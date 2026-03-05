Cambios en universidades de Florida: frenan contratación de profesores extranjeros con visa H-1B

Las universidades públicas de Florida dejarán de contratar temporalmente personal extranjero mediante el programa de visas H-1B, una iniciativa que permite a empleadores estadounidenses incorporar profesionales altamente calificados en áreas especializadas.

La decisión fue adoptada por la Junta de Gobernadores del Sistema Universitario Estatal de Florida, organismo que supervisa las instituciones públicas del estado. Según la normativa publicada por la entidad, la suspensión se mantendrá hasta el 5 de enero de 2027 y se aplicará únicamente a nuevas contrataciones.

Suspenden temporalmente contrataciones en universidades de Florida

De acuerdo con CNN, la disposición se produce después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, solicitara a las universidades revisar el uso de este tipo de visados. En octubre del año pasado, el mandatario estatal pidió a las instituciones adoptar medidas frente a lo que describió como "abuso de visas" del programa por parte de algunos centros educativos.



De acuerdo con la resolución aprobada por la Junta de Gobernadores, la restricción no afectará a los trabajadores extranjeros que ya se encuentran empleados bajo ese esquema. Tampoco implica la cancelación de contratos existentes ni cambios en las condiciones laborales de quienes actualmente poseen una visa H-1B y trabajan en universidades del estado.



El Sistema Universitario Estatal de Florida está compuesto por 12 universidades públicas. Estas instituciones concentran decenas de miles de estudiantes y personal académico en distintas áreas del conocimiento.



600 trabajadores fueron aprobados para visas H-1B en 2025

Datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) indican que durante el año pasado más de 600 trabajadores fueron aprobados para visas H-1B vinculadas a estas universidades. El programa es utilizado con frecuencia para contratar investigadores, profesores y especialistas en campos como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Las visas se otorgan normalmente por periodos iniciales de tres años y pueden extenderse hasta un máximo de seis años. Cada año el gobierno federal autoriza 65.000 nuevas visas bajo este programa, además de un cupo adicional de 20.000 para personas con títulos avanzados obtenidos en universidades estadounidenses.

En paralelo a la decisión adoptada en Florida, el gobierno federal también ha introducido cambios en las condiciones del programa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el año pasado la implementación de una tarifa única de 100.000 dólares para nuevos solicitantes de visas H-1B. La medida forma parte de una política más amplia orientada a endurecer los controles migratorios.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

