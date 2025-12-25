¡Pilas! El Gobierno de China y el Icetex abrieron una convocatoria de becas para posgrados en 2026

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), en alianza estratégica con el Gobierno de la República Popular China dio a conocer el lanzamiento de una nueva convocatoria de becas destinada a profesionales colombianos que busquen impulsar su carrera a través de estudios de maestría y doctorado. Con el inicio de clases programado para septiembre de 2026, dicha iniciativa no solo busca fortalecer la formación de alto nivel, sino también consolidar la proyección internacional en diversas áreas de conocimiento.

El programa de becas destaca por ofrecer una cobertura del 85 %, lo que representa un alivio financiero significativo para los becarios. Según los detalles difundidos por el Icetex, el beneficio incluye la matrícula, alojamiento en residencias universitarias o un subsidio de vivienda, seguro médico integral y un estipendio mensual destinado al sostenimiento del estudiante durante su permanencia en el gigante asiático.



Requisitos y perfiles de los aspirantes

La convocatoria está segmentada en dos categorías principales, cada una con requisitos específicos de edad y formación:



Maestrías: Dirigidas a profesionales universitarios menores de 35 años. Los aspirantes deben contar con un promedio de pregrado de al menos 3,8 sobre 5,0 y demostrar competencia lingüística mediante certificaciones de inglés (IELTS o TOEFL) o mandarín (HSK 3). Estos programas tienen una duración estimada de dos a tres años.



Dirigidas a profesionales universitarios menores de 35 años. Los aspirantes deben contar con un promedio de pregrado de al menos 3,8 sobre 5,0 y demostrar competencia lingüística mediante certificaciones de inglés (IELTS o TOEFL) o mandarín (HSK 3). Estos programas tienen una duración estimada de dos a tres años. Doctorados: Orientados a profesionales menores de 40 años que ya posean un título de maestría. Se exige un promedio mínimo de 3,8 sobre 5,0 en sus estudios previos y un dominio avanzado de inglés (nivel C1) o mandarín (HSK 4). La duración de estos estudios oscila entre los tres y cuatro años.

¿Cómo puedo postularme al programa de becas de Icetex?: fechas clave

Los interesados en postularse tienen hasta 16 de enero de 2026, a las 5:00 p. m. (hora Colombia), para formalizar su candidatura. Es fundamental resaltar que el proceso de postulación se debe realizar de forma obligatoria en dos plataformas: la del Consejo de Becas de China (CSC) y, simultáneamente, en el portal del Icetex.

La preselección de los candidatos estará a cargo de la Comisión Nacional de Becas, mientras que la selección final la hará exclusivamente el Gobierno de China.



Este ambicioso programa representa una oportunidad única pues realizar una maestría le podría traer beneficios como adquirir habilidades más avanzadas, mayor competitividad en el mercado laboral y lo puede preparar para roles más especializados. Por su parte, hacer un doctorado le puede representar ventajas como inmersión profunda en un área específica, autonomía para en futuro manejar su propio proceso de investigación, entre otros.



Recomendaciones que debe tener en cuenta

El Icetex, como en otras ocasiones, ha sido enfático en advertir que todos los trámites son gratuitos y directos, sin necesidad de intermediarios. La entidad invita a los aspirantes a informarse únicamente a través de su sitio web oficial y a denunciar cualquier intento de fraude o cobro irregular por parte de terceros.



