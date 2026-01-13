Las becas para estudiar en España que lanzó la Fundación Carolina en 2026: cómo aplicar

La Fundación Carolina abrió oficialmente su convocatoria anual de becas para el periodo académico 2026-2027, con una oferta de 736 cupos, distribuidos en 228 de posgrado, 120 de doctorado y estancias cortas posdoctorales, en centros de investigación y universidades principalmente ubicadas en España. La iniciativa es ya la número 26 y está dirigida a personas de países de América Latina, miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y Portugal, interesadas en cursar estudios en áreas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la información oficial, la convocatoria conserva su orientación hacia áreas que contribuyen al desarrollo social, económico, científico y ambiental de la región iberoamericana. Es por eso que la Fundación Carolina prioriza programas vinculados con educación, salud, sostenibilidad, innovación, políticas públicas, derechos humanos, transformación digital y transición energética.

"Entre los aspectos más relevantes de esta convocatoria destaca el apoyo continuado a las becas de investigación, así como la continuidad del programa de movilidad bidireccional de estancias con el CSIC, que refuerza la cooperación académica e investigadora. Asimismo, se subraya la especial relevancia de la oferta de becas dirigidas a mujeres en áreas STEM, en línea con el compromiso institucional con la igualdad de oportunidades", indicó la Fundación en un comunicado.



Fechas que debe tener en cuenta para las becas Carolina 2026

Los plazos de inscripción a las becas ofertadas por la Fundación Carolina varían según el tipo de beca:



Becas de posgrado y estudios institucionales: del 12 de enero al 2 de marzo de 2026, excepto los programas de la Escuela Complutense de Verano, cuyo cierre es el 18 de febrero de 2026.

del 12 de enero al 2 de marzo de 2026, excepto los programas de la Escuela Complutense de Verano, cuyo cierre es el 18 de febrero de 2026. Becas de doctorado, estancias cortas y movilidad: del 12 de enero al 9 de abril de 2026.

La postulación se realiza exclusivamente en línea, a través de la plataforma de la Fundación Carolina. No se exige envío físico de documentos y el registro se hace creando un perfil de solicitante, desde el cual se diligencian los datos personales, académicos, profesionales y socioeconómicos.



¿Quiénes pueden postularse a las becas de la Fundación Carolina?

Las becas de posgrado están dirigidas a personas con título universitario, nacionales o residentes de países de América Latina, miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones o Portugal. La Fundación Carolina distingue entre dos modalidades: becas y ayudas al estudio, cuya diferencia radica en el nivel de cobertura económica asumido por la Fundación, las universidades y el propio beneficiario.



El proceso se desarrolla en la plataforma digital de la Fundación Carolina, donde los aspirantes deben registrarse, seleccionar los programas de interés y diligenciar la información requerida en apartados como datos personales, idiomas, formación académica, experiencia laboral y situación socioeconómica. Una vez completados todos los campos y enviada la solicitud, esta queda formalizada.



Todas las becas en posgrados de la Fundación Carolina por ODS

Postgrados área Personas

Máster Universitario en Desarrollo Local e Innovación Territorial en la Universidad de Alicante

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Educación Social (INDITEX) en la Universidad Complutense de Madrid

Máster Universitario en Gerontología, Dependencia y Protección de las Personas Mayores en la Universidad de Granada

Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social en la Universidad de Vigo

Máster Universitario en Protección Jurídico Social de Personas y Colectivos Vulnerables en la Universidad de Cádiz

Máster en Migraciones, Mediación y Grupos Vulnerables en la Universidad de Almería

Master Oficial en Desarrollo Rural en la Universidad de Extremadura

Máster en Olivar y Aceite de Oliva en la Universidad de Jaén

Master Universitario en Biotecnología (MB-UCO) en la Universidad de Córdoba

Master Universitario en Investigación y Diagnóstico de Enfermedades Tropicales en la Universidad de La Laguna

Máster Interuniversitario en Investigación en Ciencias de la Visión en la Universidad de Valladolid

Máster Oficial en Biotecnología y Bioingeniería en la Universidad Miguel Hernández

Máster Universitario en Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y a la Dependencia en la Universidad de Huelva

Máster Universitario en Biofísica y Biotecnología Cuantitativa en la Universidad de Zaragoza

Máster Universitario en Biomedicina Experimental en la Universidad de Castilla La Mancha

Máster Universitario en Biomedicina Molecular en la Universidad Autónoma de Madrid

Máster Universitario en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos en la Universidad de Oviedo

Máster Universitario en Ingeniería Biomédica Computacional en la Universitat Pompeu Fabra

Máster Universitario en Investigación Biomédica en la Universitat Pompeu Fabra

Máster Universitario en Investigación en Inmunología en la Universidad Complutense de Madrid

Máster Universitario en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud en la Universidad Autónoma de Madrid

Máster Universitario en Microbiología aplicada a la Salud Pública e Investigación en Enfermedades Infecciosas en la Universidad de Alcalá de Henares

Máster Universitario en Neurociencia: de la Investigación a la Clínica en la Universidad Miguel Hernández

Máster Universitario en Neuropsicología en la Universidad de Loyola

Máster Universitario en Neurotecnología en la Universidad Politécnica de Madrid

Máster Universitario en Salud Pública UPNA en la Universidad Pública de Navarra

Máster en Biología Molecular y Biomedicina UNICAN en la Universidad de Cantabria

Máster en Enfermedades Parasitarias Tropicales en la Universidad de Valencia

Máster en Salud Pública EHU en la Universidad del País Vasco

Máster universitario en Investigación e Innovación en Biotecnología en la Universidad Pública de Navarra

Curso de Desarrollo de Proyectos Audiovisuales Iberoamericanos en el Programa Ibermedia

Master Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación y Formación en la Universidad Autónoma de Madrid

Máster Oficial en Interpretación Musical del Conservatorio del Liceu en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona

Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera en el CIESE-Comillas

Máster Universitario en Intervención e Investigación Socioeducativa en la Universidad de Oviedo

Máster Universitario en Investigación Aplicada a la Educación en la Universidad de Valladolid

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos en la Universidad de Cantabria

Máster Universitario en Investigación en Educación, Diversidad Cultural y Desarrollo Comunitario en la Universidad de Santiago de Compostela

Máster Universitario en Investigación en Psicología y Ciencias de la Educación en la Universidad de León

Máster Oficial Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía en la Universidad de Huelva

Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género en la Universidad Autónoma de Madrid

Máster Universitario en Estudios de Género en la Universidad Complutense de Madrid

Máster Universitario en Estudios de Género y Desarrollo Profesional en la Universidad de Sevilla

Máster en Estudios Feministas y de Género en la Universidad del País Vasco

Postgrados área Prosperidad

Máster Universitario en Cronicidad y Nuevos Modelos de Atención Sociosanitaria en la Universidad de A Coruña

Máster Universitario en Inclusión-Exclusión Social y Educativa: Políticas, Programas y Prácticas en la Universidad de Murcia

Máster Universitario en Investigación e Intervención Psicosocial en Contextos Diversos en la Universidad de Huelva

Máster Universitario en Mediación en la Universidad de Murcia

Máster Universitario en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad en la Universidad de Alicante

Máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales en la Universidad Carlos III de Madrid

Máster en Legal Tech y Regulación Energética (MLTRE) en Cremades & Calvo-Sotelo

Master in Economics and Finance (BBVA) en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros

Master in International Development en IE University

Máster Universitario en Investigación en Arte y Creación en la Universidad Complutense de Madrid

Máster Universitario en Propiedad Intelectual en la Universidad Carlos III de Madrid

Máster Universitario en Análisis Económico Moderno en la Universidad Rey Juan Carlos

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras (Fundación MAPFRE) en la Universidad Carlos III de Madrid

Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas en la Universidad de Alicante

Máster Universitario en Desarrollo Internacional en el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Recursos Humanos en el Centro de Estudios Garrigues

Máster Universitario en Estudios de Comisariado / Curatorial Studies en la Universidad de Navarra

Máster Universitario en Gestión Cultural y de Industrias Creativas en la Universidad de Alcalá de Henares

Máster Universitario en Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas en la Universidad Carlos III de Madrid

Máster Universitario en Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales en la Universidad de Castilla-La Mancha

Máster Universitario en Mercados Internacionales en la Universitat Rovira i Virgili

Máster Universitario en Turismo Cultural en la Universitat de Girona

Máster en Banca y Regulación Financiera (BBVA) en la Universidad de Navarra

Máster en Estudios Globales en la Universidad Rey Juan Carlos

Master in Nanostructured Materials for Nanotechnological Applications en la Universidad de Zaragoza

Máster Interuniversitario en Química Sintética e Industrial en la Universidad del País Vasco

Máster Universitario en Automática y Robótica en la Universidad Politécnica de Madrid

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química en la Universitat de les Illes Balears

Máster Universitario en Computación y Sistemas Inteligentes (BBVA) en la Universidad de Deusto

Máster Universitario en Comunicaciones Avanzadas y Visión Artificial en la Universidad Pública de Navarra

Máster Universitario en Ingeniería Circular en la Universidad Carlos III de Madrid

Máster Universitario en Ingeniería de la Automoción en la Universidad de Vigo

Máster Universitario en Ingeniería de la Seguridad Informática e Inteligencia Artificial (BBVA) en la Universitat Rovira i Virgili

Máster Universitario en Mecatrónica en la Universidad de Vigo

Máster Universitario en Mecánica de Materiales y Estructuras en la Universitat de Girona

Máster Universitario en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección en la Universidad Pública de Navarra

Máster Universitario en Software y Sistemas en la Universidad Politécnica de Madrid

Máster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (BBVA) en Afi Global Education

Máster en Química Aplicada en la Universidad de Córdoba

Postgrados área Planeta

Máster Universitario en Uso y Gestión del Patrimonio Cultural en la Universidad de La Laguna

Máster Universitario en Análisis del Riesgo Sísmico mediante Tecnologías Geoespaciales en la Universidad Politécnica de Madrid

Máster Universitario en Ciudades Inteligentes y Sostenibles (Abertis) en la Universidad Complutense de Madrid

Máster Universitario en Edificación Sostenible en la Universidad de A Coruña

Máster Universitario en Gestión Integral de la Construcción, especialidad en Sostenibilidad y Eficiencia Energética (Fundación ACS) en la Universidad La Salle–Ramón Llull

Máster Universitario en Ingeniería de Máquinas y Transporte en la Universidad Carlos III de Madrid

Máster Universitario en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales en la Universidad de Alicante

Máster Universitario en Proyecto Avanzado de Arquitectura y Ciudad en la Universidad de Alcalá de Henares

Máster Universitario en Urbanismo, Planeamiento y Diseño Urbano (Abertis) en la Universidad de Sevilla

Máster en Estudios Avanzados en Patrimonio Cultural: Historia, Arte y Territorio en la Universidad de Jaén

Máster Universitario en Calidad y Seguridad Alimentaria en la Universidad de Valencia

Máster Universitario en Innovación y Desarrollo de Alimentos de Calidad en la Universidad de Castilla-La Mancha

Máster Universitario en Tecnología y Sostenibilidad en la Industria Alimentaria en la Universidad Pública de Navarra

Máster Universitario en Energías Renovables en la Universidad Politécnica de Cartagena

Máster Universitario en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética (Abertis) en la Universitat de Barcelona

Máster Universitario en Energías Renovables: Conversión Eléctrica e Integración en Red de Sistemas Eólicos y Fotovoltaicos en la Universidad Pública de Navarra

Máster Universitario en Ingeniería Ambienta en la Universidad Politécnica de Madrid

Máster Universitario en Biología Marina: Biodiversidad y Conservación en la Universidad de La Laguna

Máster Universitario en Costas y Puertos en la Universidad de Cantabria

Máster Universitario en Gestión de Recursos Pesqueros y Acuicultura en la Universidad de Murcia

Máster Universitario en Oceanografía en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Máster Universitario en Ingeniería Geológica en la Universidad Politécnica de Madrid

Máster Interuniversitario en Restauración de Ecosistemas en la Universidad de Alcalá de Henares

Máster Universitario en Análisis, Conservación y Restauración de Hábitats en la Universidad de Jaén

Máster Universitario en Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio Marino y Terrestre en la Universidad de Alicante

Máster Universitario en Geología Aplicada a los Recursos Minerales y Energéticos en la Universidad de Granada

Máster Universitario en Ingeniería Ambiental y Procesos Sostenibles en la Universidad Politécnica de Cartagena

Máster Universitario en Sostenibilidad Ambiental en el Desarrollo Local y Territorial (Inditex) en la Universidad de Castilla-La Mancha

Máster Universitario en Técnicas de Conservación de la Biodiversidad y Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos

Máster Universitario en Riesgos Naturales en la Universidad de León

Máster Oficial en Gestión Integral del Agua en la Universidad de Cádiz

Máster Universitario en Gestión Sostenible y Tecnología del Agua (Agbar) en la Universidad de Alicante

Máster Universitario en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos en la Universidad de Alcalá de Henares

Máster en Ciencia y Tecnología de los Recursos Hídricos en la Universitat de Girona

Postgrados área Paz, justicia e instituciones sólidas

Máster Oficial en Periodismo Multimedia El Correo en la Universidad del País Vasco

Máster de Periodismo El País en la Fundación Escuela de Periodismo UAM–EL PAÍS

Máster Universitario en Estudios Contemporáneos de América Latina en la Universidad Complutense de Madrid

Máster Universitario en Ciencia Política en la Universidad de Salamanca

Máster Universitario en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas en el Instituto Universitario de Investigación Ortega-Marañón

Máster Universitario en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

Máster Universitario en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital en la Universidad de León

Máster Universitario en Estrategias Anticorrupción y Políticas de Integridad en la Universidad de Salamanca

Máster Universitario en Estudios Avanzados de Derecho Público en la Universidad Carlos III de Madrid

Máster Universitario en Gobierno y Administración Pública en el Instituto Universitario de Investigación Ortega-Marañón

Máster Universitario en Mediación (Fundación Ramón Areces) en la Universidad de Cádiz

Máster Universitario en Políticas Públicas en el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)

Máster Universitario en Relaciones Internacionales en el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)

Máster Universitario en Relaciones Internacionales y Diplomacia Empresarial en la Universidad de Deusto

Máster Universitario en Seguridad Internacional en el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)

Máster de Formación Permanente en Periodismo de Agencia UC3M-EFE en la Universidad Carlos III de Madrid

Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos en la Universidad Complutense de Madrid

Máster en Gobernanza en la Universitat Pompeu Fabra

Máster en Periodismo, Investigación y Nuevas Herramientas Digitales de EL MUNDO en la Escuela de Unidad Editorial (ESUE)

Alianzas (Partenariados)

Máster Universitario en Dirección de Proyectos en la Universidad La Salle-Ramón LLull

Máster Universitario en Economía, Regulación y Competencia en los Servicios Público en la Universitat de Barcelona

Máster Universitario en Estudios Americanos en la Universidad de Sevilla

Programas transversales

Máster Universitario en Arqueología Náutica y Subacuática en la Universidad de Cádiz

Máster Universitario en Astrofísica en la Universidad de La Laguna

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte en la Universidad de Salamanca

Máster Universitario en Física en la Universidad de Valladolid

Máster Universitario en Física de Partículas y del Cosmos en la Universidad de Cantabria

Máster Universitario en Física de Sistemas Complejos en la Universitat de les Illes Balears

Máster Universitario en Física y Matemáticas en la Universidad de Granada

Máster Universitario en Historia y Memoria en la Universidad Pública de Navarra

Programas de becas y estudios institucionales de la Fundación Carolina

Postgrado programas para personas defensoras de derechos humanos

Experto en Asistencia y Cooperación Rápida para Operaciones de Prevención de Conflictos, Gestión de Crisis y Rehabilitación Postconflicto en el Centro Universitario Internacional para Misiones de Paz – Helsinki España

Máster Universitario en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo: la Cooperación en un Mundo en Cambio en la Universidad Politécnica de Madrid

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid

Máster Universitario en Protección Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares

Máster en Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo en la Universidad de Málaga

Máster en Cultura de Paz, Resolución de Conflictos, Educación y Derechos Humanos en la Universidad de Córdoba

Máster en Derechos Humanos y Mecanismos de Protección Nacional e Internacional en la Universidad de Cantabria

Máster en Gobernanza y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid

Postgrado becas Escuela Complutense de Verano

Agenda territorial del siglo XXI: una mirada geográfica a Europa y América Latina frente a los grandes desafíos globales en la Universidad Complutense de Madrid

Asesoría política a gobiernos y administraciones públicas: organizaciones y partidos políticos en la Universidad Complutense de Madrid

Biotecnología en la empresa agroalimentaria en la Universidad Complutense de Madrid

Dificultades infantojuveniles en el aprendizaje en la Universidad Complutense de Madrid

Fundamentos de neuropsicología para el trabajo en contextos clínicos y educativos en la Universidad Complutense de Madrid

Gestión de proyectos culturales en la Universidad Complutense de Madrid

Herramientas de IA aplicadas e inclusivas en la Universidad Complutense de Madrid

Herramientas para la captura, análisis y visualización de Big Data geolocalizado: Web Scraping, SIG, drones y estadística espacial en la Universidad Complutense de Madrid

Metodologías participativas para políticas públicas e iniciativas comunitarias en la Universidad Complutense de Madrid

Nuevas fronteras en Educación: Implementación de IA para la mejora del aprendizaje en la Universidad Complutense de Madrid

Políticas públicas para el desarrollo sostenible en un contexto global en disputa en la Universidad Complutense de Madrid

Posverdad, IA, algoritmo y democracia: ¿otra rebelión de las masas? en la Universidad Complutense de Madrid

Postgrado programa de beca institucionales para mexicanos

Máster Universitario en Computación y Sistemas Inteligentes (BBVA-Fundación BBVA México) en la Universidad de Deusto

Máster Universitario en Desarrollo Económico y Políticas Públicas (BBVA-Fundación BBVA México) en la Universidad Autónoma de Madrid

Máster Universitario en Métodos Analíticos para Datos Masivos: Big Data (BBVA-Fundación BBVA México) en la Universidad Carlos III de Madrid

Máster en Banca y Regulación Financiera (BBVA-Fundación BBVA México) en la Universidad de Navarra

Máster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (BBVA-Fundación BBVA México) en la Afi Global Education

Postgrado becas Fundación Carolina (CNIC)

Máster Universitario en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina en la Universidad Complutense de Madrid

Máster Universitario en Dianas Terapéuticas en Señalización Celular: Investigación y Desarrollo en la Universidad de Alcalá de Henares

Máster Universitario en Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Madrid

Postgrado programas STEM para tituladas superiores Fundación Repsol

Máster Oficial en Tecnología Ambiental en la Universidad de Huelva

Máster Universitario en Ciberseguridad UAH en la Universidad de Alcalá de Henares

Máster Universitario en Ciencia de Datos en la Universidad Politécnica de Madrid

Máster Universitario en Energía Solar en la Universidad de Almería

Máster Universitario en Energías y Combustibles para el Futuro en la Universidad Autónoma de Madrid

Máster universitario en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética en la Universitat de Barcelona

Postgrado programas Planeta y Sostenibilidad Fundación Iberdrola

Master Universitario en Energías Renovables en Sistemas Eléctricos UC3M en la Universidad Carlos III de Madrid

Master en Integración de las Energías Renovables en el Sistema Eléctrico EHU en la Universidad del País Vasco

Máster Universitario en Ciudades Inteligentes y Sostenibles en la Universidad Complutense de Madrid

Máster Universitario en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Sevilla

Máster Universitario en Ingeniería de la Energía Eólica en la Universidad Pública de Navarra

Máster Universitario en Ingeniería de la Energía UPM en la Universidad Politécnica de Madrid

Máster Universitario en Tecnologías de la Información Geográfica en la Universidad de Alcalá de Henares

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co