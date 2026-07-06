Nueva convocatoria en Bogotá ofrece becas para estudiar programas técnicos en 2026: cómo postularse

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) abrió una nueva convocatoria del programa Jóvenes a la E – Formación para el Trabajo, que busca financiar el 100% de la matrícula de programas técnicos laborales por competencias para jóvenes entre los 14 y 28 años residentes en Bogotá. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 7 de julio de 2026 a través de la plataforma SICORE.

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La iniciativa pretende promover "la educación, la investigación y el sector productivo, con el fin de consolidar un modelo de desarrollo sostenible basado en el talento y las capacidades de los ciudadanos de Bogotá", mediante la financiación de la matrícula y el acompañamiento durante el proceso académico. Las inscripciones deberán realizarse exclusivamente a través de la plataforma SICORE.

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¿Qué ofrece la convocatoria de Jóvenes a la E?

Los beneficiarios recibirán la financiación total del valor de la matrícula durante el tiempo que dure el programa académico, el cual podrá extenderse hasta por tres semestres dependiendo de la formación elegida. Además del apoyo para estudiar, quienes sean seleccionados podrán acceder a otros beneficios que buscan facilitar la permanencia en el proceso educativo y mejorar sus posibilidades de inserción laboral. Entre los apoyos contemplados se encuentran:



Pago del 100% de la matrícula.

Acompañamiento psicosocial.

Orientación para la búsqueda de empleo.

Posibilidad de vincularse a la estrategia Jóvenes con Oportunidades.

Acceso a transferencias monetarias condicionadas, según los criterios definidos por el programa.

De acuerdo con la información entregada por Atenea, la formación tiene un componente práctico que busca responder a las necesidades del mercado laboral y facilitar la vinculación de los estudiantes a empresas, incluso mediante contratos de aprendizaje cuando aplique.



Programas e instituciones participantes en convocatoria de Atenea

La oferta académica de la agencia incluye programas técnicos laborales por competencias en diferentes áreas con alta demanda en el mercado de trabajo. Entre las opciones disponibles se encuentran programas relacionados con:



Auxiliar en enfermería.

Cocina.

Administración.

Mercadeo.

Atención integral a la primera infancia.

Tecnología.

Otras ocupaciones orientadas al fortalecimiento de competencias laborales.

Los aspirantes podrán cursar sus estudios en instituciones autorizadas que hacen parte de esta convocatoria como la Universidad de la Sabana, la institución Kuepa, Tecnisistemas, FEE Estudio Empresarial, entre otras. Interesados deben tener en cuenta que cada una ofrece programas específicos y personas que quieran postularse deberán revisar la disponibilidad de los mismos al momento de realizar la inscripción.



Requisitos para participar en la convocatoria

La convocatoria está dirigida a jóvenes que cumplan con las condiciones definidas por la Agencia Atenea. Entre los principales requisitos se encuentran:



Tener entre 14 y 28 años.

Haber obtenido el título de bachiller.

Residir en Bogotá.

Cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de la convocatoria.

Realizar la inscripción dentro de las fechas previstas.

La entidad señaló que durante el proceso verificará la información registrada por cada aspirante antes de asignar los beneficios.



Paso a paso para inscribirse en convocatoria de Atenea

Las postulaciones únicamente podrán realizarse mediante la plataforma SICORE de Atenea. Para completar el proceso será necesario seguir varias etapas con este paso a paso:



Cree una cuenta en la plataforma SICORE de Atenea o ingrese con un usuario previamente registrado.

o ingrese con un usuario previamente registrado. Complete o actualice toda la información de la hoja de vida.

Cargue los documentos solicitados por el sistema.

Valide el registro de manera definitiva.

Ingrese al módulo de inscripciones.

Seleccione la convocatoria Jóvenes a la E – Formación para el Trabajo 4.

Escoja hasta tres programas de formación.

Revise la información registrada y finalice la postulación.

La recomendación de la entidad es no esperar hasta el último día para realizar el proceso, con el fin de evitar inconvenientes durante la inscripción.



Cronograma de la convocatoria de becas de Atenea

El calendario definido por Atenea establece varias etapas que se desarrollarán durante julio y agosto de 2026. Las fechas más importantes son:



Inscripciones: del 1 al 7 de julio de 2026.

Verificación de requisitos y asignación de cupos: del 8 de julio al 6 de agosto.

Publicación de resultados: 10 de agosto de 2026.

Período de reclamaciones: del 10 al 21 de agosto.

Firma de cartas de compromiso para los elegibles: entre el 10 y el 16 de agosto.

Notificación de listas de espera: del 11 al 17 de agosto.

Firma de compromiso para quienes ingresen desde lista de espera: del 11 al 19 de agosto.

Formalización de matrículas: del 10 al 21 de agosto.

Los resultados podrán consultarse directamente en la plataforma SICORE utilizando el usuario y la contraseña registrados durante la inscripción.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co