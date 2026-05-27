Alcaldía de Bucaramanga lanza más de 600 becas para estudiar un pregrado en 2026: los requisitos

La Alcaldía de Bucaramanga anunció la apertura de la convocatoria de Imparables 2.0, una estrategia que entregará más de 600 becas para programas de educación superior durante el segundo semestre de 2026. La iniciativa está dirigida a jóvenes bachilleres de la ciudad que desean continuar sus estudios, pero que enfrentan dificultades económicas para acceder a una carrera profesional o tecnológica.

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La convocatoria estará abierta hasta el próximo 1 de junio y contempla programas académicos en modalidad presencial, virtual y a distancia. Además, entre el 25 y el 27 de mayo, la Administración Municipal realizó una feria informativa en la Plazoleta de la Democracia, donde los interesados pudieron resolver dudas sobre requisitos, universidades y procesos de inscripción.

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Las inscripciones estarán disponibles entre el 25 de mayo y el 1 de junio de 2026, y podrán realizarse de manera virtual, sin pagos ni intermediarios. El proceso está habilitado para cualquier persona con acceso a internet desde celular, computador o tablet.



Más de 12 universidades participan en iniciativa en Bucaramanga

La Secretaría de Educación de Bucaramanga explicó que esta nueva edición del programa cuenta con la participación de más de 12 instituciones de educación superior de la región y del país. A través de estas alianzas se busca ampliar la cobertura educativa y facilitar el acceso de los jóvenes a diferentes áreas del conocimiento. Entre las universidades vinculadas se encuentran:



Universidad Santo Tomás.

Universidad Cooperativa de Colombia.

Universidad de Investigación y Desarrollo UDI.

Universidad de Santander UDES.

Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB.

Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO.

Universidad Manuela Beltrán.

Tecnológica FITEC.

Fundación Universitaria Comfenalco Santander.

Universidad del Chicamocha.

UNICIENCIAS.

Corporación Escuela Tecnológica del Oriente.

Según informó la Administración Municipal, las becas cubrirán el 100% del valor de la matrícula académica, permitiendo que los estudiantes seleccionados puedan iniciar o continuar su proceso de formación sin asumir costos por concepto de estudio.

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"Abrimos oficialmente la convocatoria para acceder a las becas de educación superior completamente gratis en Bucaramanga. Imparables 2.0 es una estrategia extraordinaria que permitirá que miles de jóvenes den su primer paso hacia su proyecto de vida profesional", indicó el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla.



Programas académicos disponibles en la convocatoria

Imparables 2.0 tendrá más de 35 programas académicos disponibles para los aspirantes. Entre las carreras ofertadas aparecen programas profesionales y tecnológicos enfocados en sectores con alta demanda laboral. Dentro de la oferta académica se encuentran carreras como:



Ingeniería Industrial.

Ingeniería Civil.

Ingeniería Ambiental.

Ingeniería de Sistemas.

Derecho.

Enfermería.

Diseño Gráfico.

Publicidad y Marketing.

Contaduría Pública.

Administración de Empresas.

Terapia Ocupacional.

Gastronomía y Alta Cocina.

Tecnología en Desarrollo de Software.

Tecnología en Investigación Criminal y Ciencias Forenses.

Tecnología en Comunicación Gráfica.

Tecnología en Gestión Empresarial.

Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros.

Los requisitos para aplicar a convocatoria de becas en Bucaramanga

La Secretaría de Educación indicó que los aspirantes deberán revisar previamente los requisitos establecidos en el instructivo oficial y verificar que cumplen con las condiciones exigidas antes de diligenciar el formulario de inscripción. Entre los aspectos más importantes del proceso se encuentran:



Ser residente del municipio de Bucaramanga.

Revisar la oferta académica disponible.

Seleccionar el programa de interés.

Presentar la documentación completa y legible.

Realizar el registro dentro de las fechas establecidas.

La entidad también recordó que toda la información suministrada por los aspirantes tendrá carácter de declaración juramentada, por lo que los datos y documentos cargados deberán ser verídicos y auténticos.



Fechas claves del proceso que debe tener en cuenta

El cronograma de la convocatoria ya fue publicado por la Secretaría de Educación y contempla varias etapas, desde la inscripción hasta la publicación de resultados:



Apertura de inscripciones: 25 de mayo de 2026.

Cierre de inscripciones: 1 de junio de 2026.

Revisión de requisitos y selección de potenciales beneficiarios: del 2 al 12 de junio de 2026.

Publicación de resultados: 16 de junio de 2026.

Matrículas: según cronograma de cada institución de educación superior.

Las autoridades aclararon que no se recibirán postulaciones después del cierre oficial de la convocatoria. El registro de aspirantes se efectuará exclusivamente mediante el formulario virtual dispuesto por la administración municipal.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co