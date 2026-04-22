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Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / ¿Por qué aumenta el número de personas que viven solas en Colombia? Esto explica un experto

¿Por qué aumenta el número de personas que viven solas en Colombia? Esto explica un experto

En Colombia, el aumento de los hogares unipersonales se ha convertido en una tendencia. Hoy uno de cada cinco hogares está conformado por una sola persona, según cifras del DANE.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 22 de abr, 2026
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En Colombia, cada vez más personas viven solas. Así lo confirman recientes cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y del Gobierno nacional en su más reciente medición de calidad de vida, que evidencia una transformación profunda en la estructura de los hogares del país.

El fenómeno de los hogares unipersonales, lejos de ser marginal, ya representa uno de los cambios sociales más significativos de la última década.

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“Hoy uno de cada cinco hogares está conformado por una sola persona”, señala el informe del DANE, un dato que refleja la magnitud de la tendencia. Las cifras muestran además un crecimiento sostenido: los hogares unipersonales pasaron de 16,8% en 2020 a 20,2% en 2025.

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En medio de esta transformación, las historias individuales ayudan a entender el fenómeno. Carolina y Rocío, dos mujeres entrevistadas por Noticias Caracol, hacen parte de esta estadística.

Ambas viven solas por distintas razones, pero coinciden en algo: la independencia y los cambios laborales han sido determinantes en su decisión o necesidad de vivir sin compañía permanente.

“Llevo aproximadamente dos años viviendo sola… por motivos laborales y de estudio tuve que desplazarme a Bogotá”, relató Carolina Castellanos, originaria de Santander.

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Rocio Burgos, otra mujer entrevistada, que vive sola desde hace seis o siete años, explica que su hija emigró del país y desde entonces comparte su hogar únicamente con sus mascotas: “Vivo sola con mis gatas”.

Las razones detrás del aumento de estos hogares son múltiples y complejas. De acuerdo con el análisis presentado en Noticias Caracol, el fenómeno está relacionado tanto con factores económicos como con transformaciones culturales y sociales.

Más arriendo y menos vivienda propia

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la relación entre la conformación de los hogares y el acceso a la vivienda. Según los datos, el 40,8% de las personas vive en arriendo o subarriendo, mientras que solo el 3,3% cuenta con vivienda propia.

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El sociólogo Alejandro Villanueva explicó dque la estructura familiar en Colombia ha cambiado de forma acelerada en las últimas décadas.

“Hoy pasamos a tener familias de cuidado mutuo, hermanos cuidando hermanos, abuelos cuidando nietos… incluso personas que se asocian de otras ciudades y se van a vivir juntos para compartir gastos”, señaló el experto.

Villanueva también describió la consolidación de hogares donde las personas viven solas, en muchos casos acompañadas únicamente por animales de compañía. “Familias unipersonales donde simplemente se vive solo en compañía de perros, gatos u otros animales de compañía”, explicó.

Economía: un factor importante

Otro de los factores clave es el económico. El experto advirtió que la precarización laboral y las dificultades económicas influyen directamente en la decisión de vivir solo o en la imposibilidad de conformar hogares tradicionales.

“Hay una tensión entre lo económico y la convivencia”, afirmó Villanueva, al explicar que muchas personas prefieren evitar conflictos intrafamiliares o dificultades de convivencia.

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Además, destacó que la dinámica laboral actual ha impulsado estilos de vida más individuales, con mayor movilidad, teletrabajo y vínculos más flexibles. “El trabajo, la familia y el consumo se han vuelto líquidos”, añadió.

Además los expertos advierten sobre un fenómeno demográfico de fondo: el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad. Según el análisis, Colombia está entrando en una etapa donde habrá menos niños y jóvenes, lo que impactará directamente la estructura social y económica del país.

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El sociólogo alertó que este proceso es acelerado: “La tasa de nacimientos es históricamente baja”, lo que ya se refleja en el cierre de instituciones educativas en algunas regiones y en la reducción de la población infantil.

La vida en solitario

Aunque vivir solo puede representar independencia y autonomía, también plantea retos. La soledad, la salud mental y la falta de tejido comunitario son algunos de los temas que emergen con fuerza.

El experto señaló que las nuevas formas de urbanización, como grandes conjuntos residenciales, han debilitado las relaciones de vecindad. “Hoy usted llega a su casa únicamente a descansar”, explicó, destacando la pérdida de vínculos con otras personas como tradicionalmente sucedía.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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