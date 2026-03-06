En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
GUERRA ORIENTE MEDIO
TRUMP SOBRE CUBA
LISTA DE ESMALTES PROHIBIDOS
LLUVIAS EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así funcionará el pico y placa en Villavicencio durante la semana del 9 al 15 de marzo

Así funcionará el pico y placa en Villavicencio durante la semana del 9 al 15 de marzo

Tenga en cuenta que incumplir la medida de tránsito podría conllevar sanciones. Agéndese y evítese amonestaciones.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 6 de mar, 2026
Comparta en:
Día sin carro y sin moto en Villavicencio ya tiene nueva fecha en octubre: así funcionará
La ciudad de Villavicencio implementó desde el 26 de enero hasta el 22 de diciembre de 2026.
Getty Images/ Secretaría de Movilidad Villavicencio

La ciudad de Villavicencio implementó desde el 26 de enero hasta el 22 de diciembre de 2026 la medida de pico y placa, una estrategia de movilidad que busca reducir la congestión vehicular y mejorar la circulación en las principales vías de la capital del Meta. La restricción aplicará de lunes a viernes y dependerá del último número de la placa del vehículo particular.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Según la programación establecida por las autoridades de tránsito, cada día de la semana tendrá dos números de placa restringidos. De esta manera se controla la cantidad de vehículos que circulan durante las horas de mayor tráfico.

¿Cómo regirá el pico y placa en Villavicencio para vehículo particular?

El esquema funcionará así durante la semana del 9 al 15 de marzo:

Últimas Noticias

  1. Diand sufrió un ciberataque en uno de sus sitemas
    Archivo
    COLOMBIA

    DIAN alerta que es víctima de ataque de ciberseguridad en uno de sus sistemas y denuncia extorsión

  2. Este será el día más lluvioso en la semana del 21 al 24 de octubre en Colombia, según el Ideam
    Freepik/ Ideam
    COLOMBIA

    ¿Habrá lluvias en Colombia este fin de semana electoral? Esto dice Ideam

  • Lunes 9: placas terminadas en 5 y 6 
  • Martes 10: placas terminadas en 7 y 8
  • Miércoles 11: placas terminadas en 9 y 0
  • Jueves 12: placas terminadas en 1 y 2
  • Viernes 13: placas terminadas en 3 y 4

Durante el sábados 14 y domingo 15 no aplicará la medida, por lo que los vehículos podrán circular con normalidad por la ciudad.

Pico y placa para taxis

  • Lunes 9: placas terminadas en 3
  • Martes 10: placas terminadas en 4
  • Miércoles 11: placas terminadas en 5
  • Jueves 12: placas terminadas en 6
  • Viernes 13: placas terminadas en 7
  • Sábado 14: placas terminadas en 8
  • Domingo 15: placas terminadas en 9

El pico y placa es una herramienta utilizada por varias ciudades del país para organizar el tráfico y disminuir los tiempos de desplazamiento. En el caso de Villavicencio, también busca mejorar la seguridad vial y reducir el impacto ambiental generado por la alta circulación de automotores.

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y verificar el último número de su placa antes de salir de casa para evitar sanciones. Incumplir la restricción puede generar multas económicas y la inmovilización del vehículo por parte de los agentes de tránsito.

Asimismo, se invita a los ciudadanos a utilizar medios de transporte alternativos, compartir vehículo o hacer uso del transporte público durante los días en que tengan restricción.

Publicidad

Con esta medida, la administración municipal espera optimizar la movilidad urbana y garantizar una circulación más ordenada en las principales avenidas y corredores viales de la ciudad.

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Pico y placa

Villavicencio

Alcaldía de Villavicencio

Meta

Publicidad

Publicidad

Publicidad