Jóvenes de Bogotá pueden financiar hasta el 100% de la matrícula universitaria: los requisitos

Los jóvenes de Bogotá que buscan alternativas para pagar sus estudios universitarios ahora pueden consultar las opciones de financiación del programa 'Amplía U', una iniciativa de la Agencia Distrital Atenea, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y 11 instituciones de educación superior, con el respaldo de la Corporación Fondo de Garantías Minuto de Dios. El programa está dirigido a personas que terminaron el bachillerato en colegios de Bogotá y que fueron admitidas o ya se encuentran matriculadas en un programa de pregrado de alguna de las universidades vinculadas.

La propuesta de la agencia contempla diferentes esquemas de pago para distribuir el costo de la matrícula entre el tiempo que dura la carrera y el periodo posterior a la graduación. 'Amplía U' es el nombre actual de una iniciativa que anteriormente se conocía como 'Fondo Fest Atenea Te Respalda', y que "busca ampliar las posibilidades de financiación para cursar estudios de pregrado". De acuerdo con la oferta, algunas modalidades permiten financiar hasta el 100% del valor de la matrícula, "sujeto a los requisitos, las condiciones y la aprobación correspondiente de cada institución de educación superior".



¿Cómo funciona el programa Amplía U para financiar la universidad?

La iniciativa contempla dos modalidades principales de crédito, identificadas como 60/40 y 40/60. La diferencia está en la proporción del valor de la matrícula que debe pagar el estudiante mientras cursa la carrera y la que queda para después de obtener el título, distribución que permite que los interesados evalúen cuánto pueden asumir durante sus estudios y qué parte del compromiso económico prefieren trasladar a la etapa posterior a la graduación. Estas son las características de cada alternativa:



Crédito 60/40: pagar una mayor parte durante la carrera

En esta modalidad, el estudiante cubre el 60% del valor de la matrícula mientras adelanta sus estudios. El 40% restante se paga después de graduarse, de acuerdo con las condiciones del crédito. El esquema está planteado para quienes tienen capacidad de asumir una cuota más alta durante la etapa universitaria y buscan reducir la proporción que deberán pagar una vez terminen el pregrado. El modelo financiero de referencia contempla un plazo de 96 meses, de los cuales 48 corresponden al periodo posterior a la graduación.



Crédito 40/60: pagar menos mientras estudia

La segunda alternativa establece que el estudiante pague el 40% de la matrícula durante la carrera y deje el 60% restante para después de graduarse, opción que puede ser considerada por quienes necesitan reducir el compromiso económico durante sus estudios, aunque implica asumir una mayor proporción del pago al finalizar el pregrado. Para esta modalidad, el plazo de referencia del modelo financiero es de 144 meses, con 96 meses correspondientes al periodo posterior al grado.



¿Quiénes pueden solicitar financiación con Amplía U?

La iniciativa está dirigida a jóvenes de hasta 28 años que hayan egresado de colegios de Bogotá y que estén admitidos o matriculados en un programa de pregrado de alguna de las instituciones participantes. Por lo tanto, no basta con tener interés en ingresar a la educación superior. Los aspirantes deben cumplir con las condiciones relacionadas con su edad, su procedencia escolar y su vinculación académica con una de las universidades incluidas en el programa. Las 11 instituciones de educación superior participantes son:



Corporación Universitaria Minuto de Dios.

Universidad Piloto de Colombia.

Universidad de los Andes.

Pontificia Universidad Javeriana.

Universidad del Rosario.

Universidad de América.

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA).

Universidad El Bosque.

Fundación Universitaria Los Libertadores.

Universidad de La Sabana.

Universidad Central.

"En Bogotá seguimos sumando alternativas para que más jóvenes puedan avanzar en su educación superior. Con Amplía U articulamos esfuerzos para ampliar las opciones de financiaciónn. Invitamos a los jóvenes a consultar la oferta disponible y revisar directamente con su universidad cuál alternativa se ajusta a sus condiciones", aseguró Víctor Saavedra, director de la Agencia Atenea.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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