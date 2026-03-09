Jugadoras del equipo de fútbol de Irán piden asilo en Australia: Trump abogó por ellas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Australia aceptó conceder asilo a algunas integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán, horas después de que Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán, pidiera garantizar la seguridad de las futbolistas. (Lea también: Trump reacciona a la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán: "Grave error")

"Acabo de hablar con el primer ministro australiano Anthony Albanese sobre la selección nacional femenina de fútbol de Irán. ¡Él se está ocupando! De cinco ya se ha ocupado", afirmó Trump en su red Truth Social, menos de dos horas después de una primera publicación en la que instaba a Australia a acogerlas.

Trump añadió que "algunas, sin embargo, sienten que deben regresar (a Irán) porque están preocupadas por la seguridad de sus familias, incluidos los posibles ataques contra esos familiares si ellas no vuelven".



¿Por qué Irán llama a las futbolistas traidoras?

El anuncio del mandatario estadounidense llega horas después de que Reza Pahlavi instase a Australia a garantizar la seguridad de la selección femenina iraní de fútbol, que no cantaron el himno nacional el pasado lunes, durante su debut en el campeonato en un partido contra la selección de Corea del Sur.



Esta actitud se interpretó como un acto de rebeldía y un presentador de la televisión estatal calificó a las jugadoras de "traidoras en tiempo de guerra", agregando que representan "la máxima deshonra".



El equipo femenino, que sí cantó el himno nacional en su segundo y tercer partidos, concluyó este domingo su participación en el torneo.

"Las integrantes de la selección nacional femenina de fútbol de Irán están sufriendo fuertes presiones y están siendo amenazadas por la República Islámica", escribió en X el hijo del sah (rey) derrocado. "Corren el riesgo de sufrir graves consecuencias si regresan a Irán. Hago un llamamiento al gobierno australiano para que garantice su seguridad y les brinde todo el apoyo necesario", añadió.

Las 26 integrantes de la delegación iraní llegaron al país unos días antes del inicio de los bombardeos estadounidenses-israelíes que provocaron la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. (Lea también: Teherán amanece entre nubes negras tras ataque de Israel a instalaciones petroleras de Irán)

Antes de saber si recibirían asilo o no, Trump aseguró que EE. UU. las recibiría si Australia no lo hacía.

Las declaraciones del presidente estadounidense llegan cuando la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán ya avanza en su segunda semana mientras continúan los bombardeos sobre la república islámica, que ha contestado con ataques sobre países árabes con presencia militar estadounidense. Hasta el momento, ni el primer ministro, Anthony Albanese, ni el responsable de Inmigración, Tony Burke, se han pronunciado directamente sobre esta cuestión.



El llamado para proteger a las futbolistas de Irán

Pahlavi se sumó así a un número creciente de personas, entre ellas activistas y personalidades políticas, que pedían a Australia que conceda asilo a las jugadoras.

Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado la situación de la selección iraní y la amenaza a la que se enfrentan si regresan al país, mientras que el sindicato de jugadores FIFPRO para Asia/Oceanía pidió este lunes "garantizar la seguridad" de las jugadoras.

La escritora británica J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter, escribió en sus redes sociales: "¡Protejan a esas chicas!".

Frente al estadio de Gold Coast, en el este de Australia, donde el equipo disputó su último partido este fin de semana, se reunió una multitud que coreaba "cambio de régimen para Irán", "déjenlas marchar" y "salven a nuestras chicas".

La clasificación de la selección iraní para la Copa de Asia femenina, la primera desde 2002, ha sido celebrada por activistas que defienden la igualdad de género, especialmente por la opresión que impone el régimen iraní a las mujeres, como el uso obligatorio del velo en espacios públicos.

