución para este proceso. La adquisición del PIN es necesaria para adelantar el procedimiento, pero no representa la admisión automática a la Universidad Distrital.

Uno de los aspectos señalados por la Universidad Distrital para este proceso es el acceso al beneficio de Matrícula Cero para los estudiantes seleccionados que cumplan con las condiciones correspondientes. "Buscamos brindar y garantizar el acceso a la Educación Superior de los jóvenes que al finalizar su bachillerato quieren continuar su formación profesional con una amplia oferta académica con beneficios como la Matrícula Cero que significa no pagar ningún semestre, acompañado de otros programas de bienestar institucional que procuran un apoyo integral a nuestros estudiantes", indicó la institución.

Este beneficio está orientado a cubrir el pago de la matrícula de los estudiantes beneficiarios, de acuerdo con las condiciones del programa. La universidad también informa que los estudiantes pueden acceder a otros mecanismos de apoyo durante su permanencia en la institución. Entre estos se encuentran los programas gestionados mediante la Agencia Atenea y las estrategias de acompañamiento de Bienestar Institucional. Por ello, quienes resulten admitidos pueden consultar posteriormente qué apoyos están disponibles y cuáles son los requisitos para acceder a cada uno.



¿Qué ofrece la Universidad Distrital en investigación?

Además de la oferta de pregrado, la institución destaca su actividad investigativa. Según la información suministrada por la propia universidad, actualmente cuenta con 207 grupos de investigación registrados en la plataforma institucional SICIUD. De ese total, 127 grupos cuentan con reconocimiento y categorización oficial del Ministerio de Ciencias. Los grupos están distribuidos en diferentes áreas del conocimiento, entre ellas:



Ingeniería.

Ciencias.

Artes.

Educación.

La universidad también indicó que se encuentra en el sexto lugar a nivel de Bogotá en el Ranking U-Sapiens, de acuerdo con la referencia incluida en la información oficial sobre el proceso de admisiones. Por su parte, la universidad habilitó canales de atención para resolver inquietudes relacionadas con las admisiones:



WhatsApp: 305 807 3244.

Correo electrónico: admisiones@udistrital.edu.co.

Oficina de atención: Sede Aduanilla de Paiba, Calle 13 # 31-75.

Programas ofrecidos por la Universidad Distrital

Facultad de Artes ASAB

Arte Danzario

Artes Escénicas

Artes Musicales

Artes Pásticas y Visuales

Facultad de Ciencias de la Salud

Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales

Biología

Física

Matemáticas

Química

Facultad de Ciencias y Educación

Archivística y Gestión de la información digital

Comunicación Social y Periodismo

Licenciatura en Biología

Licenciatura en Ciencias Sociales

Licenciatura en Educación Artística

Licenciatura en Educación Infantil

Licenciatura en Física

Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana

Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés

Licenciatura en Matemáticas

Licenciatura en Química

Facultad de Ingeniería

Ingeniería Catastral y Geodesia

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Industrial

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Administración Ambiental

Administración Deportiva

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Forestal

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería Topográfica

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos

Tecnología en Levantamientos Topográficos

Tecnología en Saneamiento Ambiental

Facultad Tecnológica

Ingeniería Civil (por ciclos propedéuticos)

Ingeniería de Producción (por ciclos propedéuticos)

Ingeniería Eléctrica (por ciclos propedéuticos)

Ingeniería en Control y Automatización (por ciclos propedéuticos)

Ingeniería en Telecomunicaciones (Por ciclos propedéuticos)

Ingeniería en Telemática (Por ciclos propedéuticos)

Ingeniería Mecánica (Por ciclos propedéuticos)

Tecnología en Construcciones Civiles (Por ciclos propedéuticos)

Tecnología en Electricidad de Media y Baja Tensión (Por ciclos propedéuticos)

Tecnología en Electrónica Industrial (Por ciclos propedéuticos)

Tecnología en gestión de la producción industrial (Por ciclos propedéuticos)

Tecnología en Mecánica Industrial (Por ciclos propedéuticos)

Tecnología en Sistematización de Datos (Por ciclos propedéuticos)

Para más información, los interesados pueden consultar la página oficial de admisiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde encontrarán instructivos detallados y enlaces directos a cada uno de los pasos del proceso.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

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