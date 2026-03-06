Icetex lanzó becas para estudiar maestría y doctorado con la OEA en 2026: cómo postularse

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) abrió una nueva convocatoria correspondiente al Programa de Becas Académicas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el año 2026, una iniciativa que busca apoyar a profesionales colombianos que deseen continuar su formación a nivel de posgrado en diferentes áreas del conocimiento.

De acuerdo con la información publicada por la entidad, el proceso de postulación comenzó el 2 de marzo de 2026 y estará disponible hasta el 30 de marzo del mismo año a las 5:00 de la tarde, hora de Colombia. La convocatoria es gestionada por el Icetex en su papel como Oficina Nacional de Enlace ante la OEA, lo que implica que la institución actúa como intermediaria entre los aspirantes colombianos y el programa de becas del organismo internacional.

¿Quiénes pueden postularse a becas de la OEA?

El programa está dirigido a personas interesadas en realizar estudios de maestría o doctorado en universidades ubicadas en los países miembros de la OEA o en instituciones que hacen parte del Consorcio de Universidades del organismo. Los programas académicos pueden desarrollarse de manera presencial o virtual y tendrán una duración estimada entre 12 y 24 meses.



Según lo establecido en la convocatoria, los estudios podrán comenzar durante el año 2026 y finalizar entre 2027 y 2028, dependiendo de la duración del programa seleccionado por el estudiante. Las áreas de estudio son diversas, aunque la OEA prioriza campos relacionados con temas estratégicos para el desarrollo regional.



Para participar en la convocatoria, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos académicos y administrativos. Uno de los más importantes es contar con una carta de admisión definitiva emitida por una institución de educación superior ubicada en alguno de los países miembros de la OEA. No se aceptarán postulaciones con cartas de admisión provenientes de universidades colombianas.



¿De cuánto es el apoyo económico en becas de la OEA?

La convocatoria contempla la asignación de una beca para Colombia. Este apoyo económico tiene carácter complementario, lo que significa que no cubre la totalidad de los gastos asociados con los estudios. El beneficio puede alcanzar hasta 10.000 dólares anuales por estudiante, durante un período mínimo de un año y máximo de dos años.

El monto de la beca puede destinarse a cubrir varios tipos de gastos relacionados con la formación académica. Entre los conceptos financiables se encuentran la matrícula del programa de estudios, el seguro médico, la subsistencia mensual del estudiante, el pasaje aéreo y la adquisición de materiales académicos o libros. Sin embargo, la OEA aclara que los beneficiarios deberán asumir cualquier otro gasto que no esté contemplado dentro de estos rubros.

Esto incluye, por ejemplo, costos de alojamiento, trámites migratorios, gastos asociados al proceso de admisión en las universidades, tiquetes adicionales o cualquier otro desembolso relacionado con la estancia en el país donde se desarrollen los estudios, en caso de programas presenciales.

Como parte del proceso de evaluación, los candidatos deben presentar un ensayo de motivación personal con una extensión mínima de 1.000 palabras y máxima de 2.500. En este documento se espera que los aspirantes expliquen su trayectoria académica y profesional, describan las habilidades que han desarrollado a lo largo de su vida y expongan de qué manera planean aplicar los conocimientos adquiridos para contribuir al desarrollo del país durante los próximos cinco años.

El proceso de selección será revisado posteriormente por la Comisión Nacional de Becas, que tiene previsto reunirse el 9 de abril de 2026. Una vez finalizado este proceso, los resultados serán comunicados directamente a los aspirantes a través del correo electrónico registrado durante la postulación.

