¿Es habitable? NASA reveló exoplaneta "similar a la Tierra" a 146 años luz

Un análisis reciente de datos obtenidos por el telescopio espacial Kepler de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) reveló la presencia de un candidato a planeta rocoso que orbita una estrella parecida al Sol a unos 146 años luz. El objeto, denominado HD 137010 b, podría tener un tamaño cercano al de la Tierra y un período orbital comparable, lo que lo hace "notablemente similar a la Tierra", aunque las estimaciones indican que su superficie sería extremadamente fría.

El hallazgo surge de una revisión de información recolectada por el telescopio espacial Kepler, cuya misión científica concluyó en 2018, que a pesar de estar retirado sigue ofreciendo resultados relevantes para la investigación de exoplanetas. Aunque su órbita y tamaño generan expectativas, las estimaciones iniciales indican que podría ser un entorno mucho más frío que Marte.

El estudio fue publicado el 27 de enero de 2026 en la revista The Astrophysical Journal Letters bajo el título "Un candidato a planeta frío del tamaño de la Tierra en tránsito a una enana K de décima magnitud desde K2". La investigación fue liderada por Alexander Venner, investigador vinculado a la Universidad del Sur de Queensland y posteriormente al Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania.



El objeto detectado fue clasificado como "candidato" porque hasta ahora se ha observado un solo tránsito. En astronomía, un tránsito ocurre cuando un planeta pasa por delante de su estrella desde nuestra perspectiva, produciendo una leve disminución en el brillo estelar. Para confirmar la existencia de un planeta, normalmente se requiere registrar varios tránsitos periódicos que permitan descartar otras explicaciones, como variaciones propias de la estrella o fenómenos instrumentales.

¿El exoplaneta descubierto por la NASA es habitable?

La similitud orbital no implica necesariamente condiciones ambientales semejantes. La estrella HD 137010 es del tipo K, una categoría ligeramente más fría y menos luminosa que el Sol. De acuerdo con los cálculos presentados por el equipo científico, el planeta recibiría menos de un tercio de la energía que la Tierra obtiene de nuestra estrella. Bajo esas condiciones, la temperatura superficial promedio podría situarse en torno a los -68 grados Celsius, un valor comparable al promedio estimado para Marte.

El interés en HD 137010 b radica en su posible ubicación cerca del límite exterior de la llamada zona habitable, la franja alrededor de una estrella donde podría existir agua líquida en superficie si el planeta cuenta con una atmósfera adecuada. Los investigadores aplicaron distintos modelos climáticos para evaluar esta posibilidad. Los resultados indican que existe una probabilidad significativa de que el planeta se encuentre dentro de la zona habitable en su versión más amplia, aunque también hay una posibilidad similar de que esté fuera de ella.

"El equipo científico, basándose en modelos de las posibles atmósferas del planeta, le otorga un 40% de probabilidad de encontrarse dentro de la zona de habitabilidad "conservadora" alrededor de la estrella y un 51% de probabilidad de encontrarse dentro de la zona de habitabilidad "optimista", más amplia. Por otro lado, los autores del estudio afirman que el planeta tiene una probabilidad de aproximadamente el 50% de quedar completamente fuera de la zona de habitabilidad", indicó la NASA.

Uno de los factores determinantes sería la composición atmosférica, pues si el planeta posee una atmósfera más densa y con mayor concentración de dióxido de carbono que la terrestre, el efecto invernadero podría elevar las temperaturas lo suficiente como para permitir condiciones menos extremas. En ausencia de ese mecanismo, el escenario más probable sería el de un mundo congelado.



¿Cómo descubrió telescopio de la NASA nuevo exoplaneta?

El descubrimiento proviene de datos obtenidos durante la misión extendida K2 del telescopio Kepler. Esta fase operativa permitió continuar la búsqueda de exoplanetas tras la falla de algunos sistemas de orientación originales del observatorio. Aunque K2 amplió el campo de estudio, también implicó limitaciones en la duración continua de las observaciones, lo que explica por qué en este caso solo se registró un tránsito.

Confirmar la existencia de HD 137010 b representará un desafío. Dado que su período orbital sería largo, los tránsitos ocurrirían con poca frecuencia. Detectar un nuevo paso frente a la estrella podría requerir años de seguimiento. Entre los instrumentos que podrían aportar datos adicionales se encuentran el satélite TESS de la NASA y el satélite CHEOPS de la Agencia Espacial Europea. Ambos continúan realizando observaciones destinadas a identificar y caracterizar exoplanetas mediante el método de tránsito.

Si futuras observaciones confirman su naturaleza planetaria, HD 137010 b podría convertirse en uno de los pocos exoplanetas de tamaño terrestre detectados en tránsito alrededor de una estrella relativamente cercana y brillante. Esa condición facilitaría estudios posteriores de su atmósfera mediante telescopios de próxima generación.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co