Cancillería se pronunció tras anuncio de Daniel Noboa sobre la eliminación de aranceles a Colombia

El Gobierno respondió oficialmente al anuncio realizado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre la eliminación de los aranceles aplicados a las importaciones colombianas a partir del próximo 1 de junio.



A través de un comunicado, la Cancillería aseguró que la decisión ecuatoriana no corresponde a una medida voluntaria, sino al cumplimiento de obligaciones derivadas de resoluciones expedidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN).

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El pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores se produjo luego de que Noboa informara que levantaría la denominada tasa de seguridad aplicada a productos colombianos. El mandatario ecuatoriano hizo el anuncio durante una conversación con el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella y posteriormente reiteró la decisión en sus redes sociales.



¿Qué dice el comunicado?

En su comunicado, el Gobierno colombiano señaló que la derogación de las medidas arancelarias debe entenderse como resultado de las órdenes emitidas por la Secretaría General de la CAN para eliminar los aranceles y otras restricciones al comercio bilateral.

La Cancillería sostuvo que atribuir esa decisión a circunstancias de carácter electoral “desdibuja su fundamento jurídico e institucional” y puede afectar la confianza de los sectores productivos y el adecuado desarrollo de las relaciones entre ambos países.



Asimismo, indicó que las medidas adoptadas de manera unilateral por Ecuador fueron contrarias a los principios y obligaciones que rigen el ordenamiento jurídico andino y afectaron el desarrollo del comercio intracomunitario, la seguridad jurídica de los operadores económicos y las dinámicas productivas y sociales de las poblaciones ubicadas en la frontera común.



Preocupaciones en medio del panorama electoral

En el documento, el Gobierno manifestó además su preocupación por declaraciones públicas que, según indicó, podrían generar interpretaciones en las que decisiones de naturaleza económica, comercial o fronteriza aparezcan vinculadas a coyunturas político-electorales.

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La Cancillería señaló que las decisiones comerciales que tienen impacto sobre trabajadores, productores, empresarios y comunidades fronterizas deben estar guiadas por criterios técnicos, jurídicos e institucionales, con respeto a los compromisos internacionales vigentes.

También advirtió que la utilización de medidas con efectos económicos y sociales dentro de campañas o debates electorales puede generar incertidumbre y afectar la confianza entre los actores económicos.

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El Gobierno colombiano expresó de manera explícita su desacuerdo con la forma en que fue presentada la decisión de eliminar los aranceles.

“Colombia manifiesta su categórico rechazo, de una parte, a la engañosa presentación de la decisión de derogar los aranceles como una medida de buena voluntad del gobernante ecuatoriano, cuando, como se ha expresado, responde a las conminatorias órdenes de la CAN”, señaló el comunicado.

Además, el Ejecutivo colombiano cuestionó lo que calificó como una “deliberada injerencia en el proceso electoral en curso en Colombia”.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, esa situación constituye una vulneración del principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado, así como una afectación a la soberanía nacional y al sistema democrático.

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El pronunciamiento oficial concluye señalando que Colombia también avanzará en la derogación de las medidas que había implementado para mitigar los efectos generados por las restricciones comerciales ecuatorianas.

De acuerdo con la Cancillería, esta decisión de eliminar los aranceles se adopta en coherencia con la normalización de las condiciones comerciales entre los dos países y con el objetivo de restablecer plenamente la simetría en las relaciones económicas bilaterales.

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El Gobierno colombiano reiteró además su compromiso con "el libre comercio intracomunitario", la integración andina y el fortalecimiento de las relaciones económicas entre Colombia y Ecuador, al tiempo que insistió en que los asuntos comerciales y de integración deben gestionarse con estricto respeto por la soberanía de los Estados, el principio de no injerencia y el cumplimiento de los compromisos internacionales vigentes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co