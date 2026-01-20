En vivo
Publicidad

Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Sena anunció más de 41.000 cupos para comenzar 2026 estudiando gratis: link de inscripción

Sena anunció más de 41.000 cupos para comenzar 2026 estudiando gratis: link de inscripción

Las inscripciones en el Sena estarán habilitadas entre el 29 de enero y el 3 de febrero a través de la plataforma Betowa. Le contamos cómo inscribirse, paso a paso.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 20 de ene, 2026
Sena anunció más de 41.000 cupos para comenzar 2026 estudiando gratis: link de inscripción
Sena anunció más de 41.000 cupos para comenzar 2026 estudiando gratis. -
Freepik/ Sena

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) ya anunció los detalles de su 'Primera Oferta de Formación Presencial y a Distancia' correspondiente a 2026, una de las convocatorias más amplias de la entidad en términos de cobertura y diversidad de programas. La iniciativa contempla niveles de formación que van desde auxiliar y operario hasta técnico, tecnólogo y programas de profundización técnica, con el objetivo de responder a las necesidades actuales del mercado laboral colombiano, según indicó la entidad en un comunicado.

De acuerdo con la entidad, esta oferta está dirigida tanto a ciudadanos colombianos como a extranjeros que cuenten con su situación migratoria regularizada y que estén interesados en fortalecer sus competencias laborales, actualizar conocimientos o iniciar un proceso de formación que les permita mejorar sus oportunidades de empleo o desarrollar proyectos productivos en sus regiones. La convocatoria incluye programas relacionados con áreas administrativas, tecnológicas, industriales, de servicios, salud, turismo y agroindustria, entre otras.

Las inscripciones estarán disponibles únicamente a través de Betowa, la nueva plataforma digital del Sena que reemplaza a la antigua herramienta SofiaPlus. Este aplicativo funciona como un asistente virtual que orienta a los aspirantes durante el proceso de búsqueda de programas, registro e inscripción. En esta ocasión, la convocatoria contará con más de 200 programas y más de 41.000 cupos distribuidos a nivel nacional, lo que permitirá que personas de diferentes contextos puedan acceder a procesos formativos sin costo.

¿Cómo inscribirse a nueva oferta presencial y a distancia del Sena?

El proceso de inscripción en Betowa se compone de cuatro pasos principales que todo aspirante debe seguir:

  • El primer paso es acceder a betowa.sena.edu.co. Una vez dentro, se debe seleccionar el apartado de "Nuestra oferta educativa" y seleccionar la opción "Presencial y a Distancia", que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente.
  • Al ingresar a la oferta, el sistema despliega un listado organizado por nivel de formación (operario, auxiliar, técnico o tecnólogo) y por región. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación.
  • Quienes ya tuvieron cuenta en SofiaPlus pueden ingresar con los mismos datos. Los nuevos aspirantes deben crear una cuenta en Betowa, el cual solicita información personal, nivel educativo alcanzado, lugar de residencia y datos de contacto.
  • Una vez elegido el programa, el aspirante debe pulsar en la opción "Inscribirse". El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada.
  • Tras verificar la información, se envía el formulario. El sistema genera un comprobante digital de inscripción que se recomienda guardar o imprimir.

"Queremos contarles a todos que desde el Sena, el próximo 29 de enero, abrimos nuestra primera convocatoria de formación presencial y a distancia. Esta es una oportunidad para todos aquellos que quieran obtener formación gratuita y de calidad. Tendremos más de 200 programas y más de 41.000 cupos donde todos pueden acceder", señaló Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación Profesional del Sena.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

