Nueva York ofrece alojamiento gratis a cambio de cuidar casas y mascotas: cómo postularse

Nueva York es una de las ciudades con mayor costo de alojamiento en el mundo. Hoteles y alquileres temporales superan con facilidad cifras altas por noche, lo que limita la estancia prolongada para turistas y trabajadores remotos. Por tal razón, el housesitting se ha convertido en una alternativa utilizada por personas solas o parejas que buscan reducir ese gasto sin recurrir a contratos tradicionales.



El concepto es simple: una persona se aloja en una vivienda durante la ausencia del propietario y, a cambio, se encarga del cuidado de la casa y de las mascotas. No existe un pago entre las partes. El acuerdo se basa en un intercambio de servicios por alojamiento temporal.

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Esta modalidad ha crecido en ciudades con una alta demanda de hospedaje, y Nueva York reúne las condiciones para que la oferta sea constante, especialmente debido a la gran cantidad de hogares con animales domésticos. También existe esta posibilidad en ciudades como Los Ángeles, Sidney, Vancouver y Londres.



Cómo funciona TrustedHousesitters en Nueva York

TrustedHousesitters es una de las plataformas más utilizadas para este tipo de acuerdos. Funciona mediante un sistema de membresía anual tanto para cuidadores como para propietarios. Cada usuario crea un perfil donde detalla su experiencia, disponibilidad y necesidades.

Los propietarios publican anuncios con fechas específicas, características de la vivienda y tareas requeridas. Estas pueden incluir alimentar mascotas, pasear perros, limpiar espacios básicos y mantener la seguridad del hogar. Por su parte, los interesados envían solicitudes explicando por qué pueden asumir el cuidado. Cuando ambas partes coinciden, se confirma el acuerdo y se inicia la estancia.



En Nueva York, la plataforma presenta una oferta constante. En 2026 se registran más de 300 oportunidades activas en la ciudad, con estancias que van desde pocos días hasta varias semanas. Ingrese aquí si desea obtener más información y postularse: https://www.trustedhousesitters.com/house-and-pet-sitting-assignments/



¿Qué incluye el acuerdo de alojamiento?

El alojamiento que se obtiene no es turístico en el sentido tradicional. Se trata de viviendas reales ubicadas en barrios como Manhattan, Brooklyn, Queens o el Bronx. Esto permite al cuidador vivir en entornos residenciales y utilizar servicios locales como transporte, supermercados y espacios públicos.



Las condiciones varían según cada anuncio. Algunos requieren presencia constante si hay perros, mientras que otros ofrecen mayor flexibilidad si se trata de gatos u otros animales. Entre las tareas más comunes se encuentran:



Alimentación diaria de mascotas

Paseos programados en el caso de perros

Limpieza básica del hogar

Riego de plantas

Comunicación periódica con el propietario

Estas actividades no implican una relación laboral ni un contrato de servicio remunerado. Se consideran parte del intercambio acordado entre ambas partes.



¿Quiénes pueden participar?

El sistema está abierto a personas que viajan solas, parejas y, en algunos casos, familias. No se exige una profesión específica, pero sí referencias, experiencia previa con animales o habilidades que generen confianza.

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Tener un perfil completo es un requisito fundamental. Las valoraciones de otros usuarios influyen en la selección, ya que el propietario deja su vivienda y sus animales en manos de un tercero. El modelo prioriza la responsabilidad y la comunicación. Los propietarios buscan personas que puedan cumplir tareas sencillas, pero de forma constante durante toda la estancia.



Por qué hay tantas oportunidades en Nueva York

La cantidad de oportunidades en Nueva York responde a varios factores. El primero es el costo del alojamiento, que incentiva a los viajeros a optar por alternativas sin pago directo.

El segundo factor es la presencia de mascotas en hogares urbanos. Muchos residentes necesitan cuidadores cuando viajan por trabajo o vacaciones, lo que genera una demanda regular durante todo el año. Además, la ciudad registra movilidad constante. Esto implica salidas frecuentes de los propietarios y una necesidad continua de personas que puedan encargarse de sus viviendas en su ausencia.

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El house sitting se apoya en un principio central: la confianza entre desconocidos. Las plataformas incorporan sistemas de verificación, reseñas y comunicación para reducir riesgos y facilitar acuerdos seguros.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

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