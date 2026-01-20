Los programas del Sena que puede estudiar para encontrar trabajo rápido en 2026

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) habilitó una convocatoria que ofrece más de 41.000 cupos para estudiar gratis en todo el país. Esta iniciativa busca brindar formación gratuita en diferentes niveles educativos, desde auxiliares y operarios hasta técnicos, tecnólogos y programas de profundización técnica. La entidad informó que los interesados podrán inscribirse desde el 29 de enero hasta el 3 de febrero a través de la plataforma Betowa.

La oferta está dirigida tanto a colombianos como a extranjeros con situación migratoria regular. El objetivo principal es facilitar el acceso a programas que respondan a las necesidades actuales del mercado laboral, con el fin de mejorar las oportunidades de empleo, fortalecer competencias y fomentar el emprendimiento. Según el Sena, esta convocatoria está pensada para quienes desean actualizar conocimientos o iniciar un proceso de formación que les permita desempeñarse en sectores de alta demanda.

Para acceder a la información de los programas, la entidad habilitó la plataforma Betowa, que reemplaza a Sofía Plus. Desde el mismo día de apertura de inscripciones, los aspirantes podrán consultar la oferta disponible y realizar el registro. Estos programas están orientados a perfiles operativos y de apoyo, con salida laboral en empresas de servicios, comercio, salud y logística, sectores que suelen presentar demanda constante de personal capacitado.



Los programas del Sena con alta demanda laboral en 2026

El Sena señaló que esta oferta es una oportunidad para aspirantes que desean mejorar su situación profesional y acceder a empleos con mejores condiciones. Además, enfatizó en que la formación gratuita está disponible para personas de diferentes regiones, lo que facilita la participación de quienes viven fuera de las principales ciudades.



Tecnólogos

Análisis y Desarrollo de Software

Gestión Documental

Gestión Contable y de Información Financiera

Sistemas Integrados de Gestión

Gestión Empresarial

Gestión de Negocios y Finanzas

Gestión Administrativa

Gestión Financiera y Crediticia

Técnicos

Sistemas Teleinformáticos

Cocina

Asistencia Administrativa

Integración de Operaciones Logísticas

Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Refrigeración

Servicio de Restaurante y Bar

Recursos Humanos

Asistencia en Organización de Archivos

Enfermería

Programas auxiliares

Cocina

Promotor de Salud

Información Turística

Promoción de Seguridad Alimentaria

Enchapado

Mecánica Industrial

Programas Operarios

Manejo de Maquinaria de Confección Industrial para Ropa Exterior

Cuidado Estético de Manos y Pies

Manejo de Maquinaria de Confección Industrial

Procesos de Panadería

Piscicultura

Programas de Profundización Técnica

Soldadura de Tuberías de Acero al Carbono con Proceso GTAW y SMAW

Montaje y Mantenimiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos

Atención Integral al Paciente Domiciliarioamas del Sena con alta demanda laboral que puede estudiar

Estas opciones están pensadas para quienes ya cuentan con una base técnica y desean fortalecer competencias en sectores con crecimiento, como energía renovable y atención en salud. La convocatoria cuenta con más de 200 opciones y 41.000 cupos, y su inscripción se realiza exclusivamente en Betowa entre el 29 de enero y el 3 de febrero. Para quienes buscan un empleo rápido o una mejora en su perfil profesional, esta es una oportunidad de formación gratuita en áreas con alta demanda.



¿Cómo inscribirse a nueva oferta presencial y a distancia del Sena?

El proceso de inscripción en Betowa, el nuevo sistema del Sena que busca ofrecer un proceso más simplificado para quienes deseen cursar programas gratuitos en distintas áreas del conocimiento, se compone de cinco pasos principales que todo aspirante debe seguir:



El primer paso es acceder a betowa.sena.edu.co. Una vez dentro, se debe seleccionar el apartado de "Nuestra oferta educativa" y seleccionar la opción "Presencial y a Distancia" , que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente.

y seleccionar la opción , que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente. Al ingresar a la oferta, el sistema despliega un listado organizado por nivel de formación (operario, auxiliar, técnico o tecnólogo) y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación.

y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación. Quienes ya tuvieron cuenta en SofiaPlus pueden ingresar con los mismos datos. Los nuevos aspirantes deben crear una cuenta en Betowa, el cual solicita información personal, nivel educativo alcanzado, lugar de residencia y datos de contacto.

Una vez elegido el programa, el aspirante debe pulsar en la opción "Inscribirse" . El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada.

. El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada. Tras verificar la información, se envía el formulario. El sistema genera un comprobante digital de inscripción que se recomienda guardar o imprimir.

"Queremos contarles a todos que desde el Sena, el próximo 29 de enero, abrimos nuestra primera convocatoria de formación presencial y a distancia. Esta es una oportunidad para todos aquellos que quieran obtener formación gratuita y de calidad. Tendremos más de 200 programas y más de 41.000 cupos donde todos pueden acceder", señaló Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación Profesional del Sena.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co