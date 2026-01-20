Japón lanzó becas para colombianos que cumplan con estos requisitos: cómo postularse

El Gobierno de Japón, a través de su Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología (MEXT), abrió una convocatoria extraordinaria de becas dirigida a docentes colombianos de primaria y bachillerato interesados en desarrollar proyectos de investigación educativa en universidades japonesas. La convocatoria estará abierta desde el 16 de enero hasta el 2 de febrero de 2026, y forma parte de los programas de cooperación académica internacional que promueve el Estado japonés en alianza con universidades de ese país.

Este programa, mediado por el Icetex, está orientado a docentes en ejercicio que deseen realizar investigaciones relacionadas con la educación escolar en diferentes áreas del conocimiento. Las investigaciones se desarrollarán de manera presencial en universidades japonesas previamente designadas por el MEXT, ubicadas en distintas ciudades del país asiático. La duración total de la beca será de 18 meses, con fecha de inicio prevista para el 1 de octubre de 2026 y finalización el 31 de marzo de 2028.

Los requisitos que deben cumplir colombianos para investigar en Japón

La convocatoria está dirigida exclusivamente a personas de nacionalidad colombiana que residan actualmente en Colombia y que cuenten con un vínculo laboral vigente como docentes de primaria o bachillerato en instituciones de educación básica. No podrán postularse normalistas ni docentes vinculados a instituciones de educación superior o universidades.



Entre los requisitos generales, se establece que las personas aspirantes deben haber nacido después del 2 de abril de 1991 y contar con un título universitario profesional o de licenciatura. También podrán postular quienes tengan estudios de posgrado, como especialización, maestría o doctorado, siempre que presenten la documentación completa de los títulos y certificados de notas correspondientes.



Promedio exigido

Uno de los criterios académicos fundamentales es el promedio acumulado ponderado. Las personas interesadas deben acreditar un promedio mínimo de 3,7 sobre 5,0 en el último programa académico cursado. En el caso de quienes presenten un título de especialización, será obligatorio adjuntar también el certificado de notas del pregrado, ya que los promedios serán evaluados de manera conjunta. Los certificados deben ser oficiales, estar firmados o sellados por la institución emisora y no se aceptarán constancias parciales ni documentos informales.



Experiencia profesional

En cuanto a la experiencia profesional, la convocatoria exige un mínimo de cinco años o 60 meses de experiencia certificada como docente de primaria o bachillerato, contados hasta el 1 de octubre de 2026. Esta experiencia debe estar debidamente respaldada mediante certificados laborales expedidos por las instituciones educativas donde haya trabajado la persona aspirante, indicando fechas de inicio y finalización, funciones desempeñadas y datos de contacto.



Idiomas

El dominio del idioma inglés es otro requisito obligatorio. Las personas aspirantes deberán demostrar un nivel mínimo equivalente a B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), mediante la presentación de un examen internacional reconocido. Se aceptan únicamente los resultados del IELTS (Academic o General Training), con un puntaje mínimo global de 5.5, o del TOEFL iBT, con un puntaje mínimo de 72. Estos certificados deben tener una vigencia no mayor a dos años al momento del cierre de la convocatoria. Aunque no es obligatorio, quienes cuenten con conocimientos de japonés podrán presentar certificaciones adicionales, las cuales otorgarán puntaje extra en la evaluación.



Y las personas que no cuenten con el nivel suficiente de idioma japonés deberán cursar estudios intensivos durante los primeros seis meses de su estancia, ya sea en la universidad receptora o en una institución designada por el MEXT. En algunos casos, estos cursos podrán realizarse de manera simultánea con las actividades de investigación.



Beca está dirigida a docentes colombianos para que investiguen

El programa contempla que los docentes seleccionados puedan realizar investigaciones en áreas como administración educativa, métodos de enseñanza, diseño curricular, evaluación educativa, investigación en disciplinas específicas como matemáticas, ciencias naturales o educación física, así como actividades prácticas que incluyen observación de clases y participación en proyectos educativos en escuelas japonesas. La oferta académica varía según la universidad, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente la guía oficial "Course Guide of Teacher Training Program" publicada por el MEXT antes de diligenciar el formulario de preferencia de ubicación.

En cuanto a la financiación, la beca cubre el 100% de los costos de matrícula, inscripción y exámenes académicos. Además, contempla un estipendio mensual aproximado de 143.000 yenes, con posibles incrementos según la región de destino. También se incluyen los tiquetes aéreos internacionales de ida y regreso entre Colombia y Japón, siempre que el becario complete satisfactoriamente el programa y regrese al país dentro de los plazos establecidos.

El proceso de selección se desarrollará en varias etapas. Inicialmente, la Comisión Nacional de Becas realizará una preselección basada en criterios como experiencia profesional, dominio del inglés y promedio académico. Posteriormente, las personas preseleccionadas serán citadas por la Embajada de Japón en Colombia para presentar un examen escrito de japonés y una entrevista presencial en la ciudad de Bogotá. Quienes superen estas fases serán recomendados ante el MEXT, entidad que tomará la decisión final sobre la asignación de las becas.

Al finalizar el programa, las personas becarias recibirán un certificado emitido por la universidad japonesa correspondiente. La convocatoria completa, junto con los formularios oficiales y las guías académicas, puede consultarse a través de la Embajada de Japón en Colombia y de las plataformas habilitadas por el Icetex.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co