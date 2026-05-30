Supersalud ordenó cierre del servicio de cirugía estética de la Clínica de Obesidad y Envejecimiento

En medio de la creciente preocupación por las condiciones en las que operan algunos centros estéticos, la Superintendencia Nacional de Salud tomó una decisión de ordenar el cierre temporal del servicio de cirugía plástica y estética de la Clínica de Obesidad y Envejecimiento e imponer una medida cautelar a Clínica Láser Surgical, instituciones donde presta servicios el médico Gabriel Cubillos.



¿Qué dijo Supersalud?

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Según explicó la entidad, la decisión fue adoptada luego de evidenciar la oferta de procedimientos quirúrgicos sin la habilitación requerida, así como riesgos en la prestación de los servicios y presuntos obstáculos a las labores de inspección, vigilancia y control adelantadas por las autoridades.

El anuncio fue realizado por el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, quien aseguró que las medidas fueron tomadas tras las verificaciones efectuadas por funcionarios de la entidad.



“La Superintendencia de Salud acaba no solo de cerrar sino además de imponer medida cautelar a la Clínica de Obesidad y Envejecimiento y a la Clínica Láser Surgical, donde opera el médico general Gabriel Cubillos, que se hacía pasar como cirujano plástico y del que reposan varias denuncias”, afirmó el funcionario.



Asimismo, sostuvo que durante la inspección encontraron que ambas instituciones “estaban ofertando y comercializando procedimientos quirúrgicos sin la habilitación correspondiente” y que, además, “quisieron obstaculizar las labores de inspección y vigilancia”.

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De acuerdo con Quintero, como resultado de los hallazgos, las clínicas tuvieron que retirar esos servicios del registro oficial de prestadores.

🔴 ATENCIÓN: #Supersalud cerró clínicas donde operaba Gabriel Cubillos, quien realizaba cirugías estéticas SIN ser cirujano plástico certificado. Jugaban con la vida de sus pacientes. #SuperDefensor pic.twitter.com/DkhbbZQ2nz — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) May 30, 2026

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¿Quién es Gabriel Cubillos?

De acuerdo con el perfil oficial publicado en su página web, Gabriel Cubillos es médico y cirujano graduado de la Universidad Industrial de Santander y se desempeña como fundador y director científico de esa institución.

La presentación institucional señala que ha sido reconocido por el desarrollo de procedimientos que utilizan tecnología láser y destaca su participación en congresos, seminarios y procesos de capacitación para profesionales de la salud en el uso de equipos especializados.

Sin embargo, la Superintendencia de Salud sostuvo que Cubillos no cuenta con registro como cirujano plástico, una de las observaciones que motivaron las actuaciones administrativas anunciadas por la entidad.

Además, de acuerdo con los registros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (SCCP), no aparece ningún especialista registrado bajo el nombre de Gabriel Cubillos en su directorio oficial de cirujanos plásticos certificados.

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Más inspecciones en Bogotá

Durante su pronunciamiento, el superintendente también anunció una nueva actuación relacionada con el caso.

“Vamos a realizar también una inspección a la Secretaría de Salud de Bogotá para entender por qué este caso no había sido atendido como debía”, manifestó.

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El funcionario agregó que el propósito de la entidad es garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y proteger la seguridad de los pacientes.

“Venimos a hacer cumplir la ley y a cuidar a los pacientes en Colombia”, señaló.

Además, envió un mensaje a quienes buscan someterse a procedimientos estéticos, especialmente jóvenes y mujeres, recomendando verificar que estos sean realizados por profesionales certificados y en instituciones debidamente habilitadas.

La preocupación alrededor de este tipo de procedimientos también ha cobrado relevancia tras el caso de Yulixa Toloza.

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El informe de necropsia divulgado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que la causa de muerte de la mujer estuvo relacionada con un “procedimiento de succión adiposa en abdomen y dorso” y que el fallecimiento fue catalogado como una muerte “violenta-homicidio”.

Según cifras de la Secretaría Distrital de Gobierno, entre 2024 y el 21 de mayo de 2026 se realizaron 420 operativos de inspección, vigilancia y control a establecimientos asociados con actividades de belleza y tratamientos estéticos. Como resultado de esas acciones, 74 establecimientos fueron multados y 81 recibieron suspensión temporal de sus actividades por incumplimientos a la normatividad vigente.

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Hasta el momento de la publicación de esta información, ni la Clínica de Obesidad y Envejecimiento, ni la Clínica Láser Surgical, ni el médico Gabriel Cubillos se han pronunciado públicamente sobre las medidas adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co