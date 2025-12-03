Habla compañero de Jean Claude Bossard, joven que murió tras atraco en Bogotá: "El amigo de todos"

Lo que parecía ser un día normal en la ciudad de Bogotá se vio ensombrecido la tarde del pasado 2 de diciembre, cuando dos sujetos en una moto color naranja terminaron con la vida de Jean Claude Bossard, un joven barranquillero de 29 años, tras intentar despojarlo de sus pertenencias. El hecho tiene hoy de luto a la capital y, especialmente, a sus seres queridos.



En conversación con la periodista de Noticias Caracol, Nicoll Buitrago, Juan José, uno de los amigos más cercanos de Jean Claude, abrió su corazón para recordar quién fue en vida y cómo lo despiden quienes lo conocieron. “Yo creo que Jean era el amigo de todos, esa era la mejor manera de recordarlo. No había una sola persona que no quisiera a Jean Claude”, expresó visiblemente afectado, señalando que él siempre fue sociable, al punto de que desde el portero del edificio hasta los tenderos de la zona tenían relación con él.

Ambos se conocieron hace aproximadamente dos años, unidos por la pasión por el motociclismo. “Él solo llegó un día a donde nosotros lavábamos las motos y nos hicimos amigos, literalmente de esas amistades que aparecen una vez en la vida y nunca se van”, relató.

Aunque Jean Claude era administrador de empresas, tenía una fuerte pasión por los deportes, una afición que lo conectó con su círculo más cercano. “Era un motociclista nato, su familia y su papá sobre todo le inculcaron las motos desde pequeño, y para nosotros fue como un maestro”, dijo Juan José, quien recordó que, pese a que el grupo llevaba poco tiempo de conocerse, él siempre fue un apoyo incondicional. “Tuvimos la fortuna de correr con él y de ser sus aprendices”.



Uno de los rasgos más representativos de Jean Claude era su actitud. Juan José recordó una anécdota reciente, durante una carrera, el joven se perdió y todos se rieron pensando que debía estar saludando a los “10 mil amigos que tenía”. Para su amigo, la esencia de Jean “era hacer amigos, era estar feliz, era estar muertos de la risa”.



Antes del día de su muerte, ambos habían conversado sobre la vida. Juan José, quien estaba a punto de comenzar un nuevo trabajo, recordó que hablaron de los cambios, de la fuerza para no parar y de la emoción de los nuevos comienzos.

El momento en que recibió la noticia fue devastador, según contó, se encuentra residiendo en Medellín, Juan José contó: “Mi mejor amigo me llama, sabiendo que era mi primer día de trabajo, y me dice que salga y me siente, que tenía algo que contarme”. Al principio creyó que era una broma, pero la insistencia lo hizo reaccionar. “Simplemente fue un shock impresionante”, dijo. En ese momento, su amigo tuvo que confirmarle varias veces para que pudiera asimilarlo. “Me derrumbo”, confesó con voz entrecortada. “Creo que hasta el día de hoy sigo sin entenderlo, sigo creyendo que en cualquier momento nos van a decir que es un error”.

Entre lágrimas, dejó un mensaje de reflexión. “Hablé mucho con mi papá. La vida no está hecha para que un padre tenga que enterrar a un hijo”. También expresó dolor al pensar en la familia de Jean Claude y en la posibilidad de que no haya justicia. Señaló que no se trataba de un hecho aislado, pues la policía tenía conocimiento de la banda delincuencial que rondaba la zona. Además, lamentó que uno de los involucrados fuera menor de edad. “La justicia no se va a portar como debería portarse”, admitió.

Su intención al dar la entrevista, dijo, es que no se recuerde a Jean solo por la manera en que murió, sino por la persona que fue. “Yo quiero que no lo recuerden por la persona que atentaron; quiero que lo recuerden por el gran amigo. Nos han defraudado permitiendo que a Jean le quitaran la vida, siendo la persona con más vida que yo conocía”.

Antes de finalizar, Juan José compartió una reflexión sobre el país: “Yo amo a Colombia, volví después de vivir en el extranjero. Planeo no tener que irme otra vez, y me parte el corazón tener que planteármelo otra vez”. También recordó que Jean Claude era un enamorado del país y había recorrido muchos de sus rincones. “Se disfrutó todos los minutos de su vida… y el mensaje que dejó fue ese”, concluyó

Ahora, sus seres queridos se preparan para despedir a ese joven sonriente, tranquilo y apasionados por los deportes el viernes, mismo día que estarían celebrando su cumpleaños.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL


