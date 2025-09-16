En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESCERTIFICACIÓN
PARO EN BOGOTÁ
VENEZUELA
JEP
DAYRO MORENO, 40 AÑOS
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Jóvenes de Bogotá ya pueden postularse a becas gratuitas en técnicos: requisitos y fechas clave

Jóvenes de Bogotá ya pueden postularse a becas gratuitas en técnicos: requisitos y fechas clave

Jóvenes de 14 a 28 años tienen la posibilidad de postularse a la convocatoria "Jóvenes a la E", que cubre matrícula, brinda transferencias monetarias y apoyo psicosocial.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 16, 2025 06:37 p. m.
Comparta en:
Bogotá abre convocatoria para más de 1.500 becas en programas técnicos laborales
Bogotá abre convocatoria para más de 1.500 becas en programas técnicos laborales. -
Freepik/ Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad