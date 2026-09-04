Presidente hace advertencia a gobernadores y alcaldes que hagan “negociaciones” con grupos ilegales

El presidente Abelardo de la Espriella hizo una dura advertencia a los gobernadores y alcaldes, en especial al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, durante la cumbre de gobernadores en Mompox, Bolívar, recalcando que ninguna autoridad local está autorizada para adelantar acercamientos o diálogos de paz con grupos ilegales sin el aval del Gobierno nacional. Mientras hablaba de los consejos de seguridad y los comités territoriales de orden público, recalcando que “tienen que ser verdaderamente operativos, espacios de decisión, asignación de responsabilidades y seguimiento, no simples comités de evaluaciones de informes”, manifestó que quería hacer una “advertencia muy clara”.

“Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño, está advertido”, expresó el jefe de Estado al informar las acciones que se emprenderán si su gobierno se entera de posibles acuerdos de paz.

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