¿Cuánto tiempo puede estar un hombre sin tener relaciones sexuales? Esto dicen expertos

La duración que un hombre puede permanecer sin sostener relaciones sexuales es un tema que genera considerable interés, especialmente en el contexto de la salud y el bienestar general. La respuesta a esta interrogante, según información compartida por profesionales de la salud y expertos en relaciones, ofrece un marco de tiempo específico para la abstinencia sin consecuencias inmediatas, pero también subraya que la experiencia a largo plazo depende de factores individuales y del cuidado integral de la persona.

¿Cuánto tiempo puede estar un hombre sin tener relaciones?

La doctora Elizabeth Núñez, una experta en ginecología y obstetricia, y el el médico Raymond Rafael Cruz, afirman que un hombre puede mantener la abstinencia sin experimentar consecuencias negativas hasta por tres meses. Sin embargo, este periodo de gracia establecido por la experta viene acompañado de una advertencia crucial. La doctora subraya que la situación cambia significativamente una vez que se supera dicho plazo. Específicamente, indica que después de ese tiempo, la falta de intimidad prolongada "podría pasarle factura" al hombre. La implicación es que el cuerpo y la mente pueden empezar a manifestar signos de desequilibrio o malestar cuando la inactividad íntima se mantiene de manera prolongada, señala la doctora Núñez.



La capacidad del hombre para la abstinencia

A pesar de la advertencia sobre las posibles consecuencias después de los tres meses, la Dra. Núñez explica que abstinencia, incluso la de por vida, es una posibilidad biológica y una realidad para muchas personas. Ella aconseja que tanto hombres como mujeres pueden pasar toda su vida sin intimidad.

Esta afirmación es clave porque desarma la noción de que la actividad sexual es indispensable para la supervivencia o para una salud biológica básica. La doctora ejemplificó esta situación al mencionar grupos de población específicos en los que la abstinencia prolongada es una norma. Por ejemplo, los deportistas. Los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, a menudo mantienen regímenes estrictos que pueden implicar la supresión de la actividad sexual para maximizar el enfoque o el rendimiento físico, demostrando que el cuerpo es capaz de funcionar a un alto nivel incluso sin intimidad.



No obstante, la experta advierte que, si los individuos que viven en abstinencia no se cuidan, su calidad de vida podría verse afectada. Este cuidado personal abarca elementos esenciales de la salud que van desde la nutrición, hasta otros hábitos que definen el bienestar general. El mensaje subyacente es que la ausencia de intimidad no necesariamente causa un deterioro, sino que, si se combina con un estilo de vida descuidado, los efectos negativos sobre el ánimo, la energía y la salud general se vuelven más pronunciados. En esencia, la salud sexual no es un factor aislado, sino un componente del bienestar que requiere el soporte de una dieta equilibrada, ejercicio y equilibrio emocional.



¿Qué pasa si una mujer dura mucho tiempo sin tener relaciones sexuales?

La abstinencia sexual no se considera perjudicial para la salud de la mujer. Si una persona decide dejar de tener relaciones sexuales por un período prolongado, su cuerpo no sufrirá consecuencias negativas. Aunque las relaciones sexuales son reconocidas como una parte significativa de la vida de muchas personas, la Dra. Núñez Campos destaca que no son una actividad esencial para el bienestar general. En consecuencia, la ausencia de intimidad no tendrá un impacto negativo ni en la salud física ni en la salud mental de la persona.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

