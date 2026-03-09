Se acercan las primeras vacaciones para estudiantes de colegios públicos en Bogotá: fecha exacta

Con el objetivo de brindar claridad a millones de ciudadanos, la Secretaría de Educación del Bogotá (SED) oficializó la hoja de ruta que regirá las vacaciones en colegios públicos este 2026. La entidad distrital compartió una resolución con el listado de fechas, el cual rige el esquema logístico que define la vida de estudiantes, docentes y directivos en las instituciones de educación preescolar, básica y media de la capital.

En total, los estudiantes de colegios públicos de Bogotá tendrán 12 semanas de receso distribuidas a lo largo del año, completando de igual manera las cuarenta semanas lectivas que exige la normativa nacional colombiana para cada año. Estas pausas en el calendario académico buscan equilibrar las semanas de estudio con periodos de descanso que permitan mantener el ritmo académico.

Receso por Semana Santa en colegios públicos de Bogotá

A pocas semanas del inicio de la Semana Santa, estudiantes de colegios públicos en Bogotá se preparan para el primer receso escolar importante del año. Según el calendario académico oficial definido por la Secretaría de Educación del Distrito, las instituciones educativas del sector oficial tendrán una semana de descanso entre el 30 de marzo y el 5 de abril de 2026, periodo que coincide con la celebración religiosa que en 2026 comenzará el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos y concluirá el 5 de abril con el Domingo de Resurrección.



La pausa de Semana Santa será el primer descanso intermedio del calendario lectivo que rige este año para estudiantes de colegios públicos en Bogotá. Durante esa semana, los estudiantes no tendrán clases, mientras que los docentes participarán en actividades de desarrollo institucional relacionadas con planeación, seguimiento de proyectos educativos y procesos de formación pedagógica.



El calendario escolar del Distrito fue establecido mediante la Resolución 2433 de 2025, documento que fija las fechas de clases, recesos y semanas de desarrollo institucional para los colegios oficiales que ofrecen educación preescolar, básica y media en la capital. De acuerdo con esta programación, el año escolar comenzó el lunes 26 de enero y finalizará el 29 de noviembre de 2026. En total, el cronograma contempla 40 semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuidas en dos semestres.

El primer semestre se extiende desde el 26 de enero hasta el 21 de junio. Posteriormente habrá un receso de mitad de año antes de iniciar el segundo semestre, que se desarrollará entre el 6 de julio y el 29 de noviembre. Además del receso de Semana Santa, el calendario incluye otros periodos de descanso para los estudiantes.



Semana Santa: Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026.

Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026. Receso de mitad de año: Del 22 de junio al 5 de julio de 2026.

Del 22 de junio al 5 de julio de 2026. Semana de receso de octubre: Del 5 al 12 de octubre de 2026 (cumpliendo con el Decreto 1075 de 2015).

Del 5 al 12 de octubre de 2026 (cumpliendo con el Decreto 1075 de 2015). Fin de año: Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027.

¿Cómo funcionará el receso para docentes y directivos?

Mientras los estudiantes disfrutan de sus recesos, el engranaje administrativo y pedagógico no se detiene. Para los docentes y directivos docentes, el calendario establece cinco semanas de desarrollo institucional a lo largo de 2026. Estos días son vitales para la planeación, el seguimiento de proyectos educativos y la actualización pedagógica.



Semana Santa: Del 30 de marzo al 5 de abril.

Del 30 de marzo al 5 de abril. Semana de receso de octubre: Del 5 al 11 de octubre.

Del 5 al 11 de octubre. Diciembre: Del 30 de noviembre al 6 de diciembre.

Además, los maestros contarán con siete semanas de vacaciones: dos en el receso de mitad de año (del 22 de junio al 5 de julio) y cinco al finalizar el ciclo (del 7 de diciembre de 2026 al 11 de enero de 2027).



¿Qué tradiciones hay en Semana Santa en Colombia?

En 2026, el calendario litúrgico en Colombia establece que la Semana Santa iniciará el 29 de marzo, correspondiente al Domingo de Ramos, y finalizará el 5 de abril, día del Domingo de Resurrección. Una de las tradiciones más reconocidas son las procesiones, especialmente en ciudades históricas como Popayán, donde se realizan desfiles organizados durante todo el año y en los que participan comunidades que preparan pasos tallados en madera, cirios y arreglos florales que representan momentos de la Pasión de Cristo.

Otra tradición destacada tiene lugar en Mompox. Allí, las procesiones se caracterizan por el silencio, la ausencia de música y la participación de cofradías locales que preservan prácticas heredadas durante más de cuatro siglos. Las imágenes religiosas desfilan por calles empedradas iluminadas por velas, en actos que concentran a la comunidad durante varios días, con énfasis en celebraciones como el Santo Sepulcro y la Procesión del Silencio.

