Jóvenes a la E lanzó cupos que cubren el 100% de la matrícula en universidades privadas de Bogotá

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) abrió una nueva convocatoria del programa Jóvenes a la E, una estrategia que "busca facilitar el acceso a la educación superior para bachilleres de Bogotá" mediante la financiación completa de estudios universitarios, tecnológicos y técnicos profesionales. Interesados deben tener en cuenta que la convocatoria estará habilitada desde el 3 de junio a las 12:00 del mediodía y se extenderá hasta el 9 de junio de 2026 a las 11:59 de la noche.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante este periodo, los aspirantes podrán realizar el proceso de inscripción de manera virtual a través de la plataforma oficial dispuesta por la entidad. En esta oportunidad se ofrecerán 607 cupos en programas académicos impartidos por instituciones de educación superior privadas que cuentan con autorización para participar en la iniciativa. "Esta estrategia busca ampliar las oportunidades de formación de calidad y fortalecer la movilidad social de la juventud bogotana", indicó la agencia educativa.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



¿Qué cubre el programa Jóvenes a la E?

Uno de los principales beneficios de este programa es que los estudiantes seleccionados no deberán asumir el costo de la matrícula. El valor correspondiente a cada semestre o periodo académico será girado directamente por el Distrito a la institución educativa donde curse estudios el beneficiario.



Además de la financiación académica, los estudiantes recibirán un apoyo económico destinado a cubrir gastos asociados a su permanencia en el sistema educativo. Este incentivo puede alcanzar hasta un salario mínimo mensual legal vigente por cada periodo académico cursado, dependiendo de las condiciones establecidas por el programa.



La financiación otorgada no genera endeudamiento para los beneficiarios. Como mecanismo de retribución social, quienes resulten seleccionados deberán participar en actividades o pasantías orientadas al servicio de la ciudad.



¿Quiénes pueden participar en la convocatoria?

La convocatoria está dirigida a jóvenes que hayan culminado sus estudios de bachillerato en Bogotá y que tengan hasta 28 años de edad al momento de la postulación. Los aspirantes podrán aplicar a programas de:



Formación universitaria.

Tecnología.

Técnica profesional.

Las carreras ofertadas corresponden a programas disponibles en instituciones privadas habilitadas por Atenea para esta convocatoria. De acuerdo con la entidad, los interesados deberán revisar previamente cuáles son los programas y cupos asignados para la localidad donde residen, ya que la oferta académica varía según cada territorio de la ciudad.



¿Cuáles son las instituciones participantes?

Para esta quinta edición del programa participan 38 instituciones de educación superior privadas que cuentan con los requisitos exigidos por la Agencia Atenea. La oferta incluye programas en diferentes áreas del conocimiento en instituciones como la Universidad Libre, Universidad Antonio Nariño, Universidad ECCI, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Universidad Santo Tomás, Universidad Sergio Arboleda, Universidad Externado de Colombia, Politécnico Grancolombiano, entre otras.

Publicidad

La entidad recomienda revisar con detenimiento las características de cada programa, los requisitos específicos y la disponibilidad de cupos antes de completar la inscripción, permitiendo que los aspirantes seleccionen opciones relacionadas con sus intereses académicos y proyectos profesionales. "Participan 38 instituciones de educación superior privadas de alta calidad y habilitadas por la Agencia Atenea. Los aspirantes deben consultar la oferta de programas y cupos disponibles para su localidad de residencia".



Paso a paso para realizar la inscripción

El proceso de postulación se desarrollará de forma completamente virtual. Los interesados deberán seguir las siguientes etapas:



Cree una cuenta en la plataforma SICORE o ingrese con un usuario previamente registrado.

o ingrese con un usuario previamente registrado. Complete o actualice la información personal en la hoja de vida digital.

Cargue los documentos solicitados por el sistema.

Consulte la oferta académica disponible para su localidad.

Seleccione entre uno y tres programas académicos, de acuerdo con las opciones habilitadas por la plataforma.

Finalice y adjunte su postulación dentro de las fechas establecidas.

También podrán participar algunos beneficiarios de programas previos relacionados con formación técnica, siempre que cumplan las condiciones definidas por la convocatoria.



Fechas clave que deben tener en cuenta los aspirantes

Quienes estén interesados en acceder a uno de los cupos disponibles deberán prestar atención al cronograma establecido por Atenea:



Apertura de inscripciones: 3 de junio de 2026.

3 de junio de 2026. Cierre de inscripciones: 9 de junio de 2026.

9 de junio de 2026. Publicación de resultados: 13 de julio de 2026.

Los resultados podrán consultarse a través de la misma plataforma donde se realiza la inscripción. Jóvenes a la E hace parte de las estrategias impulsadas por el Distrito para aumentar las oportunidades de formación posmedia entre la población joven de Bogotá. El programa busca facilitar el ingreso y la permanencia de estudiantes que desean continuar su proceso educativo después del bachillerato, mediante apoyos económicos que reduzcan las barreras de acceso.

"Jóvenes a la E es un programa que promueve el acceso y la permanencia en la educación posmedia (Superior y Formación para el Trabajo de ciclo largo) de los bachilleres de Bogotá. En su quinta convocatoria, desembolsará directamente el valor de la matrícula de cada período de formación a las instituciones de educación superior privadas y, otorga un apoyo económico equivalente hasta a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV)", informó Atenea.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co