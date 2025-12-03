En vivo
Noticias Caracol En Vivo
AMENAZA DE TRUMP
JEAN CLAUDE BOSSARD
MIGUEL AYALA
CENTRO DEMOCRÁTICO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Habla compañero de Jean Claude Bossard, joven que murió tras atraco en Bogotá: "El amigo de todos"

Habla compañero de Jean Claude Bossard, joven que murió tras atraco en Bogotá: "El amigo de todos"

Jean Claude murió tras ser atacado por delincuentes que intentaron robarle una cadena y su celular. Su círculo íntimo lo recuerda como un amigo incondicional y un amante del motociclismo. Esto dijo.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 3 de dic, 2025
