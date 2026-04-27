Modelo murió tras caer de un piso 13: su novio fue arrestado y luego se quitó la vida

En Brasil hay conmoción por la muerte de una modelo y reina de belleza de 29 años en Rio de Janeiro. Se trataba de Ana Luiza Mateus, quien actualmente era una de las concursantes del certamen de belleza Miss Cosmo Brasil, y que murió tras caer del piso 13 de un edificio.

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Los hechos se dieron específicamente el pasado 22 de abril, cuando el cuerpo sin vida de la joven fue hallado en el área de servicio del edificio en el que vivía en Barra da Tijuca. Este trágico desenlace no solo quedó ahí, pues su novio fue arrestado por lo ocurrido, pero horas después también fue hallado sin vida en su celda.



¿Qué es lo que se sabe?

La investigación por estos hechos ha arrojado que, aparentemente, Ana Luiza Mateus y su novio Endreo Lincoln Ferreira da Cunha estaban sosteniendo una fuerte discusión en el apartamento momentos antes de que ella cayera al vacío en la madrugada de ese 22 de abril. Algunos testigos confirmaron a medios locales como G1 y CNN Brasil que los escucharon discutiendo desde el día anterior.

Fue por ese motivo que, cuando las autoridades llegaron al edificio ante el reporte de la muerte de la modelo, se llevaron detenido a Endreo. Sin embargo, horas más tarde, las mismas autoridades informaron que el hombre fue hallado sin vida en una celda de la División de Homicidios de la Capital. Confirmaron que utilizó una prenda de vestir para asfixiarse en la celda.



Por ahora, no se han revelado detalles sobre la causa de muerte de la modelo de 29 años. Las autoridades analizan todas las posibilidades: que haya sido un intento de suicidio, un accidente o un homicidio. Esta última parecía la más acertada, considerando que los oficiales informaron que el hombre fue detenido intentando huir del edificio.



Lo que se ha podido establecer es que Ana Luiza y Endreo tan solo llevaban tres meses juntos. Pero parece que la relación era bastante conflictiva, por lo que algunos medios locales han reseñado que la modelo tenía un vuelo muy temprano ese mismo día para regresar a su hogar en Bahía, esto por recomendación de su familia. La mujer no alcanzó a salir de su casa para tomar el vuelo, su cuerpo fue encontrado a las 5:30 de la mañana.

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Según allegados a la modelo, a pesar del poco tiempo que llevaban juntos, la modelo y su novio tenían fuertes problemas por los celos excesivos del hombre y comportamientos violentos de él hacia ella. De hecho, se ha conocido que Endreo Lincoln Ferreira tenía antecedentes policiales por violencia contra las mujeres, el más reciente fue en 2025, cuando fue arrestado tras ser acusado por una mujer de violación, secuestro, detención ilegal y lesiones corporales, según reveló el medio Veja.

La trágica muerte de Ana Luiza enlutó al certamen de belleza Miss Cosmo Brasil, el cual publicó un comunicado honrando a la modelo y lamentando su partida. "Recibimos esta noticia con tristeza y consternación. Nos solidarizamos con su familia y amigos", escribieron y agregaron que Mateus era “una joven prometedora que estaba forjando su camino en el mundo de los concursos de belleza a través del trabajo duro y el talento”.

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Ana Luiza era la representante de Bahía en el certamen y se perfilaba como una de las competidoras más fuertes del momento. Además de esta destacada participación, la mujer trabajaba como modelo e influencer, logrando grandes interacciones con sus seguidores al presentarse en eventos de la Semana de la Moda en Sao Paulo.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co