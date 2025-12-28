¿Qué color de ropa interior usar en Año Nuevo? Este es el significado de cada uno

En Colombia existen diferentes agüeros populares como comer las 12 uvas, guardar las lentejas y salir corriendo con la maleta, pero uno de los más populares se trata del uso de ropa interior con colores específicos para recibir el Año Nuevo. Esta tradición, que se repite cada 31 de diciembre en millones de hogares, mezcla creencias populares, simbolismo y un toque de esperanza por atraer aquello que más se desea para los próximos 12 meses.



Aunque para muchos puede parecer un simple ritual festivo, la elección del color de la ropa interior puede tener un significado profundo dentro de la cultura popular latinoamericana. Cada tono representa un deseo particular: amor, prosperidad, salud, estabilidad o renovación. Por eso, no es extraño que en los días previos a fin de año los comercios se llenen de prendas íntimas de colores vivos, especialmente rojo, amarillo y dorado, los más solicitados.

El color rojo es, sin duda, uno de los favoritos. Tradicionalmente se asocia con el amor, la pasión y la energía. Quienes lo eligen esperan atraer relaciones sentimentales intensas, fortalecer vínculos existentes o avivar la llama en la pareja. También simboliza el corazón, el deseo y la fuerza vital, por lo que es común que sea el color predilecto de quienes desean un año cargado de romance y emociones fuertes.

Otro color emblemático es el amarillo o el dorado, relacionados con la prosperidad, el dinero y el éxito económico. Este tono, que evoca el oro y el sol, es usado por quienes esperan un año con estabilidad financiera, nuevas oportunidades laborales o crecimiento profesional. En muchas regiones del país, incluso se recomienda estrenar la prenda interior amarilla como una forma de “abrir” el camino a la abundancia.



El blanco, por su parte, representa la paz, la armonía y los nuevos comienzos. Quienes lo usan buscan dejar atrás conflictos, iniciar el año con tranquilidad emocional y atraer salud. Es un color asociado con la limpieza espiritual y la renovación, ideal para quienes desean cerrar ciclos y empezar de cero. En tiempos recientes, el blanco ha ganado relevancia entre quienes priorizan el bienestar mental y el equilibrio personal.



También existen otros colores que, aunque menos tradicionales, han ganado popularidad. El verde simboliza la esperanza, la salud y el crecimiento personal. El azul se asocia con la calma, la estabilidad y la comunicación.

Mientras que el rosado está ligado al amor propio, la ternura y las relaciones afectivas suaves y duraderas. Incluso el negro, históricamente evitado en estas fechas, ha comenzado a resignificarse como símbolo de elegancia, poder y transformación.

El plateado, asociado con lo moderno y lo futurista, representa la innovación, los nuevos caminos y la visión de futuro. Es un color elegido por quienes desean cambios significativos, abrirse a nuevas oportunidades y mirar hacia adelante con claridad. También se vincula con la intuición y la capacidad de adaptarse a escenarios distintos, especialmente en lo profesional y tecnológico.

Por su parte, el café conecta con la tierra y la estabilidad. Simboliza raíz, seguridad y equilibrio, y es ideal para quienes buscan un año más estable, con bases sólidas tanto en lo emocional como en lo económico. Este color representa el deseo de construir con paciencia, fortalecer vínculos familiares y mantener los pies en la tierra frente a los desafíos que puedan surgir.

Más allá del color, algunos creen que la forma de usar la prenda también influye. Hay quienes afirman que debe colocarse al revés y voltearse después de la medianoche para que el deseo “se active”, mientras que otros insisten en que debe ser nueva y regalada para que el ritual sea efectivo. Aunque no hay una regla universal, lo cierto es que estos detalles hacen parte del encanto de la tradición.

Estos rituales cumplen una función emocional importante, permiten cerrar el año con ilusión y proyectar intenciones positivas hacia el futuro. Elegir un color no es solo una superstición, sino un acto simbólico que invita a reflexionar sobre lo que realmente se desea atraer en la vida.

