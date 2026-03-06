Así funcionará el pico y placa en Villavicencio durante la semana del 9 al 15 de marzo

La ciudad de Villavicencio implementó desde el 26 de enero hasta el 22 de diciembre de 2026 la medida de pico y placa, una estrategia de movilidad que busca reducir la congestión vehicular y mejorar la circulación en las principales vías de la capital del Meta. La restricción aplicará de lunes a viernes y dependerá del último número de la placa del vehículo particular.

Según la programación establecida por las autoridades de tránsito, cada día de la semana tendrá dos números de placa restringidos. De esta manera se controla la cantidad de vehículos que circulan durante las horas de mayor tráfico.



¿Cómo regirá el pico y placa en Villavicencio para vehículo particular?

El esquema funcionará así durante la semana del 9 al 15 de marzo:

Lunes 9: placas terminadas en 5 y 6

Martes 10: placas terminadas en 7 y 8

Miércoles 11: placas terminadas en 9 y 0

Jueves 12: placas terminadas en 1 y 2

Viernes 13: placas terminadas en 3 y 4

Durante el sábados 14 y domingo 15 no aplicará la medida, por lo que los vehículos podrán circular con normalidad por la ciudad.



Pico y placa para taxis

Lunes 9: placas terminadas en 3

Martes 10: placas terminadas en 4

Miércoles 11: placas terminadas en 5

Jueves 12: placas terminadas en 6

Viernes 13: placas terminadas en 7

Sábado 14: placas terminadas en 8

Domingo 15: placas terminadas en 9

El pico y placa es una herramienta utilizada por varias ciudades del país para organizar el tráfico y disminuir los tiempos de desplazamiento. En el caso de Villavicencio, también busca mejorar la seguridad vial y reducir el impacto ambiental generado por la alta circulación de automotores.



Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y verificar el último número de su placa antes de salir de casa para evitar sanciones. Incumplir la restricción puede generar multas económicas y la inmovilización del vehículo por parte de los agentes de tránsito.



Asimismo, se invita a los ciudadanos a utilizar medios de transporte alternativos, compartir vehículo o hacer uso del transporte público durante los días en que tengan restricción.

Con esta medida, la administración municipal espera optimizar la movilidad urbana y garantizar una circulación más ordenada en las principales avenidas y corredores viales de la ciudad.

