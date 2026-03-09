Los estudiantes que ya pueden registrarse para presentar las pruebas Saber 11 del Icfes en julio

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) ya comenzó el periodo de registro y recaudo ordinario para la prueba Saber 11, correspondiente al segundo semestre del año 2026. Este proceso, que se extenderá hasta el viernes 1 de mayo, permitirá a los estudiantes de último año de educación media, así como a quienes deban presentar la prueba de manera excepcional, formalizar su inscripción y realizar el pago correspondiente.

Durante este periodo, los aspirantes podrán completar el registro ordinario en la plataforma habilitada por el Icfes y realizar el recaudo económico asociado a la prueba. Esta etapa es fundamental para asegurar la participación en la aplicación del examen, que se llevará a cabo el domingo 26 de julio de 2026. Para quienes por algún motivo no logren inscribirse en este periodo, se habilitará posteriormente un registro extraordinario entre el 4 y el 22 de mayo.

El examen Saber 11 es un instrumento de evaluación estandarizada que permite medir la calidad de la educación formal recibida por los estudiantes que culminan la educación media en Colombia. La prueba está compuesta por cinco áreas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. Cada sección evalúa competencias y habilidades específicas, con el fin de proporcionar un diagnóstico amplio y detallado del desempeño académico del estudiante.



Fechas clave del Saber 11 calendario A en 2026

El calendario para el segundo semestre de 2026 incluye varias etapas importantes, que se desarrollarán según el siguiente cronograma:



Registro ordinario: Lunes 9 de marzo de 2026 – Viernes 1 de mayo de 2026

Lunes 9 de marzo de 2026 – Viernes 1 de mayo de 2026 Recaudo ordinario : Lunes 9 de marzo de 2026 – Viernes 1 de mayo de 2026

: Lunes 9 de marzo de 2026 – Viernes 1 de mayo de 2026 Registro extraordinario: Lunes 4 de mayo de 2026 – Viernes 22 de mayo de 2026

Lunes 4 de mayo de 2026 – Viernes 22 de mayo de 2026 Recaudo extraordinario: Lunes 4 de mayo de 2026 – Viernes 22 de mayo de 2026

Lunes 4 de mayo de 2026 – Viernes 22 de mayo de 2026 Publicación de citaciones: Viernes 10 de julio de 2026

Viernes 10 de julio de 2026 Plazo para solicitudes sobre citaciones: Lunes 13 de julio de 2026 – Viernes 17 de julio de 2026

Lunes 13 de julio de 2026 – Viernes 17 de julio de 2026 Aplicación del examen: Domingo 26 de julio de 2026

Domingo 26 de julio de 2026 Publicación de resultados individuales Saber 11 en la página web: Viernes 25 de septiembre de 2026

La entidad recomienda a los aspirantes realizar la inscripción dentro del periodo ordinario para evitar inconvenientes y aprovechar el tiempo disponible para resolver cualquier solicitud relacionada con el registro o el recaudo. Además, deben consultar las citaciones una vez publicadas y revisar cuidadosamente los resultados individuales, así como las guías de interpretación para comprender mejor su desempeño y planificar los siguientes pasos en su formación educativa.



¿Por qué son importantes las pruebas Saber 11 del Icfes?

Las pruebas Saber 11, aplicadas anualmente desde 1968, se convirtieron en 1980 en un requisito obligatorio para obtener el título de bachiller en Colombia. Su objetivo principal es evaluar la calidad de la educación media y medir el desarrollo de competencias básicas en los estudiantes. Además de ser un requisito académico, los resultados de estas pruebas tienen implicaciones significativas en el acceso a la educación superior. Estas son las recomendaciones del Icfes para garantizar una consulta segura y efectiva:



Evitar el uso de enlaces no oficiales. Los resultados solo deben consultarse a través de la página institucional del Icfes.

No compartir información personal en redes sociales o sitios no verificados.

Realizar la consulta en horarios de baja demanda, para evitar congestiones en la plataforma.

Utilizar navegadores actualizados, preferiblemente en modo privado, para evitar errores de carga.

Guardar el reporte en formato digital, y realizar una copia de seguridad.

En caso de presentar inconvenientes durante el proceso de consulta, el Icfes ha habilitado la herramienta Ágil Icfes, que permite acceder a atención personalizada. También está disponible la línea de atención al ciudadano, donde se pueden resolver inquietudes relacionadas con los resultados.



