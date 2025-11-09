En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ATENTADO TUNJA
CARLOS ANDRÉS ROZO
JULIANA GUERRERO
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Japón retira alerta de tsunami tras terremoto de 6,9 aunque sigue con advertencia de nuevos sismos

Japón retira alerta de tsunami tras terremoto de 6,9 aunque sigue con advertencia de nuevos sismos

Las autoridades de Japón retiraron las alertas de tsunami activadas tras un fuerte terremoto que se sintió en el mar a cercanías de las islas de ese país.

Por: EFE
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Japón retira alerta de tsunami tras terremoto de 6,9 aunque sigue con advertencia de nuevos sismos
El movimiento no provocó olas de magnitud peligrosa.
JMA/Pexels

Publicidad

Publicidad

Publicidad