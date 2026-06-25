La Universidad de Antioquia ya escogió a un nuevo rector para el período 2026–2029: ¿quién es?

La Universidad de Antioquia (UdeA) ya tiene nuevo rector para el periodo 2026-2029. El Consejo Superior Universitario (CSU) eligió al profesor Luquegi Gil Neira como máxima autoridad académica de la institución, luego de una sesión que se extendió por más de siete horas y en la que participaron los diferentes aspirantes al cargo. La decisión fue adoptada por mayoría dentro del órgano directivo de la universidad.

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Gil Neira obtuvo seis de los nueve votos posibles, resultado que le permitirá asumir la conducción de una de las instituciones de educación superior más importantes del país durante los próximos tres años. La jornada contó con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional, entidad que destacó "una nueva etapa orientada a la estabilidad y la sostenibilidad".

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¿Cómo fue el proceso para escoger nuevo rector en la UdeA?

Antes de la elección realizada por el Consejo Superior Universitario, la Universidad de Antioquia adelantó una consulta entre estudiantes, profesores y egresados para conocer sus preferencias frente a los candidatos que aspiraban a la rectoría. De acuerdo con la información entregada por las autoridades educativas, Luquegi Gil Neira obtuvo la mayor votación en los tres estamentos consultados, convirtiéndose en el candidato con mayor respaldo dentro de la comunidad universitaria.



Durante la sesión de elección, cada uno de los aspirantes tuvo la oportunidad de presentar sus propuestas de gobierno y responder a las preguntas formuladas por los integrantes del CSU, "en un proceso que estuvo precedido por la consulta realizada ante los estamentos de estudiantes, profesores y egresados, en la que el nuevo rector obtuvo la mayor votación en los tres estamentos. Desde el Ministerio de Educación se valoraron positivamente las propuestas rectorales que dan cuenta de un proceso con alto nivel, compromiso y conocimiento de la institución", indicó la cartera educativa.



Los retos que enfrentará la nueva administración de la UdeA

Con más de 40.000 estudiantes matriculados, la Universidad de Antioquia atraviesa una etapa en la que deberá consolidar procesos relacionados con "la sostenibilidad financiera de la institución y fortalecer su presencia en el departamento de Antioquia y en el conjunto del territorio nacional". Entre los proyectos estratégicos que continúan en marcha se encuentra la ampliación de cupos para estudiantes y el desarrollo de iniciativas de investigación y producción científica.



La nueva administración tendrá además el reto de continuar los procesos orientados a fortalecer la gobernabilidad institucional. "Los recursos de base presupuestal funcionamiento de la Universidad de Antioquia se han incrementado un 85% entre las vigencias 2022 y 2026. El aumento de la base presupuestal se ha generado principalmente por la asignación de recursos adicionales, entre 2023 y 2026 para ampliación de cobertura ($ 48.312 millones) y para el fortalecimiento institucional ($ 232.846 millones), estos últimos orientados a mejorar la capacidad institucional, las condiciones de bienestar y formalización", agregó la entidad.

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Tras la elección de Luquegi Gil Neira, el Ministerio de Educación reiteró que continuará acompañando a la Universidad de Antioquia en los procesos relacionados con su fortalecimiento institucional y financiero, "en el marco de su compromiso con el fortalecimiento del sistema y con la garantía del derecho a la educación, y reafirma su disposición de seguir trabajando de manera articulada con las directivas, la comunidad universitaria y las autoridades territoriales para consolidar la sostenibilidad financiera y la estabilidad institucional que requiere la UdeA".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co