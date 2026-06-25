Qué hacer antes, durante y después de un sismo: recomendaciones para actuar de manera segura

Un sismo es un movimiento repentino de la corteza terrestre producido por la liberación de energía acumulada en el interior de la Tierra. Además de las sacudidas, estos eventos pueden generar situaciones adicionales como deslizamientos, incendios, daños en edificaciones e interrupciones de servicios públicos. Ante este panorama, la preparación previa resulta fundamental; es por eso que, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estableció un plan de medidas en caso de emergencia.

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¿Qué hacer antes de un sismo?

Las recomendaciones apuntan principalmente a la prevención y a la organización familiar. Entre las acciones sugeridas se encuentran:



Identificar si la vivienda, lugar de estudio o trabajo se encuentra en una zona de amenaza sísmica.

Verificar que las edificaciones cumplan con normas de construcción sismorresistente.

Revisar periódicamente el estado estructural de la vivienda.

Fijar a las paredes estanterías, bibliotecas, televisores y otros objetos pesados que puedan caer durante una sacudida.

Reubicar elementos peligrosos o frágiles en lugares seguros.

Participar en simulacros de evacuación.

Definir rutas de salida y puntos de encuentro familiares.

Elaborar un plan de emergencia con tareas específicas para cada integrante del hogar.

Mantener actualizada una lista con los miembros de la familia y las mascotas.

También se recomienda preparar un maletín o kit de emergencias que permita afrontar las primeras horas posteriores a un evento sísmico.



¿Cuáles son los elementos básicos para un kit de emergencia?

El maletín debe estar ubicado en un lugar de fácil acceso y contener artículos esenciales como:



Agua potable.

Alimentos no perecederos.

Linterna.

Pilas de repuesto.

Silbato.

Botiquín de primeros auxilios.

Medicamentos formulados.

Documentos importantes protegidos en bolsas impermeables.

Ropa de cambio.

Elementos de higiene personal.

Navaja multipropósito.

Bolsas plásticas.

Lápiz y papel.

Plato, vaso y cubiertos.

Fósforos o encendedor.

¿Cómo actuar durante un sismo?

Cuando se presenta un movimiento telúrico, la recomendación principal es conservar la calma para poder tomar decisiones seguras. Si la persona se encuentra dentro de una construcción que cumple normas sismorresistentes, debe buscar protección inmediata en zonas seguras previamente identificadas. Las autoridades recomiendan:



Agacharse, cubrirse y sujetarse.

Permanecer cerca de columnas estructurales o debajo de escritorios resistentes.

Alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan desprenderse.

Evitar correr o empujar a otras personas.

No utilizar ascensores bajo ninguna circunstancia.

En caso de encontrarse en una vivienda o edificación informal que presente riesgo de colapso, se aconseja evacuar de forma rápida y ordenada si las condiciones lo permiten. Además, dependiendo del lugar donde se encuentre una persona durante el sismo, las recomendaciones pueden variar.



Si está en silla de ruedas:

Ubicarse junto a una estructura resistente.

Activar los frenos de la silla.

Proteger la cabeza y el cuello con los brazos.

Si está acostado:

Permanecer en la cama si no es posible desplazarse.

Cubrir la cabeza con una almohada o con los brazos.

Si se encuentra en la calle:

Alejarse de postes, cables eléctricos y árboles.

Mantener distancia de fachadas, balcones y vidrios.

Buscar espacios abiertos y seguros.

Estar atento al tránsito vehicular.

Si está en auditorios, cines o espacios públicos:

Permanecer en la silla mientras dura el movimiento.

Cubrir la cabeza y el cuello.

Esperar las instrucciones del personal encargado de emergencias antes de evacuar.

Otra medida recomendada es abrir puertas principales y de habitaciones cuando sea posible hacerlo de manera segura, ya que podrían atascarse debido al movimiento de la estructura.



¿Qué hacer después de un sismo?

Una vez finalice el movimiento, es importante mantener la precaución, ya que pueden presentarse réplicas. Las primeras acciones deben estar orientadas a verificar el estado de las personas cercanas. Las autoridades aconsejan:



Revisar si familiares o vecinos presentan lesiones.

Brindar ayuda básica a quienes lo necesiten sin exponerse a riesgos adicionales.

Permanecer atentos a la información oficial emitida por organismos de emergencia.

Dirigirse a los puntos de encuentro establecidos previamente.

Si el sismo fue de gran intensidad y la persona permanece dentro de una vivienda, se recomienda:



Cerrar las llaves de paso del gas.

Suspender el suministro de energía eléctrica.

Cerrar registros de agua si es necesario.

Después del evento es importante inspeccionar la estructura en busca de daños visibles. Algunas señales de alerta son:



Grietas en paredes.

Fisuras en columnas.

Daños en techos o placas.

Inclinación de la estructura.

Hundimientos o fracturas en el terreno cercano.

Si existe sospecha de colapso o personas atrapadas entre escombros, las autoridades recomiendan no intentar rescates improvisados, ya que esto puede poner en riesgo más vidas. Lo adecuado es reportar la situación a los organismos especializados y esperar su intervención. Y en caso de que sea usted el que esté en una situación de este tipo, estas son las recomendaciones:



Proteger nariz y boca del polvo.

Conservar la calma.

Buscar una posible ruta de salida segura.

Aplicar presión sobre heridas que presenten sangrado.

Utilizar un silbato para llamar la atención de los rescatistas.

Golpear objetos metálicos para generar ruido y facilitar la ubicación.

Evitar gritar constantemente para conservar energía y oxígeno.

La preparación, el conocimiento de las rutas de evacuación y la práctica mediante simulacros continúan siendo las herramientas más importantes para afrontar un sismo de manera segura y reducir las consecuencias de una emergencia.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co