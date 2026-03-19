Novena a San José: guía completa para rezar durante nueve días y pedir su intercesión

La novena a San José es una de las devociones más comunes dentro de la Iglesia Católica. Durante nueve días seguidos, los creyentes elevan oraciones específicas, acompañadas generalmente por el rezo del Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Cada jornada está enfocada en una intención distinta, relacionada con momentos clave de la vida del santo, de acuerdo con información del blog Hozana.

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San José es reconocido como el esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesucristo. Según los relatos bíblicos, asumió la responsabilidad de cuidar y proteger a su familia en situaciones complejas, como el viaje a Egipto para evitar la persecución. Por esta razón, es considerado un modelo de vida para quienes buscan guía en decisiones familiares, laborales o personales.

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Fechas clave para rezar la novena a San José

Aunque puede realizarse en cualquier momento del año, hay dos fechas principales:



Antes del 19 de marzo, día dedicado a San José.

día dedicado a San José. Antes del 1 de mayo, cuando se celebra a San José Obrero, patrono de los trabajadores.

En ambos casos, la novena suele iniciarse nueve días antes de la fecha conmemorativa.



¿Cómo se reza la novena a San José?

La estructura tradicional de la novena se basa en una oración distinta cada día. Estas reflexiones suelen recordar episodios específicos, como la incertidumbre ante el embarazo de María, el nacimiento en Belén o la vida en Nazaret. A partir de esos momentos, los fieles piden virtudes como prudencia, paciencia o fortaleza. Cada día sigue una dinámica sencilla:



Se lee la oración correspondiente.

Se presenta una intención personal o colectiva.

Se concluye con oraciones tradicionales como el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria.

El objetivo no es solo pedir favores, sino también reflexionar sobre el ejemplo de San José y su forma de actuar frente a las dificultades.



Intenciones a lo largo de los nueve días

En muchas versiones de la novena, cada jornada se enfoca en una petición concreta. Entre las más comunes están:



Claridad para tomar decisiones difíciles.

Fortaleza en momentos de escasez o incertidumbre.

Protección frente a problemas o riesgos.

Vida espiritual constante y coherente.

Perseverancia en la fe.

Estas intenciones están inspiradas en los momentos que, según la tradición, vivió San José junto a su familia. Dentro de la tradición católica, San José es visto como un intercesor cercano. Su papel en la crianza de Jesús y su vida discreta lo convierten en una figura asociada al trabajo, la familia y la protección del hogar.



A lo largo de los años, muchos fieles le atribuyen favores relacionados con empleo, vivienda y estabilidad familiar. Incluso figuras como Santa Teresa de Ávila destacaron su eficacia al momento de pedir ayuda en situaciones difíciles.



Ejemplo de novena a San José

Día 1

Oración del día: “Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu padre amado en las perplejidades e incertidumbres que tuvo, dudando si abandonar a tu Santísima Madre su esposa, así te suplicamos humildemente por intercesión de San José nos concedas mucha prudencia y acierto en todos los casos dudosos y angustias de nuestra vida, para que siempre acertemos con tu santísima voluntad.”



Reza un Dios te salve José, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre.



Día 2

Oración del día: “Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu padre amado en la pobreza y desamparo de Belén, con tu nacimiento, y con los cánticos de los Ángeles y visitas de los pastores, así también te suplicamos humildemente por intercesión de San José, que nos concedas llevar con paciencia nuestra pobreza y desamparo en esta vida, y que alegres nuestro espíritu con tu presencia y tu gracia, y la esperanza de la gloria.”

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Reza un Dios te salve José, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre.



Día 3

Oración del día: “Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu amado padre en el doloroso misterio de la Circuncisión, recibiendo de él el dulce nombre de Jesús, así te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, nos concedas pronunciar siempre con amor y respeto tu santísimo nombre, llevarlo en el corazón, honrarlo en la vida, y profesar con obras y palabras que tú fuiste nuestro Salvador y Jesús.”

Reza un Dios te salve José, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre.



Día 4

Oración del día: “Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu padre amado de la pena que le causó la profecía de Simeón, mostrándole el innumerable coro de los Santos, así te suplicamos humildemente, por intercesión de San José que nos concedas la gracia de ser de aquellos para quienes tu sirves, no de ruina, sino de resurrección, y que correspondamos fielmente a tu gracia para que vayamos a tu gloria.”

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Reza un Dios te salve José, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre.



Día 5

Oración del día: “Oh benignísimo Jesús, así como tu amado padre te condujo de Belén a Egipto para librarte del tirano Herodes, así te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, que nos libres de los que quieren dañar nuestras almas o nuestros cuerpos, nos des fortaleza y salvación en nuestras persecuciones, y en medio del destierro de esta vida nos protejas hasta que volemos a la patria.”

Reza un Dios te salve José, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre.



Día 6

Oración del día: “Oh benignísimo Jesús, así como tu padre amado te sustentó en Nazaret, y en cambio tú le premiaste en tu santísima compañía tantos años, con tu doctrina y tu dulce conversación, así te rogamos humildemente, por intercesión de San José nos concedas el sustento espiritual de tu gracia, y de tu santa comunión, y que vivamos santa y modestamente, como tú en Nazaret.”

Reza un Dios te salve José, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre.



Día 7

Oración del día: “Oh benignísimo Jesús, así como por seguir la voluntad de tu padre celestial permitiste que tu amado padre en la tierra padeciese el vehementísimo dolor de perderte por tres días, así te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, que antes queramos perder todas las cosas y disgustar a cualquier amigo, que dejar de hacer tu voluntad; que jamás te perdamos a ti por el pecado mortal, o que si por desgracia te perdiésemos te hallemos mediante una buena confesión.”

Reza un Dios te salve José, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre.



Día 8

Oración del día: “Oh benignísimo Jesús, que en la hora de su muerte consolaste a tu glorioso padre, asistiendo juntamente con tu Madre su esposa a su última agonía, te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, que nos concedas una muerte semejante a la suya asistido de tu bondad, de tu Santísima Madre y del mismo glorioso Patriarca protector de los moribundos, pronunciando al morir vuestros santísimos nombres, Jesús, María y José.”

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Reza un Dios te salve José, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre.



Día 9

Oración del día: “Oh benignísimo Jesús, así como has elegido por medio de tu Vicario en la tierra a tu amado padre para protector de tu Santa Iglesia Católica, así te suplicamos humildemente por intercesión de San José, nos concedas el que seamos verdaderos y sinceros católicos, que profesemos sin error la fe católica, que vivamos sin miedo una vida digna de la fe que profesamos, y que jamás puedan los enemigos ni aterrarnos con persecuciones, ni con engaños seducirnos y apartamos de la única y verdadera religión que es la Católica.”

Reza un Dios te salve José, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

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