OEA lanzó becas para comenzar 2026 estudiando una maestría: link para postularse

La Secretaría General de la OEA, a través del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE), y en colaboración con la Universidad Internacional de Valencia (VIU), abrió una nueva convocatoria de becas para estudios de posgrado. El programa, que se desarrolla en línea, tiene como objetivo facilitar el acceso a la educación superior, fortalecer capacidades profesionales y promover la cooperación académica entre los Estados miembros.

Este programa forma parte de las iniciativas de la OEA para aumentar la accesibilidad de la educación superior de calidad en la región y contribuir al desarrollo profesional de los ciudadanos. Las becas están dirigidas a estudiantes de nuevo ingreso y abarcan diversas áreas de conocimiento, incluyendo empresa, salud, ciencia y tecnología, educación, derecho, comunicación, artes y humanidades. El plazo para postularse es hasta el 30 de enero de 2026.



Las becas disponibles en la OEA para estudiar una maestría

La beca OEA-VIU cubre el 60% del costo total del programa de estudio, sin incluir la cuota de admisión, traducción o autenticación de documentos, materiales de estudio, tasas de titulación y cualquier otro gasto adicional que no esté especificado en la convocatoria. Los becarios deberán cubrir el 40% restante del costo del programa, así como otros gastos asociados.

Para mantener la beca, los estudiantes deben cumplir con los requisitos académicos establecidos, aprobando todas las materias del programa y manteniendo un promedio mínimo de 5 sobre 10. Los programas disponibles abarcan diferentes áreas y se imparten completamente en español. Algunos ejemplos incluyen:



Empresa: Maestría en Dirección de Marketing, MBA, Gestión de Proyectos, Inteligencia de Negocio.

Salud: Neuropsicología Clínica, Psicología Infantil y Adolescente, Gerontología, Bioinformática.

Ciencia y Tecnología: Astronomía, Big Data, Ciberseguridad, Energías Renovables, Inteligencia Artificial.

Educación: Educación Bilingüe, Didáctica de las Matemáticas, Tecnologías de la Información aplicadas a la Educación.

Derecho y Comunicación: Criminología, Derecho Digital, Comunicación Corporativa y Periodismo Multimedia.

Todos los programas tienen una carga académica de 60 ECTS y se desarrollan durante el período académico 2026-2027. La matrícula se ajustará según la capacidad de la universidad y la demanda de cada programa.



Podrán postular ciudadanos o residentes permanentes de cualquiera de los Estados miembros de la OEA, excepto Nicaragua. Los postulantes deben haber sido admitidos previamente en la VIU y no haber recibido otras becas de la OEA para el mismo nivel de estudios. Los candidatos también deberán demostrar la capacidad de cubrir los costos no cubiertos por la beca antes de iniciar el programa y comprometerse a trabajar en su país de origen, residencia legal o en un organismo internacional al menos por el mismo tiempo que dura la beca.



¿Cómo postularse a becas de la OEA?

Las personas interesadas en postular a las becas OEA–VIU deberán completar un proceso compuesto por varias etapas consecutivas. Cada una es obligatoria y debe cumplirse dentro de los plazos establecidos para que la candidatura sea considerada válida.



Solicite la admisión en la Universidad Internacional de Valencia

El primer requisito para participar en la convocatoria consiste en solicitar la admisión a uno de los programas de maestría ofrecidos por la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Puede hacerlo por medio de este link. La solicitud se realiza a través del formulario en línea disponible en el portal oficial de becas de la universidad.



El formulario debe completarse en su totalidad e incluye información personal y académica básica, como datos de identificación, país de residencia, título universitario obtenido y el programa de maestría al que se desea postular dentro de la convocatoria OEA–VIU. Solo los candidatos que completen correctamente esta solicitud y cumplan con los requisitos académicos del programa podrán avanzar a la siguiente etapa del proceso.



Postulación formal a la beca OEA–VIU

Una vez iniciada la solicitud de admisión, el postulante deberá presentar la documentación requerida para la beca. Esta información se carga directamente en el formulario de inscripción y permite evaluar el perfil académico y profesional del candidato.

Entre los documentos solicitados se encuentran una carta de motivación, copia del documento de identidad, certificado de notas o expediente académico, título universitario de grado o pregrado y un currículum vitae actualizado. La presentación completa y correcta de estos documentos es indispensable para que la candidatura sea evaluada.



Evaluación y selección de los becarios

La evaluación de las postulaciones estará a cargo de un comité especializado conformado por representantes de la Universidad Internacional de Valencia y de la Organización de los Estados Americanos.

Durante esta etapa se analizarán distintos criterios, entre ellos el desempeño académico, los méritos y credenciales del postulante, el área de estudios elegida, el país de procedencia y el potencial impacto que la formación académica pueda tener en el desarrollo profesional y social del candidato.

Cada postulante recibirá una calificación global basada en estos criterios, la cual será utilizada para definir la asignación de las becas disponibles.



Publicación de resultados

Los resultados del proceso de evaluación y selección serán publicados en el sitio oficial de becas de la OEA a partir de abril de 2026. Los candidatos seleccionados serán contactados directamente por un asesor educativo, quien brindará información detallada sobre los pasos a seguir para formalizar la aceptación de la beca y continuar con el proceso de matriculación en la universidad.

En esta etapa, el becario deberá confirmar su aceptación y realizar el pago correspondiente al 40% restante del costo total del programa académico. En caso de que, según el país de residencia, sea aplicable una retención impositiva en España, dicho monto será informado oportunamente.



Aceptación de la beca e inicio de estudios

Una vez aceptada la beca y completados los trámites administrativos y financieros, el estudiante podrá finalizar su matrícula y prepararse para el inicio del programa académico. Es importante tener en cuenta que únicamente los candidatos seleccionados recibirán comunicación oficial por parte de la OEA y la VIU, y que el cumplimiento de los plazos establecidos es fundamental para conservar el beneficio de la beca.

Las becas son incompatibles con otros descuentos o ayudas académicas y no aplican a estudiantes que repitan matrícula o no completen el programa. El beneficio se aplica únicamente al programa de estudios contratado y no cubre tasas de expedición de título ni créditos reconocidos. En caso de declinar la beca después de iniciar el programa sin causa justificada, se podrá exigir el reembolso de los fondos otorgados.



¿Por qué la OEA ofrece becas en universidades?

El Programa de Becas y Capacitación de la OEA, creado en 1958, es una de las iniciativas más antiguas de cooperación académica regional. Está compuesto por dos grandes líneas:



Programa de Becas Académicas (ASP): otorga hasta 10.000 dólares estadounidenses por año académico para financiar maestrías, doctorados o investigaciones de posgrado. También cubre los últimos dos años de estudios de pregrado para estudiantes del Caribe anglófono y Surinam.

otorga hasta 10.000 dólares estadounidenses por año académico para financiar maestrías, doctorados o investigaciones de posgrado. También cubre los últimos dos años de estudios de pregrado para estudiantes del Caribe anglófono y Surinam. Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC): surgido en 2010, facilita acuerdos con universidades e instituciones educativas que permiten reducir costos de matrícula y ofrecer exenciones o descuentos para estudios en diferentes niveles.

